Власти Японии возмутились тем, что беженцы с Украины стали работать в секс-индустрии

Дамы из незалежной считают, что такой труд престижней, чем мытьё туалетов.
В Японию прибыло не так много гостей из незалежной - 1 055 человек. Им выделили места в гостиницах временного содержания. Затем их отправили в жильё, которое выделили местные власти. Всем дали визу на год с правом работать.
Также им полагается денежное содержание, оно зависит от возраста и количества членов семьи. Первому человеку старше 12 лет полагается 19$, второму и всем остальным людям старше 12 лет выделяют около 13$, а детям младше 12 лет выдают по 9,6$ в день. Получается, что на семью из 4-х человек (двое взрослых и два ребёнка младше 12 лет) выходит чуть больше 50$ в день.
Кроме того, беженцы получат единовременную выплату: старше 16 лет - 1280$, те, кто младше - 640$.
Особенно не разгуляешься. Особенно с учётом японских цен, таких денег хватит на самый минимум. Поэтому украинские дамы пошли на работу.
Они стали трудиться в секс-индустрии. Об этом заявил Министр юстиции Японии Йосихиса Фурукава. Он отметил, что подобная «работа» является нарушением правил пребывания в стране. Но горячих дивчин это не останавливает - им кажется, что это намного лучше, чем мыть сортиры. А другой работы им никто не предлагает.
Также министр призвал украинок одуматься и завязать с этой профессией. Иначе им придётся возвращаться домой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Возмутительно что беженцы просят за это грошей, выслать таких!