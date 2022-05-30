FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9062 поста • 1324 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Власти Японии возмутились тем, что беженцы с Украины стали работать в секс-индустрии

Власти Японии возмутились тем, что беженцы с Украины стали работать в секс-индустрии

Автор:
30 мая 2022 14:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   Япония   беженцы   министр   пособия   работа   
1329
4

Дамы из незалежной считают, что такой труд престижней, чем мытьё туалетов.

В Японию прибыло не так много гостей из незалежной - 1 055 человек. Им выделили места в гостиницах временного содержания. Затем их отправили в жильё, которое выделили местные власти. Всем дали визу на год с правом работать.

Также им полагается денежное содержание, оно зависит от возраста и количества членов семьи. Первому человеку старше 12 лет полагается 19$, второму и всем остальным людям старше 12 лет выделяют около 13$, а детям младше 12 лет выдают по 9,6$ в день. Получается, что на семью из 4-х человек (двое взрослых и два ребёнка младше 12 лет) выходит чуть больше 50$ в день.

Кроме того, беженцы получат единовременную выплату: старше 16 лет - 1280$, те, кто младше - 640$.

×
×

Особенно не разгуляешься. Особенно с учётом японских цен, таких денег хватит на самый минимум. Поэтому украинские дамы пошли на работу.

Они стали трудиться в секс-индустрии. Об этом заявил Министр юстиции Японии Йосихиса Фурукава. Он отметил, что подобная «работа» является нарушением правил пребывания в стране. Но горячих дивчин это не останавливает - им кажется, что это намного лучше, чем мыть сортиры. А другой работы им никто не предлагает.

Также министр призвал украинок одуматься и завязать с этой профессией. Иначе им придётся возвращаться домой.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Украина   Япония   беженцы   министр   пособия   работа   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Том Сойер 4 часа назад
Теперь и в Японии....

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Елена 20 минут назад
Да давно пора домой, домой ,домой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
Aleks Час назад
Они не имели представления о Японии, японцы работают что дым идет, даже анекдот есть, японец и умер, но по инерции проработал еще неделю. И там ценят квалифицированных рабочих, технически развитая страна. Там беженцы действительно только унитазы мыть могут, думали видать что все будет как в европе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ПаганецЪ Час назад
Раньше на Ленинградке стояли, а теперь по заграницам "работают". Налицо рост уровня!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−134
734
Мой лучший друг 2 часа назад
Это только начало... Дальше они и материться научаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
541
HalloFreeSpace 2 часа назад
Ну это дело не хитрое )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Занимаются тем, что лучше всего умеют делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
34k
Нанук Паналык 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шершень 3 часа назад
Япохи насильничают украинских беженцев, палочками (ложек нет), на глазах их мужей, отцов и..... жен.
Возмутительно что беженцы просят за это грошей, выслать таких!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Григорий Бабкин 3 часа назад
Вот япошки довольные. Дорвутся до белого мяса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Трям 4 часа назад
А чему они удивляются? 90% проституток в мире - хохлушки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
sers 4 часа назад
У каждого народа свои особенности. Есть определенные направления развития и сферы деятельности где они преуспели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Alexandre 4 часа назад
А где им еще работать? Единственная статья реально международного экспорта Украины
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Бу 4 часа назад
Медведя зовите).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
au3 4 часа назад
нехило так аж до японии пробежали .....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
накладчик в угол 4 часа назад
От кого,а от этих косоглазых расизма не не ждал! Только японки что ли могут проституировать,и это это ущемление прав японских прооституток?! Или они просто из за выплат повелись?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

144952



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последняя надежда российского футбола в юбке
Последняя надежда российского футбола в юбке
"Я так боюсь всех ваших пранкеров": Клара Новикова посочувствовала режиссеру Туминасу, уволенному за антироссийские высказывания
"Я так боюсь всех ваших пранкеров": Клара Новикова посочувствовала режиссеру Туминасу,...
События на Украине 29- 30 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 29- 30 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae 2022 года — последний в своем роде
Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae 2022 года — последний в своем роде
Малоизвестные работы самого русского француза
Малоизвестные работы самого русского француза
За духовностью в Нижний Тагил
За духовностью в Нижний Тагил
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
- Целых 100 млн? - Да ладна?

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#в мире#Разное#истории#фотографии#собака#Украина#конфликт на дороге
#Юмор#животные#Ватермарк#интересное#автомобили#коты#шоу бизнес#спасение#Еда#милота
#прикол#факты#люди#СССР#дети#путешествия#автомир#кот#забавно#сарказм
Робот-пылесос за 5 тысяч рублей Робот-пылесос за 5 тысяч рублей Почему в Японии оплакивают отпуска и умирают от переработок Почему в Японии оплакивают отпуска и умирают от переработок Убийство на вечеринке для взрослых, опасный косплей – как прошел Хэллоуин во всем мире Убийство на вечеринке для взрослых, опасный косплей – как прошел Хэллоуин во всем мире Нескончаемые потоки беженцев с Донбасса: как люди убегают от войны Нескончаемые потоки беженцев с Донбасса: как люди убегают от войны В Испании украинских беженцев выселяют из дорогих отелей у линии моря В Испании украинских беженцев выселяют из дорогих отелей у линии моря Бесплатный булка больше не получать! На Западе с 1 июня отменяют льготы украинским беженцам Бесплатный булка больше не получать! На Западе с 1 июня отменяют льготы украинским беженцам

На что жалуетесь?

Вернуться