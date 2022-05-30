Власти Японии возмутились тем, что беженцы с Украины стали работать в секс-индустрии

В Японию прибыло не так много гостей из незалежной - 1 055 человек. Им выделили места в гостиницах временного содержания. Затем их отправили в жильё, которое выделили местные власти. Всем дали визу на год с правом работать.

Также им полагается денежное содержание, оно зависит от возраста и количества членов семьи. Первому человеку старше 12 лет полагается 19$, второму и всем остальным людям старше 12 лет выделяют около 13$, а детям младше 12 лет выдают по 9,6$ в день. Получается, что на семью из 4-х человек (двое взрослых и два ребёнка младше 12 лет) выходит чуть больше 50$ в день.

Кроме того, беженцы получат единовременную выплату: старше 16 лет - 1280$, те, кто младше - 640$.