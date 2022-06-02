"Игра в кукушку": опасное развлечение царских офицеров в гарнизонах

"Игра в кукушку была широко распространена в Русской Императорской Армии в конце XIX - начале XX веков. Офицеры из отдалённых гарнизонов от Петропавловска-Камчатского до Туркменистана охотно играли в эту игру. И многие погибали.

Суть и правила "кукушки" подробно описал публицист и генерал Дмитрий Николаевич Логофет. Скучающие мужчины собирались на квартире одного из сослуживцев, обильно выпивали, а дальше лучше почитать рассказ есаула, которого встретил Логофет во время скитаний по Туркменистану:

"Кукушка? Это, я вам доложу, преинтересная игра, у кого только нервы крепкие… Обыкновенно для этого выбирается какая-нибудь большая постройка. Сарай, что ли, либо конюшня пустая - и вот, человек десять забираются туда ночью, причём у каждого револьвер в руках, да патронов запас хороший… Погасят огонь и разбредутся по всему помещению… Ну, там каждый что найдет, бочку ли, ящик, а то и другую какую штуку, да за нее и схоронится… А один, по жребию, самую кукушку представлять должен… Рассядутся… И тихо, так тихо все станет, даже дыхания не слышно. А тут-то кукушка и крикнет: "Ку-ку"… Остальные на голос в кукушку и стреляют… Как хватят чуть не залпом… Тра-та-та, и защелкают пули по стенам… И опять снова тихо так, что сам слышишь, как сердце в груди колотится… А там опять: "Ку—ку". А в ответ: тра-та-та… Прямо-таки в азарт многие входили. Стреляешь, стреляешь… Прислушивается, и снова: "Ку—ку". Забываешь, что это свой же брат кукует, а только и думаешь: "Погоди, проклятая, вот уже следующий раз я тебя как следует срежу". Бывает, что по очереди кукуют, да с места на место перебегают… И как пойдут палить, так со стороны слушать — целое сражение… Весело так сделается."