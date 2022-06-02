"Игра в кукушку": опасное развлечение царских офицеров в гарнизонах

1841
6
В отдалённых гарнизонах офицерам было, прямо говоря, скучно. Пейзаж опостылел, люди одни и те же, развлечений никаких, да и тоска по родине - все это приводило к самым разным последствиям.
Жизнь провинциального офицера царской России не раз была описана русскими писателями. Доступными развлечениями в основном были книги, карты и алкоголь. Ну и поездки к какой-нибудь местной матроне, если таковая вообще была.
Чтобы не сойти с ума от скуки, мужчины придумывали самые разные игры, большинство из которых были связаны со смертельным риском. Та же "русская рулетка", которую описал М.Ю. Лермонтов в "Герое нашего времени". Но не рулеткой единой...
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"Игра в кукушку была широко распространена в Русской Императорской Армии в конце XIX - начале XX веков. Офицеры из отдалённых гарнизонов от Петропавловска-Камчатского до Туркменистана охотно играли в эту игру. И многие погибали.
Суть и правила "кукушки" подробно описал публицист и генерал Дмитрий Николаевич Логофет. Скучающие мужчины собирались на квартире одного из сослуживцев, обильно выпивали, а дальше лучше почитать рассказ есаула, которого встретил Логофет во время скитаний по Туркменистану:
"Кукушка? Это, я вам доложу, преинтересная игра, у кого только нервы крепкие… Обыкновенно для этого выбирается какая-нибудь большая постройка. Сарай, что ли, либо конюшня пустая - и вот, человек десять забираются туда ночью, причём у каждого револьвер в руках, да патронов запас хороший… Погасят огонь и разбредутся по всему помещению… Ну, там каждый что найдет, бочку ли, ящик, а то и другую какую штуку, да за нее и схоронится… А один, по жребию, самую кукушку представлять должен… Рассядутся… И тихо, так тихо все станет, даже дыхания не слышно. А тут-то кукушка и крикнет: "Ку-ку"… Остальные на голос в кукушку и стреляют… Как хватят чуть не залпом… Тра-та-та, и защелкают пули по стенам… И опять снова тихо так, что сам слышишь, как сердце в груди колотится… А там опять: "Ку—ку". А в ответ: тра-та-та… Прямо-таки в азарт многие входили. Стреляешь, стреляешь… Прислушивается, и снова: "Ку—ку". Забываешь, что это свой же брат кукует, а только и думаешь: "Погоди, проклятая, вот уже следующий раз я тебя как следует срежу". Бывает, что по очереди кукуют, да с места на место перебегают… И как пойдут палить, так со стороны слушать — целое сражение… Весело так сделается."
Суть и правила "кукушки" подробно описал публицист и генерал Дмитрий Николаевич Логофет. Скучающие мужчины собирались на квартире одного из сослуживцев, обильно выпивали, а дальше лучше почитать рассказ есаула, которого встретил Логофет во время скитаний по Туркменистану:
"Кукушка? Это, я вам доложу, преинтересная игра, у кого только нервы крепкие… Обыкновенно для этого выбирается какая-нибудь большая постройка. Сарай, что ли, либо конюшня пустая - и вот, человек десять забираются туда ночью, причём у каждого револьвер в руках, да патронов запас хороший… Погасят огонь и разбредутся по всему помещению… Ну, там каждый что найдет, бочку ли, ящик, а то и другую какую штуку, да за нее и схоронится… А один, по жребию, самую кукушку представлять должен… Рассядутся… И тихо, так тихо все станет, даже дыхания не слышно. А тут-то кукушка и крикнет: "Ку-ку"… Остальные на голос в кукушку и стреляют… Как хватят чуть не залпом… Тра-та-та, и защелкают пули по стенам… И опять снова тихо так, что сам слышишь, как сердце в груди колотится… А там опять: "Ку—ку". А в ответ: тра-та-та… Прямо-таки в азарт многие входили. Стреляешь, стреляешь… Прислушивается, и снова: "Ку—ку". Забываешь, что это свой же брат кукует, а только и думаешь: "Погоди, проклятая, вот уже следующий раз я тебя как следует срежу". Бывает, что по очереди кукуют, да с места на место перебегают… И как пойдут палить, так со стороны слушать — целое сражение… Весело так сделается."
Шокированный Логофет спросил, всегда ли "кукушка" заканчивается удачно и благополучно и в ответ услышал: "Какое там благополучно! Всяко было… Раз, я помню, такая неудачная кукушка была, что хорунжего нашего разом ухлопали, десятка выстрелов не сделавши. Еще поручика подстрелили, фамилии его не помню, знаю, что стрелковый был… Так тогда чуть не всю ночь напролет палили, а только под утро, когда устали все, то слышим: "Ой". Зажгли огонь, смотрим - руку прострелили поручику… И ничего, зажила рука."
Логофет, услышав это, начал яростно ругать медвежьи русские нравы и высказывать мнение о том, что подобные игры наносят вред русской армии хуже турков и немцев. Но Дмитрия Николаевича удивила реакция есаула. Тот лишь улыбался: "Я вам скажу, кажется - дикая игра, но она владеть собою приучала… Посмотришь, иной молодец во всем принимал участие: и в историях разных, и в кукушку играл, и на тигра ходил… И вырабатывался таким, что нервы как веревки. Первый человек потом на войне оказывался. Смейтесь себе, а я все же скажу, что и эта бесшабашная удаль послужила на пользу, воспитывая тот дух, которым отличались всегда туркестанские войска… Вот вы осуждаете кукушку… А ведь на ней самой воспиталось целое поколение туркестанских офицеров в сознании, что жизнь - копейка, и потому эти сорванцы потом и выказывали, когда нужно было, чудеса храбрости… Всему свое время…"
На этот аргумент публицист не нашёлся что сказать. Игра, с одной стороны, была и правда дикой, больше чем "привычная" русской армии "русская рулетка". Но и в словах есаула тоже была правда. Разве не это требовалось от солдата - отношение к жизни, как к копейке? Как же проявить храбрость в бою, если так бояться за свою жизнь?
Про туркестанские войска есаул правду сказал - те русские воины, что стояли в Средней Азии отличались смелостью и без раздумий бросались в бой на противника, что превосходил его силой.
Не исключено, что именно поэтому власти не пресекали должным образом игры вроде "русской рулетки" и "кукушки", игнорируя постоянную гибель молодых офицеров...
Про туркестанские войска есаул правду сказал - те русские воины, что стояли в Средней Азии отличались смелостью и без раздумий бросались в бой на противника, что превосходил его силой.
Не исключено, что именно поэтому власти не пресекали должным образом игры вроде "русской рулетки" и "кукушки", игнорируя постоянную гибель молодых офицеров...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Доводилось мне читать, что в 15-м году у армии Российской Империи был не только "снарядный голод", но и "кадровый офицерский", уровня рота-батальон: "отчаянные смельчаки" довольно быстро закончились, новых военные училища выпустить не успевали, а если успевали, то с боевым опытом у них было "на букву "х", и это слово - не "хорошо"...