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"Игра в кукушку": опасное развлечение царских офицеров в гарнизонах

"Игра в кукушку": опасное развлечение царских офицеров в гарнизонах

Автор:
02 июня 2022 16:10
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   игры   интересное   история   опасность   русская армия   факты   
1841
6
В отдалённых гарнизонах офицерам было, прямо говоря, скучно. Пейзаж опостылел, люди одни и те же, развлечений никаких, да и тоска по родине - все это приводило к самым разным последствиям.
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Источник:

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Метки: Прошлое   игры   интересное   история   опасность   русская армия   факты   
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5  комментариев
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15k
Поручик 52 минуты назад
Ага, такие же "отчаянные смельчаки" в начале ПМВ водили солдат в атаку на пулемёты чуть ли не парадным шагом "в полный рост" и впереди своих подразделений. В результате - к 1915-му году полегли в изрядных количествах, ещё и немалое количество солдат угробили совершенно бездарно, а главное - бессмысленно.

Доводилось мне читать, что в 15-м году у армии Российской Империи был не только "снарядный голод", но и "кадровый офицерский", уровня рота-батальон: "отчаянные смельчаки" довольно быстро закончились, новых военные училища выпустить не успевали, а если успевали, то с боевым опытом у них было "на букву "х", и это слово - не "хорошо"...
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5k
Дмитрий 16 минут назад
Вспомнилось:
Ссылка www.youtube.com
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2k
Daimos 19 минут назад
Один дурак придумал, а другие подхватили. Вместо того чтобы сказать, что тот дурак.
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16k
Дядюшка Ау 41 минуту назад
Ну в "Фаталисте" вряд ли можно назвать процедуру "русской рулеткой".
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15k
куджо Час назад
А потом пришла идеология, многими не любимая, любви к Родине.. Не позволяющая за грош жизнь свою раз менять...
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minimalism

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