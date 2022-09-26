Соавтор Mortal Kombat рассказал о создании культового логотипа

В своём твиттере соавтор Mortal Kombat и дизайнер лого франшизы Джон Тобиас рассказал, что создавал его как для самой игры, так и для вымышленного бойцовского турнира.



Тобиас показал кадр из видео художника Джона Фогеля, на котором можно увидеть самый первый рисунок с лого. Ролик использовали для оцифровки рисунка и его использования в игре.