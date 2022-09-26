FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 450 постов • 292 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Игромир
Соавтор Mortal Kombat рассказал о создании культового логотипа

Соавтор Mortal Kombat рассказал о создании культового логотипа

Автор:
26 сентября 2022 08:46
Сообщество : Игромир
Метки: Дракон   игры   история   логотип   мортал комбат   факты   
378
8
2

К 30-летию франшизы Mortal Kombat один из авторов рассказал, как появилось классический логотип с изображением дракона.

В своём твиттере соавтор Mortal Kombat и дизайнер лого франшизы Джон Тобиас рассказал, что создавал его как для самой игры, так и для вымышленного бойцовского турнира.


Тобиас показал кадр из видео художника Джона Фогеля, на котором можно увидеть самый первый рисунок с лого. Ролик использовали для оцифровки рисунка и его использования в игре.

Дракон на логотипе появился из-за названия Dragon Attack, которое сначала рассматривали для франшизы. Соавтор серии Эд Бун хотел использовать название Dragon Attack, поскольку так же называлась песня его любимой группы Queen, однако вместе с Тобиасом они выбрали заголовок Mortal Kombat.

Дизайн дракона был во многом вдохновлён статуэткой в офисе главы Midway Games, издавшей оригинальную Mortal Kombat. Художник Джон Фогель тоже записал её на видео, чтобы оцифровать.

Один из ранних скетчей логотипа был вдохновлён символом инь и ян, и в финальном варианте это тоже прослеживается.

Один из ранних скетчей логотипа был вдохновлён символом инь и ян, и в финальном варианте это тоже прослеживается.

Сначала создатели Mortal Kombat использовали не только версию логотипа, где дракон смотрит вправо, но и ту, где он смотрит влево. Однако со временем из-за авторских прав им пришлось выбрать один вариант — разработчики остановились на версии, где дракон смотрит вправо.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: Дракон   игры   история   логотип   мортал комбат   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
818
Lexx Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

750235



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Умер актер фильма «Четыре танкиста и собака»
Умер актер фильма «Четыре танкиста и собака»
Набирающие популярность в сообществах
«Сейчас все поедем домой»: в Усть-Илимске неизвестный открыл огонь в военкомате и выстрелил в военкома
«Сейчас все поедем домой»: в Усть-Илимске неизвестный открыл огонь в военкомате и...
Наш старый, добрый "Школьник"
Наш старый, добрый "Школьник"
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хотя бы Тарзан будет белым

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#картинки#фотографии#новости#факты#телеграмм#кино#СССР#прикол#логика
#Юмор#подборка#мобилизация#история#сми#gif#Китай#фото#природа#страна
#животные#сатира#Разное#люди#в мире#девушки#сарказм#беспилотники#Интересные
Как наш редактор боролся с плохим настроением и осенней хандрой своей жены + приятный бонус в конце Как наш редактор боролся с плохим настроением и осенней хандрой своей жены + приятный бонус в конце Баба Ануйка, одна из самых известных серийных убийц в истории Баба Ануйка, одна из самых известных серийных убийц в истории Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое Зачем был сделан в Москве водоотводный канал Зачем был сделан в Москве водоотводный канал Почему пожарные в XIX веке начали использовать шесты в пожарных депо? Почему пожарные в XIX веке начали использовать шесты в пожарных депо? Загадка числа 349: как обыкновенная бутылка Пепси привела к массовым беспорядкам в одной из стран мира Загадка числа 349: как обыкновенная бутылка Пепси привела к массовым беспорядкам в одной из...

На что жалуетесь?

Вернуться