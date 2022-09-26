Соавтор Mortal Kombat рассказал о создании культового логотипа

К 30-летию франшизы Mortal Kombat один из авторов рассказал, как появилось классический логотип с изображением дракона.
В своём твиттере соавтор Mortal Kombat и дизайнер лого франшизы Джон Тобиас рассказал, что создавал его как для самой игры, так и для вымышленного бойцовского турнира.
Тобиас показал кадр из видео художника Джона Фогеля, на котором можно увидеть самый первый рисунок с лого. Ролик использовали для оцифровки рисунка и его использования в игре.
Дракон на логотипе появился из-за названия Dragon Attack, которое сначала рассматривали для франшизы. Соавтор серии Эд Бун хотел использовать название Dragon Attack, поскольку так же называлась песня его любимой группы Queen, однако вместе с Тобиасом они выбрали заголовок Mortal Kombat.
Дизайн дракона был во многом вдохновлён статуэткой в офисе главы Midway Games, издавшей оригинальную Mortal Kombat. Художник Джон Фогель тоже записал её на видео, чтобы оцифровать.
Один из ранних скетчей логотипа был вдохновлён символом инь и ян, и в финальном варианте это тоже прослеживается.
Один из ранних скетчей логотипа был вдохновлён символом инь и ян, и в финальном варианте это тоже прослеживается.
Сначала создатели Mortal Kombat использовали не только версию логотипа, где дракон смотрит вправо, но и ту, где он смотрит влево. Однако со временем из-за авторских прав им пришлось выбрать один вариант — разработчики остановились на версии, где дракон смотрит вправо.
"Я чуть не выбросил скетч с драконом, когда работал над ним дома и моя сестра приняла дракона за морского конька."
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире