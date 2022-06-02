15 фото заброшенных мест, заставляющих почувствовать силу времени и истории

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Очень увлекательно исследовать заброшенные места, пробираясь через поросшие бурьяном огороды и неухоженные сады, а также наблюдать со стороны, как время может до неузнаваемости менять кем-то ранее обжитые жилища.
Однако, есть множество опасностей, которые могут подстерегать вас в давно покинутых местах: они ветшают, и никто не знает, в какой момент захотят обрушиться. Поэтому мы подготовили для вас эту коллекцию фотографий, чтобы вы могли исследовать такие заброшенные места, находясь при этом в полной безопасности.
Заброшенный крематорий недалеко от Бухареста, Румыния
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Покинутый всеми дом в калининградской области
Заброшенная проходная СевМорЗавода
Давно не работающий кинотеатр на севере Таиланда
Остров Итуруп, Сахалинская область
Заброшенный поезд в горах
Полярные медведи на покинутой советской метеорологической станции, остров Колючин в Чукотском море. Станция была построена в 1934 году, а в 1992 закрылась
Склеп, Шотландия, Великобритания
Американские горки, на которых уже никто не катается
Деревня Простоквашино, Нижегородская область
Обветшавшая библиотека
Церковь, спрятавшаяся в заколдованном лесу
Заброшенная психиатрическая больница Алленберг в Калининградской области
Крымская АЭС — самый дорогой недостроенный атомный реактор в мире
Заброшенная часовня в Вологодской области
Источник:
АНТИФИШКИ
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