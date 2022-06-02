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15 фото заброшенных мест, заставляющих почувствовать силу времени и истории

15 фото заброшенных мест, заставляющих почувствовать силу времени и истории

Автор:
02 июня 2022 11:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   в мире   заброшка   здания   удивительно   фото   
1373
16

Очень увлекательно исследовать заброшенные места, пробираясь через поросшие бурьяном огороды и неухоженные сады, а также наблюдать со стороны, как время может до неузнаваемости менять кем-то ранее обжитые жилища.

Однако, есть множество опасностей, которые могут подстерегать вас в давно покинутых местах: они ветшают, и никто не знает, в какой момент захотят обрушиться. Поэтому мы подготовили для вас эту коллекцию фотографий, чтобы вы могли исследовать такие заброшенные места, находясь при этом в полной безопасности.

 

Заброшенный крематорий недалеко от Бухареста, Румыния

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Покинутый всеми дом в калининградской области

 

Заброшенная проходная СевМорЗавода

 

Давно не работающий кинотеатр на севере Таиланда

 


 

Остров Итуруп, Сахалинская область⁠⁠

 

Заброшенный поезд в горах

 

Полярные медведи на покинутой советской метеорологической станции, остров Колючин в Чукотском море. Станция была построена в 1934 году, а в 1992 закрылась

 

Склеп, Шотландия, Великобритания

 


 

Американские горки, на которых уже никто не катается

 

Деревня Простоквашино, Нижегородская область


 

Обветшавшая библиотека

 

Церковь, спрятавшаяся в заколдованном лесу


 


 

Заброшенная психиатрическая больница Алленберг в Калининградской области⁠⁠

 

Крымская АЭС — самый дорогой недостроенный атомный реактор в мире

 

Заброшенная часовня в Вологодской области

Источник:

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Метки: Время   в мире   заброшка   здания   удивительно   фото   
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3  комментария
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Владимир 19 минут назад
От Крымской АЭС через три месяца (а может и раньше) ничего не останется, а про неё так и будут посты клепать?
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Владимир 17 минут назад
жуть!
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AccheDin

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