15 фото заброшенных мест, заставляющих почувствовать силу времени и истории

Однако, есть множество опасностей, которые могут подстерегать вас в давно покинутых местах: они ветшают, и никто не знает, в какой момент захотят обрушиться. Поэтому мы подготовили для вас эту коллекцию фотографий, чтобы вы могли исследовать такие заброшенные места, находясь при этом в полной безопасности.

Заброшенный крематорий недалеко от Бухареста, Румыния