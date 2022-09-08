Заброшенное хранилище ядерных бомб

Сегодня я расскажу про второе из двух заброшенных подземных хранилищ ядерного оружия, которые находились на территории заброшенной ещё в 1990-х гг. Ремонтно-Технической Базы, занимавшейся ядерным обеспечением дальней авиации ныне законсервированного военного аэродрома "Завитинск"
В этих хранилищах хранились и обслуживались до выдачи в войска ядерные бомбы для дальних бомбардировщиков Ту-16, а впоследствии и специальные (ядерные) боевые части для ракет многофункциональных дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев с изменяемой стреловидностью крыла Ту-22М3, которые базировались на аэродроме. РТБ не подчинялась авиационному командованию, а была напрямую подчинена 12-му ГУ МО, которое занималось хранением и выдачей ядерного оружия в войска.
Но послед распада СССР и потеплением отношений с Китаем, был подписан договор о отводе наступательных вооружений из приграничной 100 километровой зоны. Тогда в ходе переформирований 303-й ТБАП прошёл ряд слияний и переименований, а в 1997 г. передислоцирован в "Воздвиженку", где в 2009 г. закончил своё существование уже будучи 444-м Берлинским орденов Кутузова 3-й степени и Александра Невского бомбардировочным авиаполком.
С уходом с аэродрома "Завитинск" дальней авиации необходимость в РТБ отпала и она также была расформирована после вывоза ядерного оружия, а впоследствии заброшена и разграблена.
По территории базы проходила сеть мощных бетонных дорог из отлитых на месте железобетонных плит.
В прошлой статье мы осмотрели первое хранилище, а теперь идём к расположенному в километре он него второму.
В центре соединявшей их дороги располагалась большая площадка. А вдоль неё стояли автобоксы от которых ничего не осталось за четверть века.
Мы подходим к хранилищу. С воздуха оно теперь выглядит так.
Входы в него были пересыпаны грунтом после ухода военных, но это никак не помешало мародёрам распилить его на металл до голых стен.
Пересыпанный проём главного въезда в хранилище.
А слева дверная рама от трёхтонной защитной двери входа для личного состава.
Главный въезд перекрывался пятью выдвижными из ниш затворами. Первым был установлен многотонный толстый железобетонный затор, который сохранился в нише по сей день, далее был установлен ещё один металлический гермозатвор, который давно канул в небытие.
За ними располагался просторный тамбур-шлюз, в который по узкоколейке закатывалась тележка с изделием, после чего первая группа затворов закрывалась и открывалась вторая группа.
К тамбуру примыкало небольшое помещение.
В нём располагался пульт управления группами затворов, но от него ничего не осталось.
После шлюза шёл ещё один сохранившийся защитный бетонный затвор.
Сам он катался по большим металлическим шарам, уложенным в полу в направляющих желобах.
И ещё два гермозатвора из металла, от которых остались пустые ниши.
К слову во всех нишах были предусмотрены переходы с гермолюками, обеспечивавшие доступ к затворам со стороны ниши, где стояли электромоторы.
И пара люков даже сохранилось на местах.
Пройдя все затворы мы попадаем в большой высокий зал регламентных работ, где производились работы по сборке в нужную степень готовности специальных боевых частей.
К залу примыкало шесть пеналов хранилищ, под потолком была смонтирована мощная кран-балка, а в полу были проложены рельсы для транспортировки изделий на тележках.
Но прежде чем мы перейдём к осмотру самого главного-пеналов хранилищ, давайте пройдём в расположенный вдоль тамбуров технический блок с входом для личного состава.
Если стоять спиной к тамбурам, то мы поворачиваем налево к проходу в техблок.
Это длинный коридор с помещениями по бокам.
В одном из них находились крюйт-камеры с изолированным освещением и собственной вентиляцией.
У ранних СБЧ инициаторы имели повышенный радиационный фон и поэтому их хранили в отдельных камерах.
Самое большое помещение блока занимала мощная вентиляционная с климатической установкой, но от них не осталось и следа.
Помещение главной щитовой сооружения тоже пусто.
Ещё несколько помещений и мы выходим к тамбур-шлюзам, где проёмы раньше были оборудованы гермодверями.
Из одного из тамбуров можно было пройти к помещению бывшей дизель-генераторной электростанции.
И проёмы от защитных дверей входного тамбура, а также забутованный но пробитый технологический проём, который был необходим для замены тяжёлого оборудования дизельной в случае необходимости.
Вернёмся обратно в зал регламентных работ.
У прохода в техблок расположен первый пенал хранилища. Раньше в него от разворотного круга уходили рельсы узкоколейки, но их давно выдернули из бетона черметчики.
Сам пенал выглядит так.
Возвращаемся обратно в зал.
Здесь ещё одна ниша от второго разворотного круга, а также прямоугольная ниша от специальной подъёмной платформы.
Напротив ниши круга располагался второй более широкий пенал.
Раньше вдоль стен проходили трубы отопления.
Третий пенал. Справа от широкого въезда в стене есть проход в небольшое помещение, в котором вероятно располагался пульт управления затворами запасного выезда.
Из него был проход в ещё один небольшой техблок.
Всего из трёх помещений.
И пустое помещение, где видимо располагался пульт управления затворами.
Ниша подъёмной платформы и проём от люка в дренажную систему под полом.
Следующий пенал на другой стороне. Первый слева если стоять спиной к запасному выезду.
Второй пенал, в который уходили рельсы узкоколейки.
И третий пенал.
На стене сохранилась одинокая надпись "Перед транспортировкой проверь надёжность крепления техники". Такая же была в предыдущем хранилище в этом же пенале.
В конце пенала располагался небольшой блок крюйт-камер, вход в который раньше защищала гермодверь.
Такой же блок из пяти камер с изолированным освещением.
По бокам от крайних пеналов было ещё по небольшой нише.
А теперь вернёмся к запасному выезду. Он был оснащён всего тремя затворами. Первые два металлических гермозатвора не сохранились.
Переходы между нишами.
И сохранившийся внешний защитный бетонный затвор, задвинутый в нишу.
Так выглядит второй въезд снаружи.
А сверху на искусственном холме среди деревьев можно обнаружить разрушенные оголовки вентиляционных шахт.
А напоследок нужно заглянуть в ещё одно место для полной картины. У развилки дорог к двум хранилищам и караульному городку раньше располагалось большое строение Монтажно-Испытательного Корпуса, в котором происходил процесс окончательной сборки и установки СБЧ на носители.
Но от МИК-а ничего не осталось кроме одной стены.
Так что на этом всё.
Источник:
АНТИФИШКИ
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