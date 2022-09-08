FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1060 постов • 221 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи 
Заброшенное хранилище ядерных бомб

Заброшенное хранилище ядерных бомб

Автор:
08 сентября 2022 09:30
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   заброшка   стройка   удивительно   фото   хранилище   
1181
72

Сегодня я расскажу про второе из двух заброшенных подземных хранилищ ядерного оружия, которые находились на территории заброшенной ещё в 1990-х гг. Ремонтно-Технической Базы, занимавшейся ядерным обеспечением дальней авиации ныне законсервированного военного аэродрома "Завитинск"

В этих хранилищах хранились и обслуживались до выдачи в войска ядерные бомбы для дальних бомбардировщиков Ту-16, а впоследствии и специальные (ядерные) боевые части для ракет многофункциональных дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев с изменяемой стреловидностью крыла Ту-22М3, которые базировались на аэродроме. РТБ не подчинялась авиационному командованию, а была напрямую подчинена 12-му ГУ МО, которое занималось хранением и выдачей ядерного оружия в войска.

Но послед распада СССР и потеплением отношений с Китаем, был подписан договор о отводе наступательных вооружений из приграничной 100 километровой зоны. Тогда в ходе переформирований 303-й ТБАП прошёл ряд слияний и переименований, а в 1997 г. передислоцирован в "Воздвиженку", где в 2009 г. закончил своё существование уже будучи 444-м Берлинским орденов Кутузова 3-й степени и Александра Невского бомбардировочным авиаполком.

С уходом с аэродрома "Завитинск" дальней авиации необходимость в РТБ отпала и она также была расформирована после вывоза ядерного оружия, а впоследствии заброшена и разграблена.

×
×

По территории базы проходила сеть мощных бетонных дорог из отлитых на месте железобетонных плит.

В прошлой статье мы осмотрели первое хранилище, а теперь идём к расположенному в километре он него второму.

В центре соединявшей их дороги располагалась большая площадка. А вдоль неё стояли автобоксы от которых ничего не осталось за четверть века.

Мы подходим к хранилищу. С воздуха оно теперь выглядит так.

Входы в него были пересыпаны грунтом после ухода военных, но это никак не помешало мародёрам распилить его на металл до голых стен.

Пересыпанный проём главного въезда в хранилище.

А слева дверная рама от трёхтонной защитной двери входа для личного состава.

Главный въезд перекрывался пятью выдвижными из ниш затворами. Первым был установлен многотонный толстый железобетонный затор, который сохранился в нише по сей день, далее был установлен ещё один металлический гермозатвор, который давно канул в небытие.

За ними располагался просторный тамбур-шлюз, в который по узкоколейке закатывалась тележка с изделием, после чего первая группа затворов закрывалась и открывалась вторая группа.

К тамбуру примыкало небольшое помещение.

В нём располагался пульт управления группами затворов, но от него ничего не осталось.

После шлюза шёл ещё один сохранившийся защитный бетонный затвор.

Сам он катался по большим металлическим шарам, уложенным в полу в направляющих желобах.

И ещё два гермозатвора из металла, от которых остались пустые ниши.

К слову во всех нишах были предусмотрены переходы с гермолюками, обеспечивавшие доступ к затворам со стороны ниши, где стояли электромоторы.

И пара люков даже сохранилось на местах.

Пройдя все затворы мы попадаем в большой высокий зал регламентных работ, где производились работы по сборке в нужную степень готовности специальных боевых частей.

К залу примыкало шесть пеналов хранилищ, под потолком была смонтирована мощная кран-балка, а в полу были проложены рельсы для транспортировки изделий на тележках.

Но прежде чем мы перейдём к осмотру самого главного-пеналов хранилищ, давайте пройдём в расположенный вдоль тамбуров технический блок с входом для личного состава.

Если стоять спиной к тамбурам, то мы поворачиваем налево к проходу в техблок.

Это длинный коридор с помещениями по бокам.

В одном из них находились крюйт-камеры с изолированным освещением и собственной вентиляцией.

У ранних СБЧ инициаторы имели повышенный радиационный фон и поэтому их хранили в отдельных камерах.

Самое большое помещение блока занимала мощная вентиляционная с климатической установкой, но от них не осталось и следа.

Помещение главной щитовой сооружения тоже пусто.

Ещё несколько помещений и мы выходим к тамбур-шлюзам, где проёмы раньше были оборудованы гермодверями.

Из одного из тамбуров можно было пройти к помещению бывшей дизель-генераторной электростанции.

И проёмы от защитных дверей входного тамбура, а также забутованный но пробитый технологический проём, который был необходим для замены тяжёлого оборудования дизельной в случае необходимости.

Вернёмся обратно в зал регламентных работ.

У прохода в техблок расположен первый пенал хранилища. Раньше в него от разворотного круга уходили рельсы узкоколейки, но их давно выдернули из бетона черметчики.

Сам пенал выглядит так.

Возвращаемся обратно в зал.

Здесь ещё одна ниша от второго разворотного круга, а также прямоугольная ниша от специальной подъёмной платформы.

Напротив ниши круга располагался второй более широкий пенал.

Раньше вдоль стен проходили трубы отопления.

Третий пенал. Справа от широкого въезда в стене есть проход в небольшое помещение, в котором вероятно располагался пульт управления затворами запасного выезда.

Из него был проход в ещё один небольшой техблок.

Всего из трёх помещений.

И пустое помещение, где видимо располагался пульт управления затворами.

Ниша подъёмной платформы и проём от люка в дренажную систему под полом.

Следующий пенал на другой стороне. Первый слева если стоять спиной к запасному выезду.

Второй пенал, в который уходили рельсы узкоколейки.

И третий пенал.

На стене сохранилась одинокая надпись "Перед транспортировкой проверь надёжность крепления техники". Такая же была в предыдущем хранилище в этом же пенале.

В конце пенала располагался небольшой блок крюйт-камер, вход в который раньше защищала гермодверь.

Такой же блок из пяти камер с изолированным освещением.

По бокам от крайних пеналов было ещё по небольшой нише.

А теперь вернёмся к запасному выезду. Он был оснащён всего тремя затворами. Первые два металлических гермозатвора не сохранились.

Переходы между нишами.

И сохранившийся внешний защитный бетонный затвор, задвинутый в нишу.

Так выглядит второй въезд снаружи.

А сверху на искусственном холме среди деревьев можно обнаружить разрушенные оголовки вентиляционных шахт.

А напоследок нужно заглянуть в ещё одно место для полной картины. У развилки дорог к двум хранилищам и караульному городку раньше располагалось большое строение Монтажно-Испытательного Корпуса, в котором происходил процесс окончательной сборки и установки СБЧ на носители.

Но от МИК-а ничего не осталось кроме одной стены.

Так что на этом всё.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: в мире   заброшка   стройка   удивительно   фото   хранилище   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
689
Александр Час назад
какую мощь забросили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
sonic24a 55 минут назад
Кто-то списил всю кузькинумать и грозить шведу будем отсель пальцем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо Час назад
Проёмы,облезлые стены,вода по колено. Ничего особенного. Обычная заброшка. Мод эту марку можно подать любое название.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений Д Час назад
Великая страна, великие сооружения.
Минус один- СССРовская бесхозяйственность приводит эти исполинские сооружения в хлам, и не только там
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

360088



Другие посты автора
Популярное в сообществах
14 людей наткнулись на крутые антикварные вещицы, передающие привет из прошлого
14 людей наткнулись на крутые антикварные вещицы, передающие привет из прошлого
«А зима будет большая, только сумерки и снег". Ролик, опубликованный от имени "Газпрома", очень не понравился европейцам
«А зима будет большая, только сумерки и снег". Ролик, опубликованный от имени...
Набирающие популярность в сообществах
Художница использует руки в качестве холста
Художница использует руки в качестве холста
Что такое гештальт и&nbsp;как его закрыть: мнение эксперта
Что такое гештальт и как его закрыть: мнение эксперта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А бонусами можно?

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#дтп#сарказм#люди#авто аварии#история#улыбнуло#в мире
#фото#животные#Разное#кино#автомобили#новости#Ynews#фотографии#звёзды#интересное
#интересно#картинки#аварии#позитив#забавно#сатира#подборка#шоу бизнес#автомир#биография
16 крутых и удивительно выглядящих бассейнов 16 крутых и удивительно выглядящих бассейнов Огромный заброшенный подземный госпиталь Огромный заброшенный подземный госпиталь 12 неожиданных товаров от известных брендов, которые решили удивить покупателей 12 неожиданных товаров от известных брендов, которые решили удивить покупателей Питон попытался проникнуть в чужое окно Питон попытался проникнуть в чужое окно 15 фото заброшенных мест, заставляющих почувствовать силу времени и истории 15 фото заброшенных мест, заставляющих почувствовать силу времени и истории

На что жалуетесь?

Вернуться