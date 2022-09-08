Заброшенное хранилище ядерных бомб

В этих хранилищах хранились и обслуживались до выдачи в войска ядерные бомбы для дальних бомбардировщиков Ту-16, а впоследствии и специальные (ядерные) боевые части для ракет многофункциональных дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев с изменяемой стреловидностью крыла Ту-22М3, которые базировались на аэродроме. РТБ не подчинялась авиационному командованию, а была напрямую подчинена 12-му ГУ МО, которое занималось хранением и выдачей ядерного оружия в войска.

Но послед распада СССР и потеплением отношений с Китаем, был подписан договор о отводе наступательных вооружений из приграничной 100 километровой зоны. Тогда в ходе переформирований 303-й ТБАП прошёл ряд слияний и переименований, а в 1997 г. передислоцирован в "Воздвиженку", где в 2009 г. закончил своё существование уже будучи 444-м Берлинским орденов Кутузова 3-й степени и Александра Невского бомбардировочным авиаполком.

С уходом с аэродрома "Завитинск" дальней авиации необходимость в РТБ отпала и она также была расформирована после вывоза ядерного оружия, а впоследствии заброшена и разграблена.