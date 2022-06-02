На Урале агрессивный конь держит в страхе всю округу

Конь напал на мужчину и это засняли камеры видеонаблюдения. После атаки гоп-стоп-лошадки мужчину госпитализировали. Местные жители рассказывают, что конь давно уже держит в страхе всю округу.

"Эта лошадь пасëтся по Урицкого каждый день без присмотра. Мы все тут в страхе живём из-за неё. Потому что это крайне агрессивное животное, которое бросается на всех людей, которых видит, и на всех собак. А этого мужчину увозили на скорой. Приезжала полиция. Хозяина вычислили, но, насколько знаю, полиция ничего не сделала. А хозяину, очевидно, абсолютно плевать, где и как его лошадь", - рассказывают местные жители.