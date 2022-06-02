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На Урале агрессивный конь держит в страхе всю округу

На Урале агрессивный конь держит в страхе всю округу

Автор:
02 июня 2022 08:31
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   злой конь   интересное   конь   лошадь   село   урал   фото   
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В городе Верхняя Салда в Свердловской области "бойцовский" конь нападает на людей. Недавно он затоптал мужчину, и пострадавшего госпитализировали. Местные жители обходят коня стороной, а иногда прячутся за гаражами или на них.

Конь напал на мужчину и это засняли камеры видеонаблюдения. После атаки гоп-стоп-лошадки мужчину госпитализировали. Местные жители рассказывают, что конь давно уже держит в страхе всю округу.

"Эта лошадь пасëтся по Урицкого каждый день без присмотра. Мы все тут в страхе живём из-за неё. Потому что это крайне агрессивное животное, которое бросается на всех людей, которых видит, и на всех собак. А этого мужчину увозили на скорой. Приезжала полиция. Хозяина вычислили, но, насколько знаю, полиция ничего не сделала. А хозяину, очевидно, абсолютно плевать, где и как его лошадь", - рассказывают местные жители.

К хозяину коня тоже обращались с просьбой усмирить животное или хотя бы не выпускать его их конюшни. Но хозяин просто игнорирует все жалобы. После последнего нападения хозяин снова выпустил коня на вольные хлеба и местные жители написали уже коллективную жалобу, сообщает Life.

Источник:

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Метки: видео   злой конь   интересное   конь   лошадь   село   урал   фото   
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13  комментариев
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1k
pinbalist 3 часа назад
А п...лей хозяину выписывать не пробовали?
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2k
cfhfwby 3 минуты назад
Ну конягу можно воспитать хорошей порцией свинца или, на худой конец, жердью пере...ть, но все же, сначала нужно хозяина повоспитывать аналогично или спалить нахер его халупу.
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Я не понял, люди утратили рецепт конской колбасы?
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8
бон ли Fat Lynx Час назад
эта "колбаса" тысячелетиями помогала человеку, вплоть до конца ХХ века
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6k
Mowgley 3 часа назад
Абсолютно пустая улица, на улице агрессивный конь, который держит в страхе всю округу, и мужик именно рядом с конем


Мы пойдем с конем по полю вдвоем,
Мы пойдем с конем по полю вдвоем
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37k
А.Берестенко 3 часа назад
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25k
Киры4 3 часа назад
Пустить на колбасу и все довольны, хозяину всё равно наплевать.
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77
Obrval Киры4 3 часа назад
С языка снял. Как же я люблю конскую колбасу.
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Obrval 3 часа назад
По итогам приведённого видео становится понятно, что только баба коня на скаку остановит. Мужику конь оказался не по зубам.
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