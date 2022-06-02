На Урале агрессивный конь держит в страхе всю округу

В городе Верхняя Салда в Свердловской области "бойцовский" конь нападает на людей. Недавно он затоптал мужчину, и пострадавшего госпитализировали. Местные жители обходят коня стороной, а иногда прячутся за гаражами или на них.
Конь напал на мужчину и это засняли камеры видеонаблюдения. После атаки гоп-стоп-лошадки мужчину госпитализировали. Местные жители рассказывают, что конь давно уже держит в страхе всю округу.
"Эта лошадь пасëтся по Урицкого каждый день без присмотра. Мы все тут в страхе живём из-за неё. Потому что это крайне агрессивное животное, которое бросается на всех людей, которых видит, и на всех собак. А этого мужчину увозили на скорой. Приезжала полиция. Хозяина вычислили, но, насколько знаю, полиция ничего не сделала. А хозяину, очевидно, абсолютно плевать, где и как его лошадь", - рассказывают местные жители.
К хозяину коня тоже обращались с просьбой усмирить животное или хотя бы не выпускать его их конюшни. Но хозяин просто игнорирует все жалобы. После последнего нападения хозяин снова выпустил коня на вольные хлеба и местные жители написали уже коллективную жалобу, сообщает Life.
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АНТИФИШКИ
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Ну тогда человек - беспринципная сволочь!
Мы пойдем с конем по полю вдвоем,
Мы пойдем с конем по полю вдвоем