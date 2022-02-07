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Удивительные факты о пиве

Удивительные факты о пиве (15 фото)

Автор:
07 февраля 2022 18:46
Сообщество : Факты
Метки: интересно   история   напитки   неожиданно   пенное   пиво   познавательно   факты   
706
15
Пиво - напиток, который объединяет: его пьют мужчины и женщины, богачи и бедняки, пьяницы и практически трезвенники. Многие поклонники изысканных вин считают его простецким - а между тем, в его истории найдется немало фактов, которые заставят уважать пенное даже поклонников "Дом Периньон".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   история   напитки   неожиданно   пенное   пиво   познавательно   факты   
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31k
bgv Час назад
"...Пристли вместе с другими учёными, такими, как Антуан Лавуазье, Генри Кавендиш, Карл Шееле, способствовал утверждению представлений о сложном составе воздуха.
Нагревая окись ртути, он выделил кислород" (с)W
конечно, пивные пузырьки, а как же
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13k
Вася 8 минут назад
Ссылка coub.com
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276
Виталий Полчаса назад
А Про женский гормон эстроген кто-нибудь что—нибудь слышал?) мои толстожопые друзья
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17k
uutb Час назад
Вот мечта всех любителей пенного)))

Житель Челябинска провел в свою квартиру пивопровод из одного крана на кухне течет вода, из другого охлажденный пенный напиток.

Как признался Андрей Еремеев, механик высшего разряда по образованию, он осуществил свою мечту. По его словам, идея построить пивопровод коллективная и сначала была просто шуткой.

Ссылка www.youtube.com
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3k
Voland Час назад
Прозит!
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