Удивительные факты о пиве

В Средние века пивоварение было одним из немногих ремесел, доступных для женщин - особенно с учетом того, что пиво варили почти в каждом доме, и его приготовление проходило по разделу ведения домашнего хозяйства. Но в XVIII веке пивоварение выросло в масштабах и стало весьма прибыльным - и мужчины тут же вытеснили женщин из бизнеса.