Удивительные факты о пиве

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Пиво - напиток, который объединяет: его пьют мужчины и женщины, богачи и бедняки, пьяницы и практически трезвенники. Многие поклонники изысканных вин считают его простецким - а между тем, в его истории найдется немало фактов, которые заставят уважать пенное даже поклонников "Дом Периньон".
Джордж Вашингтон был пивоваром-любителем
Рецепт пива от Джорджа Вашингтона сохранился в его записной книжке, и теперь каждый, кто даст себе труд порыться в библиотечных архивах, может воспроизвести его, имея всего лишь 3 галлона (около 13,5 литров) патоки.
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Пиво полезно для костей
Некоторые сорта пива содержат силикон - природное вещество, которое делает кости крепкими и предотвращает их хрупкость.
Первыми пивоварами были женщины
В Средние века пивоварение было одним из немногих ремесел, доступных для женщин - особенно с учетом того, что пиво варили почти в каждом доме, и его приготовление проходило по разделу ведения домашнего хозяйства. Но в XVIII веке пивоварение выросло в масштабах и стало весьма прибыльным - и мужчины тут же вытеснили женщин из бизнеса.
Больше всего пива потребляют в Чехии
Чехи за год употребляют 191,8 литров пива на душу населения. На втором месте с большим отрывом идет Австралия - там за год выпивают по 107,6 литра на каждого жителя страны.
Лагер - самое популярное пиво в мире
80% пива, выпиваемого в мире, - это светлое пиво лагер.
Пиво - третий по популярности напиток в мире
Пиво занимает третье место по объему потребления после чистой воды и чая. Остальные алкогольные напитки идут далеко позади.
Самая старая из действующих в мире пивоварен открылась в 1040 году
Пивоварня Weihenstephan находится в городе Фрайзинг, в монастыре святого Штефана, неподалеку от Мюнхена. Как и 1000 лет назад, ею владеют монахи, которые и варят пиво.
Самое старое пиво в мире было обнаружено в 2010 году
Несколько бутылок пива, чудом не поврежденных водой, были обнаружены на судне, затонувшем в Балтийском море в начале XIX века. Бутылки передали специалистам для проведения химических анализов и восстановления рецепта, однако пока из этого ничего не вышло. Может, увлеклись и случайно все выпили?
В Таиланде есть храм, построенный из 1,5 миллионов пивных бутылок
Строительство шло 2,5 года. Создатели храма рассматривали его как инсталляцию, призванную привлечь внимание человечества к проблеме загрязнения окружающей среды.
Пиво привело к открытию кислорода
Священник-естествоиспытатель Джозеф Пристли открыл кислород в 1774 году, наблюдая за пузырьками, поднимающимися на поверхность в пивных чанах в монастырской пивоварне.
В Германии существует подземный пивопровод
Пивопровод соединяет пивоварню Veltins со стадионом "Фельтинс-арена", расположенным недалеко от Дортмунда. Длина пивопровода - около 5 километров, он вмещает единовременно 52 000 литров пива.
Строители Великих египетских пирамид получали оплату пивом
Кстати, в этой практике египтяне не были первооткрывателями: выплата зарплаты рабочим в виде пива практиковалась еще раньше в древней Месопотамии.
Участники чемпионата по переноске жен получают выигрыш пивом
Победители ежегодного мирового чемпионата по скоростной переноске жен в награду получают количество пива, соответствующее весу жены.
В Америке времен "сухого закона" пиво продавали по рецептам
Врач мог выписать пиво по разным причинам: для общего укрепления здоровья, получения дополнительных витаминов, нормализации сна. естественно, этим пользовались любители пива: получить рецепт можно было за 2-3 доллара (в сегодняшних ценах - $50 или около 3800 рублей). Он действовал 10 дней, потом его следовало возобновлять - за ту же сумму.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Нагревая окись ртути, он выделил кислород" (с)W
конечно, пивные пузырьки, а как же
Житель Челябинска провел в свою квартиру пивопровод из одного крана на кухне течет вода, из другого охлажденный пенный напиток.
Как признался Андрей Еремеев, механик высшего разряда по образованию, он осуществил свою мечту. По его словам, идея построить пивопровод коллективная и сначала была просто шуткой.