Видео: британский андроид повторяет человеческую мимику с пугающей точностью

Британская фирма Engineered Arts занимается разработкой робота-гуманоида по имени Амека и недавно опубликовала видео, в котором андроид с пугающей точностью повторяет мимику одного из исследователей в режиме реального времени — моргает, улыбается и корчит гримасы.
Компания Engineered Arts назвала андроида «самым продвинутым» роботом-гуманоидом в мире и «платформой для взаимодействия человека и робота».
«Цель — создать наилучшие возможности для выражения эмоций, — говорит Engineered Arts. —Амека способна имитировать мельчайшие тонкости человеческой мимики. Да, это настоящий робот — в этом видео нет компьютерной графики!»
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В ролике Амека стоит рядом с исследователем по имени Чен, который смотрит на iPhone с запущенном на нем приложением ARKit. Это приложение позволяет осуществлять захват движения в режиме реального времени с помощью камеры телефона, после чего применяет захваченное движение к трехмерной модели, благодаря чему пользователь может управлять ею как «виртуальной марионеткой».
Чен начинает с довольно простых движений — смотрит вверх, вниз и из стороны в сторону, что Амека повторяет за ним буквально доли секунды спустя. Исследователь затем очень быстро моргает и пробует разные гримасы — например, сжимает губы и стискивает зубы, — и роботу удается повторить каждую.
Амека молчит на протяжении всего видео, хотя предыдущие видео от Engineered Arts показывают, что робот способен говорить. В одном из таких роликов, беседуя с человеком на тему угрозы ИИ, Амека заявила, что людям «нечего бояться», поскольку андроиды, подобные ей, существуют для того, чтобы «помогать и служить людям». Engineered Arts утверждает, что андроид отвечала не по предварительному сценарию и просто генерировала ответы, как это делает человек.
«В этом видео нет ни одного подготовленного заранее слова — модели дается базовая команда описать Амеку, что дает роботу описание себя — это чистый ИИ, — написали они. — Паузы — это временная задержка для обработки голосового ввода, генерации ответа и преобразования текста обратно в речь».
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В другом видео андроид хватает исследователя за руку, потому что он «нарушил ее личное пространство».
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Пока Амека не может ходить, но Engineered Arts говорит, что работает над версией, которая сделает андроида еще более похожим на человека.
«Нужно преодолеть еще много препятствий, прежде чем Амека сможет ходить. Ходьба — сложная задача для робота, и, хотя мы исследуем этот вопрос, мы пока еще не создали полноценного ходячего гуманоида», — заявили в компании.
Engineered Arts не раскрыла, сколько стоит сделать такого робота, поскольку он все еще находится в разработке, но его уже можно арендовать для мероприятия или выставки. Фирма также участвовала в разработке андроида по имени Ai-Da, который на следующей неделе должен выступить в британской палате лордов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Проблема в питании роботов - энергии аккумуляторов не хватает.
А мимика... просто китайские серво.
а теперь любой аспирант, за чужой счет, может под предлогом "научных исследований" сляпать на коленке поделку уровня начала 90-х годов и хвастаться своей гениальностью