Видео: британский андроид повторяет человеческую мимику с пугающей точностью

В ролике Амека стоит рядом с исследователем по имени Чен, который смотрит на iPhone с запущенном на нем приложением ARKit. Это приложение позволяет осуществлять захват движения в режиме реального времени с помощью камеры телефона, после чего применяет захваченное движение к трехмерной модели, благодаря чему пользователь может управлять ею как «виртуальной марионеткой».

Чен начинает с довольно простых движений — смотрит вверх, вниз и из стороны в сторону, что Амека повторяет за ним буквально доли секунды спустя. Исследователь затем очень быстро моргает и пробует разные гримасы — например, сжимает губы и стискивает зубы, — и роботу удается повторить каждую.