"Мой отец узбек. Что делать?": 15+ неожиданных комментариев на посты в Сети

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Многие пользователи порой заходят в пост только ряди комментариев. И правильно делают, ведь иногда среди них можно встретить настоящие шедевры. Приглядитесь, может в этой подборке есть и ваше творчество?
Комментировать посты, да еще с юмором - настоящий талант. И таких людей в соцсетях довольно много. А вдруг у кого-то из фишкян получится прокомментировать комментарий? Попробуем?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Новости партнёров
- один кальяны любит, и не просто ходит в канальные он сам как любитель дома имеет аппарат и учится с ним обращаться
- другой на природу тянет он и в горы любит ходить и в пэинтбол пострелять и на какие то квесты тоже
- третий петь любит в т.ч. караоке любит и в игры играть, погулять где нибудь
- я тоже в игры люблю поиграть и люблю с паяльником повозиться немного, ещё пиво люблю
и только один из моих знакомых коллег с натяжкой подпадает - тот что увлекается разработкой игры, но на работе он пишет одно, а разработка игр это его хобби там он работает с другими языками, а то и вообще с визуальным редактором в движке)
Бабы - это зло!
И то, на каком языке написана упаковка, это подтверждает