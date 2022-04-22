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"Мой отец узбек. Что делать?": 15+ неожиданных комментариев на посты в Сети

"Мой отец узбек. Что делать?": 15+ неожиданных комментариев на посты в Сети

Автор:
22 апреля 2022 07:00
Сообщество : Юмор
Метки: Комментарии из Соцсетей   Приколы   интересно   комментарии   скриншоты   смешно   соцсети   
2679
21

Многие пользователи порой заходят в пост только ряди комментариев. И правильно делают, ведь иногда среди них можно встретить настоящие шедевры. Приглядитесь, может в этой подборке есть и ваше творчество?

Комментировать посты, да еще с юмором - настоящий талант. И таких людей в соцсетях довольно много. А вдруг у кого-то из фишкян получится прокомментировать комментарий? Попробуем?

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Источник:

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Метки: Комментарии из Соцсетей   Приколы   интересно   комментарии   скриншоты   смешно   соцсети   
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13  комментариев
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2k
Radugananebe Час назад
Про плов - лучшее.
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−2
Александр Шевченко 5 минут назад
Бухать програмисты любят, в нормальных конторах коньяк и вискарь на кухне как кофе стоят, правда они и живут почти там, рабочий день с 12-14 до 3-6. Жена директор по персоналу в it конторах, пока в декрет не ушла заходил о@уевал с уровня зоны комфорта. Тусовки у них отдельная тема, там даже го-го подбирают по цвету сосков. Ну и зарплаты 5-15 k $. Но опять же я говорю о програмистах, а не о тех кто себя ими считает. Вакансии некоторые с зарплатами от 5-10 к $ висят месяцами, настолько сложно найти человека (а бонус при нахождении обычно hh - 2-3 оклада соискателя)
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25k
Андрей 9 минут назад
Антракты это хорошо, в антракте можно в буфет сходить коньяком подкрепиться. А вот Огония это плохо
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1k
Copycat Полчаса назад
Ну не знаю я сам программист и если подумать не найду не одного из коллег кто помимо работы увлекается тем же чем работает
- один кальяны любит, и не просто ходит в канальные он сам как любитель дома имеет аппарат и учится с ним обращаться
- другой на природу тянет он и в горы любит ходить и в пэинтбол пострелять и на какие то квесты тоже
- третий петь любит в т.ч. караоке любит и в игры играть, погулять где нибудь
- я тоже в игры люблю поиграть и люблю с паяльником повозиться немного, ещё пиво люблю
и только один из моих знакомых коллег с натяжкой подпадает - тот что увлекается разработкой игры, но на работе он пишет одно, а разработка игр это его хобби там он работает с другими языками, а то и вообще с визуальным редактором в движке)
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29k
АнтонПолднев 37 минут назад
Комментатору на заметку...
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6k
Кружок 37 минут назад
Однозначно они ...
И то, на каком языке написана упаковка, это подтверждает
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1k
Ksenia2 55 минут назад
Про зубы жизненно. Всегда мечтала, чтобы у человека зубы менялись лет в 30, а потом еще и в 50. Сколько денег сэкономили бы на походах к стоматологам!
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