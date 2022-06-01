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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
01 июня 2022 09:21
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
2106
27
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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29  комментариев
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32k
Korolev 2 часа назад
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Это не собеседование, а предполётный инструктаж...
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Vалѣнтиныч Минуту назад
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Кошак схавал миску тушеных овощей !? Плиатть! Я хочу это видеть !
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1k
wwwoffka 1 12 минут назад
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Это вы еще на кровати не видели...
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16k
alexis 56 минут назад
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Всякое бывает.
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24k
Ego sum qui sum Час назад
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это 2 разных серии и вторая про ветрянку
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17k
Пумба Час назад
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...и стал шаманом племени и больше ни в чем не нуждался.
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2k
Григорий Водениктов 2 часа назад
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лысый должен лежать с мужиком, он же признался.
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25k
SerGProS 2 часа назад
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Ссылка coub.com
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25k
SerGProS 2 часа назад
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Иногда высунуться из окна и крутить головой в поиска его на небе, а он - сволочь, где-то за моим домом пролетает.
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25k
SerGProS 2 часа назад
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за шкирку и из окна
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38k
jonnyD 2 часа назад
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20k
СергейПименов 3 часа назад
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Посмотри внутри дивана. Там шоколадка...
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