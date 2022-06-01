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Зачем деревья в лесу Ома раскрасили в разные цвета

Зачем деревья в лесу Ома раскрасили в разные цвета

Автор:
01 июня 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ома   в мире   интересно   лес   обычай   традиция   фото   
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Лес Ома — уникальное творение баскского скульптора и художника. Лес находится в долине Ома, в лесу возле Кортезуби, в природном заповеднике Урдайбай.

Разрисованный лес

Эта художественная инсталляция под открытым небом, созданная в начале 1980-х годов, состоит из большой группы деревьев, разрисованных в виде тотемов. Если смотреть на них с разных сторон, то можно заметить изображения геометрических фигур, антропоморфных существ или животных. Основная идея состоит в создании пространства для созерцания связи между человеком и природой.

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Эта оригинальная художественная работа была завершена между 1982 и 1985 годами, когда баскский творец Агустин Ибаррола создал в общей сложности 47 изображений, используя стволы деревьев в качестве холстов. На них он рисовал животных, геометрию и людей или их частичные изображения, такие как глаза и губы.

Многие из его композиций невозможно правильно оценить, глядя на одно-единственное дерево, но они обретают смысл, если рассматривать их в общей перспективе, включающей стволы, расположенные на периферии. Чтобы увидеть всю сцену в лучшем виде, важно обратить внимание на знаки на земле, которые показывают посетителям, где они должны стоять.

Уникальный лес и его творец

Исследовать лес Ома — значит погрузиться в художественное направление, знакомое далеко не всем. Как и во многих направлениях современного искусства, это означает отказ от традиционных форматов: в данном случае холстов или досок. Более того, в этом лесу можно впитать в себя творческий гений художника на свежем воздухе во время приятной прогулки, а не в стенах музея.

Это произведение искусства, которое для полноценного восприятия требует активного подхода со стороны зрителя, предлагает возможность насладиться уникальным природным окружением: долиной Ома.

Создателем этой уникальной работы, в которой сочетаются природа и живопись, является Агустин Ибаррола, который начинал как художник-самоучка. Позже художник учился у Даниэля Васкеса Диаса, который оказал большое влияние на его последующую карьеру. Если Васкес Диас свел его с кубизмом, то именно баскский скульптор Хорхе Отейса познакомил его с конструктивистским движением. Художник сосредотачивается на создании панорам и вселенных, побуждающих зрителя ценить искусство изнутри и полностью погрузиться в него. Это стремление очень ясно выражено в лесу Ома.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ома   в мире   интересно   лес   обычай   традиция   фото   
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