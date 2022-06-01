Зачем деревья в лесу Ома раскрасили в разные цвета

Эта оригинальная художественная работа была завершена между 1982 и 1985 годами, когда баскский творец Агустин Ибаррола создал в общей сложности 47 изображений, используя стволы деревьев в качестве холстов. На них он рисовал животных, геометрию и людей или их частичные изображения, такие как глаза и губы.

Многие из его композиций невозможно правильно оценить, глядя на одно-единственное дерево, но они обретают смысл, если рассматривать их в общей перспективе, включающей стволы, расположенные на периферии. Чтобы увидеть всю сцену в лучшем виде, важно обратить внимание на знаки на земле, которые показывают посетителям, где они должны стоять.