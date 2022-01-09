Столовые горы похожи на пни от гигантских деревьев

Вот такое разнообразие. чудесных и красивейших гор, имеющих общее название - столовые горы.

Теперь вопрос: как образуются окаменевшие деревья? Ответ я нахожу в интернете:

Окаменелое дерево - это ископаемое. Оно образуется, когда растительный материал погребен под осадочным слоем и защищен от распада кислородом и организмами.

Получается, что пенек, стоящий на открытом воздухе окаменеть не сможет, все также, из-за воздействия кислорода, микроорганизмов и осадков, а тем более - гигантский пенек.

Окаменелое дерево — окаменелость, древесина деревьев, произраставших в прошедшие геологические эпохи, замещённая различными минералами кремнезёма ( халцедоном, кварцем или аморфным опалом). При этом структура дерева нередко хорошо сохраняется — отчётливо видны, например, годичные кольца.(Википедия).

Я так надеюсь, что у пеньков должны быть корни! Без корней пеньков не бывает. А у реликтовых "пеньков" корни тоже должны быть, да еще и каменные. Но таких "пеньков" среди столовых гор еще никто не видел.

Столовые горы - это такие горы, у которых усечена вершина, напоминает поверхность стола, или по-другому - плоская вершина. Обычно они состоят из осадочных горных пород и имеют крутые склоны. Некоторые столовые горы имеют плоскую вершину, покрытую затвердевшей вулканической корой из лавы. Плоская вершина обычно образуется в результате денудации - эрозии и выветривания. Хорошим примером образования столовых гор является плато Путорана в Сибири. Ссылку на статью оставлю ниже.

Формы такого ландшафта имеются даже на Марсе.

Столовые горы распространены не только в России (в Сибири), но и в Латинской Америке и в США.

На примере столовых гор в Сибири я скажу, что в результате тектонических процессов, происходящих во время действия супервулкана, лава поднималась вверх одновременно в нескольких местах, и образовывала слои, которые затвердевали, а на них появлялись новые и новые слои. И эти слои лежали на ровной поверхности земли, поэтому лава растекалась, будучи в жидком состоянии, как вода, и образовывалась огромная ровная поверхность. Эти процессы происходили длительное время, и будущие каньоны поднимались все выше и выше. Но, постепенно, процессы остановились, выход лавы прекратился и вся эта масса, превратившись в базальт и застыла. Шли дожди, снега, дул ветер, и в не больших ямках и углублениях скапливалась вода, образовывая постепенно озера и реки, и монолитный каньон растрескался, а вода довершила свое дело, углубив эти трещины местами до самого уровня земли. Между трещинами и разломами остались горы, имеющие ровную, словно срезанную по одному уровню плоские вершины - столы. Вот так образовались столовые горы. И из-за наслоения лавы в каньонах остаются полосы, напоминающие выработку в карьерах.