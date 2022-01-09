Столовые горы похожи на пни от гигантских деревьев

Они, действительно, бывают очень похожи на пни от огромных деревьев. Кажется, что такие деревья могли когда-то быть на Земле... Но столовые горы очень разные, и далеко не все похожи на пеньки. Что это такое? И в результате чего они образовались?
Существует такая версия среди любителей альтернативной истории, что столовые горы - ничто иное, как окаменевшие пни от гигантских деревьев. Согласно этой версии некоторые люди думают, что тот лес, который сейчас растет на Земле - это всего лишь небольшие кусты, даже если они достигают 30 метровой высоты. А раньше на Земле росли гигантские растения. Но тут-то ничего странного нет, и многим это известно, что когда-то на нашей планете были реликтовые леса, и они в разы были больше нынешних. Но приверженцы данной версии не успокаиваются, заявляя, что деревья раньше были не просто очень большими, а гигантскими, и предъявляют приблизительно такие вот фотографии с заявлением, что эти секвойи маленькие, по сравнению с теми деревьями:
Эти огромные секвойи варварским способом уничтожались в XIX веке. Судя по диаметру пня такое дерево могло быть высотой около 100 метров и более. Но, опять же, согласно этой версии эти деревья были не совсем уж большими. По-настоящему большие деревья имели высоту в десятки, а то и сотни раз больше. И что кое-что осталось от этих деревьев в Аризоне, в Северной Америке, где сейчас находится "гигантский карьер", который называется Гранд Каньон.
Ну, насчет гигантского карьера я бы не спешила с выводами. Конечно, схожесть с карьером имеется, я не возражаю:
Но если посмотреть повнимательнее, то уже не очень:
Да, встречаются окаменелости: окаменевшие куски деревьев, которые даже превратились в самоцветы, окаменевшие куски растений и даже окаменевшие яйца динозавров. Но те же деревья, окаменевшие, почему - то совсем не такие уж огромные, хотя им должно быть миллионы лет:
Боюсь, что эти деревья были очень похожи на те, которые растут сейчас. Однако, сторонники версии, что сейчас "на Земле лесов нет", считают вот такие куски деревьев ветками от деревьев, сучьями! И не видят на них годовых колец. А мне кажется, что годовые кольца видны. Плоховато, но видно, так что это дерево. И не имеет смысла дальше продолжать, так как столь огромные деревья, пни которых видят люди в столовых горах, должны были иметь высоту в несколько километров и не могли быть спилены людьми, так как очень огромны, а потом окаменеть, превратившись в столовые горы. ( Если только эти деревья не спили какие-нибудь супергигантские пришельцы?)))
И не будем углубляться в данную версию, хотя она очень интересна, но все-таки она не убедительна, хотя идея о гигантских деревьях не плоха сама по себе, и пусть они были поменьше, чем эти, так называемые "пеньки" - столовые горы, но они все же были! Был и период, когда растения были очень большими, а по земле ходили большие животные, но в данном случае это не измерялось в километрах. В сотнях метров, но не более, и то лишь некоторые виды. Даже травы, например, папоротники, были очень большими, но в определенных пределах. До наших времен дожили секвойи, и скорее всего - это и были самые большие деревья на земле. По крайней мере, пока еще никто не доказал, что были деревья еще выше.
И, разумеется, у срубленного дерева имеется сходство со столовыми горами очень большое, но разница в размерах очень значительная.Вот, например, можно рассмотреть Башню Дьявола, штат Вайоминг, США:
Хорошо виден лес, растущий у подножья горы. Высота этой горы - 386 м. Как вы считаете, кто мог "спилить" "дерево", у которого только пенек чуть ли не пол километра? А если вы посмотрите как корни уходят в землю у секвойи, и как выглядит основание Башни Дьявола, то заметите значительную разницу.
А теперь я приведу "неудачные пеньки", или столовые горы, которые выглядят совсем по-другому:
Вот такое разнообразие. чудесных и красивейших гор, имеющих общее название - столовые горы.
Теперь вопрос: как образуются окаменевшие деревья? Ответ я нахожу в интернете:
Окаменелое дерево - это ископаемое. Оно образуется, когда растительный материал погребен под осадочным слоем и защищен от распада кислородом и организмами.
Получается, что пенек, стоящий на открытом воздухе окаменеть не сможет, все также, из-за воздействия кислорода, микроорганизмов и осадков, а тем более - гигантский пенек.
Окаменелое дерево — окаменелость, древесина деревьев, произраставших в прошедшие геологические эпохи, замещённая различными минералами кремнезёма ( халцедоном, кварцем или аморфным опалом). При этом структура дерева нередко хорошо сохраняется — отчётливо видны, например, годичные кольца.(Википедия).
Я так надеюсь, что у пеньков должны быть корни! Без корней пеньков не бывает. А у реликтовых "пеньков" корни тоже должны быть, да еще и каменные. Но таких "пеньков" среди столовых гор еще никто не видел.
Столовые горы - это такие горы, у которых усечена вершина, напоминает поверхность стола, или по-другому - плоская вершина. Обычно они состоят из осадочных горных пород и имеют крутые склоны. Некоторые столовые горы имеют плоскую вершину, покрытую затвердевшей вулканической корой из лавы. Плоская вершина обычно образуется в результате денудации - эрозии и выветривания. Хорошим примером образования столовых гор является плато Путорана в Сибири. Ссылку на статью оставлю ниже.
Формы такого ландшафта имеются даже на Марсе.
Столовые горы распространены не только в России (в Сибири), но и в Латинской Америке и в США.
На примере столовых гор в Сибири я скажу, что в результате тектонических процессов, происходящих во время действия супервулкана, лава поднималась вверх одновременно в нескольких местах, и образовывала слои, которые затвердевали, а на них появлялись новые и новые слои. И эти слои лежали на ровной поверхности земли, поэтому лава растекалась, будучи в жидком состоянии, как вода, и образовывалась огромная ровная поверхность. Эти процессы происходили длительное время, и будущие каньоны поднимались все выше и выше. Но, постепенно, процессы остановились, выход лавы прекратился и вся эта масса, превратившись в базальт и застыла. Шли дожди, снега, дул ветер, и в не больших ямках и углублениях скапливалась вода, образовывая постепенно озера и реки, и монолитный каньон растрескался, а вода довершила свое дело, углубив эти трещины местами до самого уровня земли. Между трещинами и разломами остались горы, имеющие ровную, словно срезанную по одному уровню плоские вершины - столы. Вот так образовались столовые горы. И из-за наслоения лавы в каньонах остаются полосы, напоминающие выработку в карьерах.
А что касается горы Башня Дьявола - то это монолит вулканического происхождения высотой 1558 м над уровнем моря (386 м над речной долиной) и относительной высотой 265 м. Она образовалась из магматического расплава, поднявшегося из земных глубин, и застывших в виде шестигранных колонн. Возраст горы от 195 до 225 миллионов лет.
Таким образом, столовые горы хоть и похожи с виду на пни гигантских деревьев, но ими не являются, и никогда не являлись. Их появление связано с действием вулканов на нашей планете.
Источник:
- Здесь находится самое гигантское болото на планете
- Остров, на котором нет змей и черника величиной с виноград
- Дерево посреди Мертвого моря
- Человеку здесь не выжить, поскольку скорость ветра превышает 320 км/ч
- Интересные факты о землетрясениях
Понравилось28
а Аватар разве не документальный фильм? там же дерево дом огромно!