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Удивительные коллекции на открытом воздухе из людских кучек

Удивительные коллекции на открытом воздухе из людских кучек

Автор:
31 мая 2022 19:58
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   всячина   куча   памятник   память   понавешали   
1824
19

Пост из серии понавешали - как люди цепляют кучу всего в одном месте, поклоняются этому, или просто на память. В общем будет интересно!

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Источник:

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Метки: Исторические факты   всячина   куча   памятник   память   понавешали   
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