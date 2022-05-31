Удивительные коллекции на открытом воздухе из людских кучек

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Пост из серии понавешали - как люди цепляют кучу всего в одном месте, поклоняются этому, или просто на память. В общем будет интересно!
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Гора Крестов в Шауляе, Литва, является национальным центром паломничества. Тысячи крестов были установлены на холме с 1200-х годов
Источник:
АНТИФИШКИ
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