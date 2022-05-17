На 9 мая в Варшаве озверевшая толпа чуть не линчевала польского историка, когда он пришёл возложить цветы к советскому памятнику

Томаш Янковский - польский историк и общественный деятель. В День Победы он решил возложить цветы к памятнику советским воинам в Варшаве. Для этого понадобилось пройти через озверевший строй - в буквальном смысле. Толпа стала скандировать лозунги, толкать историка, а один из самых отмороженных плюнул ему в лицо.

Какой-то умелец в это время подзадоривал толпу и призывал не пускать историка к памятнику. Тот всё же прошёл - нашёлся один разумный человек, который загородил его от отморозков и отвёл к монументу.