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На 9 мая в Варшаве озверевшая толпа чуть не линчевала польского историка, когда он пришёл возложить цветы к советскому памятнику

На 9 мая в Варшаве озверевшая толпа чуть не линчевала польского историка, когда он пришёл возложить цветы к советскому памятнику

Автор:
17 мая 2022 15:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 9 мая   Польша   варшава   памятник   толпа   томаш янковский   цветы   
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Просто посмотрите, что они там устроили.

Томаш Янковский - польский историк и общественный деятель. В День Победы он решил возложить цветы к памятнику советским воинам в Варшаве. Для этого понадобилось пройти через озверевший строй - в буквальном смысле. Толпа стала скандировать лозунги, толкать историка, а один из самых отмороженных плюнул ему в лицо.

Какой-то умелец в это время подзадоривал толпу и призывал не пускать историка к памятнику. Тот всё же прошёл - нашёлся один разумный человек, который загородил его от отморозков и отвёл к монументу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 9 мая   Польша   варшава   памятник   толпа   томаш янковский   цветы   
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6  комментариев
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511
HalloFreeSpace 2 часа назад
бараны ...
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61k
Опиум для народа 20 минут назад
"С давних пор самым страшным врагом для людей был вовсе не чужеземец, а сосед."(с)
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530
Просто прохожий 24 минуты назад
Фашизм поразил всю европу, это так просто когда стадо полностью зомбировано.
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222
Александр Зотов 49 минут назад
шакалы...толкать в спину чувака, идущего к монументу конечно не так страшно, как сидеть под ракетным обстрелом в окопе с полными дерьма штанами
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5k
rutt Час назад
Шакальё, как возьмут за *опу, так все они сразу не такие. Страна поваров и проституток.
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August

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