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Микромата зеленоватая: тот самый зелёный паучок с дачи

Микромата зеленоватая: тот самый зелёный паучок с дачи

Автор:
15 июля 2023 10:59
Сообщество : Животные
Метки: Микромата зеленоватая   животные   интересно   паук   познавательно   природа   фото   
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Настоящим мастерам маскировки нет необходимости прятаться в тенях. Они отлично скрываются на виду у всех и не оставляют после себя улик. Так поступает тот самый зелёный паучок из твоего сада — микромата зеленоватая.

Микромата — единственный представитель семейства пауков-охотников на территории России. По крайне мере, охотниками их называют за рубежом — русского названия семейство не имеет. Зато своё английское прозвище пауки отрабатывают на все сто: они не плетут сетей. Охотники поджидают жертву в засаде и ловят её собственными лапами.

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Микромата часто тусуется на дачах и в садах — такой любитель свежего воздуха. Травяной паук совсем крошка — его размер не больше 1.5 сантиметра у самок и 1 сантиметра у самцов. Но это не единственная причина незаметности. Неуловимой микромате помогает оставаться особая окраска. Паук настолько любит зелёный, что даже яйца откладывает такого же цвета.

Секрет кроется в гемолимфе самого паука. А точнее, в конкретном веществе — микроматабилине. Созвучно с названием нашего зеленого друга, не находите? И не случайно. Это вещество содержится только в гемолимфе микроматы. Этот биологический пигмент принадлежит к группе биланов — желчных пигментов. Их особенность заключается в том, что они могут иметь абсолютно разный цвет — всё зависит от биохимических процессов, протекающих в организме хозяина.

Молекулы биланов могут распадаться, вступать в реакции и образовывать связи между собой и другими веществами. Это и позволяет им с лёгкостью передавать целый спектр цветов. У нас в организме билан преобразуется в билирубин. Это вещество, которое делает синяк желтым, когда он заживает. А микромату билан окрашивает в зелёный цвет.

Самой микромате неведомо, насколько сложен её механизм приспособления — она просто живёт своей жизнью и радуется каждому новому дню. Травяного паука ожидаемо часто можно встретить в траве и кустарниках. Это быстрый, неуловимый и незаметный хищник, поедающий любую пригодную для трапезы букашку-таракашку. Включая собственных сородичей. При этом употребление плоти других микромат — приятный аперитив. В прямом смысле слова: после поедания себе подобных у зелёных паучков усиливается аппетит.

Ловчих паутин с его жертвами не найти — как мы помним, следов он не оставляет и сетей не плетет. Оно ему и не надо: травяной паук буквально растворяется в зелени. Он настолько не боится спалиться, что охотится в разгар дня! При том, что большинство восьминогих сородичей предпочитают выбираться из убежищ после захода солнца.

Микроматы — убеждённые одиночки, и выйти из зоны комфорта их может заставить только зов плоти. Но это не значит, что самцы будут тратить время на ухаживания. Нет. Девиз брачной жизни микромат — лови момент. Кавалер подкарауливает любую даму так же, как и своих жертв.

Как только самка оказывается на расстоянии прыжка от самца, тот наскакивает на нее сверху и зажимает брюшко бедняжки челюстями. Стоит ли говорить, что это во всех смыслах травмирующий опыт? По видимому, самец не гнушается впрыскивать немного яда, потому что самка остаётся в оцепенении до самого окончания спаривания. А оно, на минуточку, может занимать до 6 часов! Сделав дело, самец сматывается, оставляя самку разбираться с последствиями. Правда, долго он после этого не проживёт.

А вот самка принимается за постройку укрытия из листьев, склеенных между собой паутиной. Яйца она откладывает в специально сплетённый кокон. При необходимости мамочка даже переносит кокон с кладкой на другое место, заботясь о его сохранности. Но как только покажутся первые детские лапки, паучиха уходит за хлебом вслед за своим любовником, оставляя пару десятков паучат на произвол судьбы. Детишки совершенно не торопятся вырасти — половой зрелости они достигнут только через полтора года.

Благодаря шикарной маскировке и мастерской охоте микромата завоевала весь Старый Свет: от Евразии до Северной Африки. Опасности для человека этот паук не представляет — он даже кожу прокусить не способен. Зато вредители на вашем огороде будут шарахаться от каждого шороха.

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Метки: Микромата зеленоватая   животные   интересно   паук   познавательно   природа   фото   
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1  комментарий
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parallax Час назад
Берегите природу., не травите ядами на даче. Вместе с вредителями погибают все прлезные насекомые. Существуют биологические методы борьбы с вредителями.
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