Микромата зеленоватая: тот самый зелёный паучок с дачи

Как только самка оказывается на расстоянии прыжка от самца, тот наскакивает на нее сверху и зажимает брюшко бедняжки челюстями. Стоит ли говорить, что это во всех смыслах травмирующий опыт? По видимому, самец не гнушается впрыскивать немного яда, потому что самка остаётся в оцепенении до самого окончания спаривания. А оно, на минуточку, может занимать до 6 часов! Сделав дело, самец сматывается, оставляя самку разбираться с последствиями. Правда, долго он после этого не проживёт.