Представитель какой породы собак попал в книгу рекордов Гиннеса за долголетие? Вы удивитесь

Маленький долгожитель всех удивил.
Как вы думаете, какая она, старейшая собака в мире? Может быть, овчарка живет дольше всех, или какой-нибудь доберман?
А нет, оказалось, что это обычный той-фокстерьер, который из-за своего долголетия даже умудрился попасть в книгу рекордов Гиннесса.
Собачку зовут Пебблс и 28 марта 2022 года ей исполнилось 22 года.
У той-фокстерьера был даже партнер, кобель Рокки, но он умер от старости в 2017 году в возрасте 16 лет. За все время от пары появилось 24 щенка.
Владельцы собаки, Бобби и Джули Грегори из Южной Каролины получили сертификат, в связи с тем, что их питомец стал рекордсменом по возрасту среди собак.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А "вaaще," конечно, от "пароды" зависит.