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Представитель какой породы собак попал в книгу рекордов Гиннеса за долголетие? Вы удивитесь

Представитель какой породы собак попал в книгу рекордов Гиннеса за долголетие? Вы удивитесь

Автор:
30 мая 2022 17:47
Сообщество : Животные
Метки: интересно   книга рекордов   псина   рекорд   собака   старая   
3054
1

Маленький долгожитель всех удивил.

Как вы думаете, какая она, старейшая собака в мире? Может быть, овчарка живет дольше всех, или какой-нибудь доберман?


А нет, оказалось, что это обычный той-фокстерьер, который из-за своего долголетия даже умудрился попасть в книгу рекордов Гиннесса.


Собачку зовут Пебблс и 28 марта 2022 года ей исполнилось 22 года.


У той-фокстерьера был даже партнер, кобель Рокки, но он умер от старости в 2017 году в возрасте 16 лет. За все время от пары появилось 24 щенка.


Владельцы собаки, Бобби и Джули Грегори из Южной Каролины получили сертификат, в связи с тем, что их питомец стал рекордсменом по возрасту среди собак.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   книга рекордов   псина   рекорд   собака   старая   
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13  комментариев
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4k
sedoisever 8 часов назад
Автор, поправь опечатку в заголовке. )
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259
Misanthrop75 4 часа назад
Автор, пАрода? Ты серьёзно?
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2k
alex5450 5 часов назад
Это и не собака.
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21k
Mike Miller 6 часов назад
22 года? Что-то мало совсем для рекорда среди собак.
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1k
Vadim Balabanov 6 часов назад
Загрузил данные, чтобы узнать в человеческом возрасте. Программа охренела и выдала: больше 120-ти.
А "вaaще," конечно, от "пароды" зависит.
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7k
alex2g1974 6 часов назад
какой пАродистый автор)
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39k
Эльза Вайнц 6 часов назад
Чем старше животное, тем больше расходов на ветеринара. Потому что, как и у людей проявляется куча болячек. Нужны таблетки, нужны регулярные осмотры Айболитов.
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24
Ivan Эльза Вайнц 6 часов назад
Там скорей всего по страховке все делают
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4k
Руслан 7 часов назад
Я уже удивился - "парода", "меленький"...
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19k
Вишенка Крокодилова 7 часов назад
Известно, что мелкие собаки живут дольше крупных.
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