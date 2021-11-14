Папанинцы на Северном полюсе: какие научные открытия сделала эта экспедиция

Это было очень кстати, ведь в 30 - е годы XX века началась эксплуатация Северного морского пути, и чтобы избежать разного рода происшествий, связанных с изменениями погоды, необходимо было иметь ее прогноз. И в 1936 году начальник Главсевморпути Отто Юрьевич Шмидт предложил создать дрейфующую станцию, которая бы в течение года провела гидрологические и метеорологические исследования.

Как известно, в самом центре Северного Ледовитого океана нет суши, нет никаких островов, и негде построить на постоянном месте научные станции, а использовать корабли, "вмораживая" их во льды - это не очень умно: их может унести неизвестно куда, а также может раздавить льдами. Поэтому высадка людей на прочную большую льдину в нужном районе Арктики, а также доставка всего самого необходимого, в том числе и оборудования, стало хорошей идеей.

Решено было начать дрейф от полюса, а по окончании работ и исследований - забрать полярников и оборудование самолетом. Руководителем экспедиции стал сам Шмидт, а начальником будущей станции должен был стать Иван Дмитриевич Папанин, бывший чекист, которому ранее доводилось руководить исследованиями на Земле Франца-Иосифа, и на мысе Челюскин. Также в экспедицию вошли: Э.Т.Кренкель - радист, Е.К.Федоров - геофизик и П.П.Ширшов - океанограф и врач.

Жилым помещением для зимовки у папанинцев стала брезентовая палатка, состоящая из разборного каркаса на основе алюминиевых труб, а сам брезент был утеплен в два слоя гагачьим пухом. Нижняя часть палатки (пол) была из накачанной воздухом резины.