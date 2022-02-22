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Уйди, противная: что такое депривация и необычные способы борьбы с ней

Уйди, противная: что такое депривация и необычные способы борьбы с ней (8 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2022 23:01
Сообщество : Факты
Метки: бессонница   гиннес   депривация   здоровые   интересно   рекорд   факты   
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Если задуматься, то человек половину своей жизни тратит на сон. Поэтому очень важно использовать это время правильно, а главное своевременно. Одно дело, если у вас бессонница, как основная проблема из-за которой вы клюёте днем и быстро устаёте, а другое, когда бессонница является одним из симптомов психологических заболеваний.

Вообще депривация (недостаток) сна может привести к многим плачевным заболеваниям. Ученые выяснили, что недостаток сна в некоторых случаях является причиной возникновения диабета.

Не говоря уже о том, как недостаток сна сказывается на работе мозга. Также недостаток сна может вызывать ожирение из-за подавления секреции соматотропного гормона. Полученные калории без этого вещества не преображаются в мышечную массу, а превращаются в жир.

Несмотря на множество последствий есть люди, которые сознательно истязают себя, лишая сна. В 1963 году один американский школьник Рэнди Гарднер продержался без сна 264 часа и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

После этого ее представители объявили, что не станут фиксировать новые рекорды, в надежде, что люди не будут рисковать своим здоровьем.

Однако люди все равно продолжали эксперименты со сном. Спустя больше чем сорок лет в 2007 году рекорд по продолжительности бодрствования был обновлен. Он принадлежит британцу Тони Райту, который не спал 274 часа.

Но как быть с теми, кто страдает от бессонницы и не хочет вписать свое имя в книгу рекордов Гиннеса?

Давайте рассмотрим самые необычные способы борьбы с расстройством сна.

Люди веками ищут действенное средство для сна. На сон может повлиять буквально все. Некоторые уверены, что для хорошего сна помогает звук вентилятора. Хотя некоторым звуки лопастей наоборот мешают, и они предпочитают звуки природы.

А если съесть перед сном миндаль в сахаре или кунжутную халву, то вам будет легче погрузиться в царство Морфея.

Есть и более интеллектуальные методы. В случае проблем со сном, можете прочесть какой-нибудь заумный научный трактат.

Для большинства людей заумная писанина покажется скучной и вас непроизвольно склонит в сон. А если и нет, то есть шанс, что вы узнаете что-то новое.

Есть и множество вариантов "терапий", в том числе и восточных, которые лучше практиковать самостоятельно.

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Метки: бессонница   гиннес   депривация   здоровые   интересно   рекорд   факты   
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Иволга Час назад
Расслабляйте лицо если хотите быстро заснуть, самый эффективный способ если исключить снотворное
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3k
Frank Borman 59 минут назад
Есть и более интеллектуальные методы. В случае проблем со сном, можете прочесть какой-нибудь заумный научный трактат.

Есть еще лучше способ. Согласно священнопопам, можно почитать Библию перед сном. Там имеются такие занимательные забавные сказки, что психика расслабляется, мозг отупляется и человек очень быстро засыпает.
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1k
Андрей Обломский Час назад
Не знаю... Если не голодный, какого ни будь "Дискавери" или "Энимал планет" хватает, максимум, до 10 мин. Может воспоминания детства - засыпать под мерный бубнёж телевизора))
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