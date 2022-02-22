Уйди, противная: что такое депривация и необычные способы борьбы с ней

Но как быть с теми, кто страдает от бессонницы и не хочет вписать свое имя в книгу рекордов Гиннеса?

Давайте рассмотрим самые необычные способы борьбы с расстройством сна.

Люди веками ищут действенное средство для сна. На сон может повлиять буквально все. Некоторые уверены, что для хорошего сна помогает звук вентилятора. Хотя некоторым звуки лопастей наоборот мешают, и они предпочитают звуки природы.