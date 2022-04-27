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Самые романтичные мачо мэны, которые почему-то еще одиноки

Самые романтичные мачо мэны, которые почему-то еще одиноки

Автор:
27 апреля 2022 18:36
Метки: Романтика   Юмор   анкета   знакомства   ирония   мужчины   парни   прикол   смех   
1443
17
Перед вами реальные анкеты очень перспективных представителей сильной половины человечества. Женщины, обратите уже на них внимание! P.S. Пост насквозь пропитан иронией.
×

Источник:

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Касьян Пуздой Час назад
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16k
Nikita Полчаса назад
Сначала

.
.
А потом

https://www.youtube.com/shorts/U8ljkrBCQb0https://www.youtube.com/shorts/U8ljkrBCQb0
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Richard

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