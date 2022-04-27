Самые романтичные мачо мэны, которые почему-то еще одиноки

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Перед вами реальные анкеты очень перспективных представителей сильной половины человечества. Женщины, обратите уже на них внимание! P.S. Пост насквозь пропитан иронией.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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