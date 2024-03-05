Младший сын Михаила Круг спел песню отца, заменив слово «мусор»

Александр принял участие в песенном конкурсе.
Александр Круг, младший сын шансонье Михаила Круга, принял участие в "Новой фабрике звёзд". На кастинге 21-летний певец спел песню своего отца "Пусти меня, мама", заменив слово «мусор» на «опер». Ролик стал очень популярным в сети. Многие пользователи восхитились талантом молодого парня.
Источник:
Александр родился незадолго до смерти отца, во втором браке артиста с Ириной Глазко. О смерти отца он узнал в 4 года. После смерти мужа Ирина Круг запела и стала популярной исполнительницей.
«Где-то в 2006 году мама начала петь. Денег не было. Мама говорила, что отец ничего не оставил — все ушло на альбом, а нужно было как-то жить», — вспоминал наследник артиста.
После, вместе с мамой, запел и сам Александр. Он принял участие в "Новой фабрике звёзд", выступив на сцене вместе с матерью. Артисты выбрали песню "Вот и всё".
Источник:
После этого выступления недовольных оказалось больше, чем поклонников. Кроме того, в новом сезоне "Фабрики" примут участие другие звёздные дети: племянница Гарика Мартиросяна Нонна Еганян (которую сам член жюри называет осторожным словом «родственница»), и сын Тины Канделаки Лео, и 21-летний сын шансонье Михаила Круга Александр.
Господи, зачем Ирина лепит из сына второго Михаила?
Ему надо быть самим собой, а не подражать отцу.
Не то. Не его жанр, не его песни. У М. Круга было своё обаяние в этих песнях и лучше него никто его песни не исполнит.
Источник:
- Инстасамка отменила тур и теперь будет выступать только в клубах
- Певица Лобода выступила в Дубае, спев на русском языке на корпоративе для россиян
- "Я свою главную роль исполнила": Волочкова назвала детей обузой
- Продюсер Бари Алибасов после инсульта почти потерял память и стал много кричать
- «Господь сегодня думает по-русски!» и «Картошечка в мундирах»: Олегу Газманову выделили 17 миллионов рублей на создание базы патриотических песен
Но и менять тоже не следует.
Писец бдь...