Младший сын Михаила Круг спел песню отца, заменив слово «мусор»

После этого выступления недовольных оказалось больше, чем поклонников. Кроме того, в новом сезоне "Фабрики" примут участие другие звёздные дети: племянница Гарика Мартиросяна Нонна Еганян (которую сам член жюри называет осторожным словом «родственница»), и сын Тины Канделаки Лео, и 21-летний сын шансонье Михаила Круга Александр.

Господи, зачем Ирина лепит из сына второго Михаила?

Ему надо быть самим собой, а не подражать отцу.