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Младший сын Михаила Круг спел песню отца, заменив слово «мусор»

Младший сын Михаила Круг спел песню отца, заменив слово «мусор»

Автор:
05 марта 2024 19:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Круг   Круг   интересное   михаил круг   песни   фото   шоу бизнес   
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Александр принял участие в песенном конкурсе.

Александр Круг, младший сын шансонье Михаила Круга, принял участие в "Новой фабрике звёзд". На кастинге 21-летний певец спел песню своего отца "Пусти меня, мама", заменив слово «мусор» на «опер». Ролик стал очень популярным в сети. Многие пользователи восхитились талантом молодого парня.

Александр родился незадолго до смерти отца, во втором браке артиста с Ириной Глазко. О смерти отца он узнал в 4 года. После смерти мужа Ирина Круг запела и стала популярной исполнительницей.

«Где-то в 2006 году мама начала петь. Денег не было. Мама говорила, что отец ничего не оставил — все ушло на альбом, а нужно было как-то жить», — вспоминал наследник артиста.

После, вместе с мамой, запел и сам Александр. Он принял участие в "Новой фабрике звёзд", выступив на сцене вместе с матерью. Артисты выбрали песню "Вот и всё".

После этого выступления недовольных оказалось больше, чем поклонников. Кроме того, в новом сезоне "Фабрики" примут участие другие звёздные дети: племянница Гарика Мартиросяна Нонна Еганян (которую сам член жюри называет осторожным словом «родственница»), и сын Тины Канделаки Лео, и 21-летний сын шансонье Михаила Круга Александр.

Господи, зачем Ирина лепит из сына второго Михаила?

Ему надо быть самим собой, а не подражать отцу.

Не то. Не его жанр, не его песни. У М. Круга было своё обаяние в этих песнях и лучше него никто его песни не исполнит.


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Метки: Александр Круг   Круг   интересное   михаил круг   песни   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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39k
АнтонПолднев 42 минуты назад
А я скажу - молодец! Пошёл по стопам отца. Отец певцом не был, и он тоже.
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35k
Юр21 10 минут назад
Папа пел оды уголовникам - урки его в знак благодарности и завалили, теперь сынок пытается той же дорогой пойти.
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140k
parallax Полчаса назад
И на задок наверное тоже слаб, как и папаня.
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6k
Харон ( Χάρων) 40 минут назад
Из песни слов не выкинешь?.......
Но и менять тоже не следует.
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55k
Опиум для народа 47 минут назад
Надеюсь кончит как папенька - ублюдок.
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136
Без Паники Опиум для народа 18 минут назад
Прсто вопрос. Может я чего не знаю. Но почему он ублюдок то?
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20k
Дмитрий К. 55 минут назад
Время блатных песен ушло.
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140k
parallax 58 минут назад
Пухлячёк, толстячёк. И песни блатные. Весь в папу.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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