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Как приготовить правильную окрошку и несколько ее разновидностей

Как приготовить правильную окрошку и несколько ее разновидностей

Автор:
28 мая 2022 18:38
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: как приготовить окрошку   классическая окрошка   овдух   окрошка   окрошка на квасе   окрошка на кефире   окрошка со свеклой   рецепты   
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Нет ничего лучше для проголодавшихся в жару, чем родная нам окрошка. По популярности с ней не сравнятся ни свекольник с ботвиньей, ни гаспачо. Поговорим о секретах приготовления классической окрошки и о том, как готовят похожие супы в других странах.

Возможно, эта любовь к окрошке у нас на генетическом уровне. Первое упоминание рецепта окрошки мы находим у Николая Осипова в «Старинной русской хозяйке, ключнице и стряпухе» (1790): «Искрошить разных жарких мяс с луком огурцами и сметаною, и посоля, залить огуречным рассолом, квасом или кислыми щами».

Вот вам и основной набор ингредиентов той поры – мясо, огурцы, сметана. Причем мясо – жареное, скорее всего, оставшееся от вчерашней трапезы. Вареное появляется в более поздних версиях рецепта этого супа. Так же, как рыба (соленая и копченая), отварные и соленые грибы, моченые яблоки, сливы, раковые шейки, вареные яйца, различные свежие и отварные овощи, зелень. По понятным причинам, картошки до поры до времени в этом супе не было. Так же как и свинины – считалось, что для холодного супа она слишком жирная.

Чем залить окрошку


Приверженцы классической рецептуры настаивают – только белым квасом или кислыми щами. Я готова поддержать, но при одном условии. Настоящий белый квас – кислый напиток естественного брожения. Именно такой нужно найти в магазине, среди множества сладких шипучих напитков, которые для окрошки совсем не годятся.

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Белый квас вы узнаете в магазине по цвету и виду. Но его можно попробовать приготовить самим.

Есть и те, кто настаивает, что окрошка на кефире вкуснее. Я с ними не спорю. Уж лучше на кислом кефире, разбавленном минералкой, чем на сладкой воде из бутылки с наклейкой «Квас».

Так что белый квас или кефир с минеральной водой – два вполне равноценных напитка для приготовления окрошки.

Свекольный квас – тоже превосходный ингредиент: в нем есть легкая сластинка, но она нисколько не портит вкус супа. А вот рассол сейчас почему-то совсем вышел из обихода.

Из современных версий прекрасно подходит для окрошки айран. В этом случае не надо солить окрошку. Айран сам по себе соленый. Хороши мацони или катык, кислое молоко, нежирная сметана – так же разбавленные водой. Можно использовать для окрошки и молочную сыворотку. Если вы любитель готовить домашний творог, она у вас всегда остается. Сыворотку можно заморозить в любое время года, а летом достать, разморозить и залить «крошево» - так называют мелко порезанные ингредиенты для окрошки.


Разбавленные водой нежирная сметана, кефир, мацони или катык отлично подходят для заправки окрошки

И самое неожиданное – охлажденный отвар щавеля. На любителя, но вполне имеет право на существование.

Есть рецепты, в которых советуют окрошку заливать пивом. Мне этот вариант не очень нравится, я пробовала. Пивная горчинка, по моему мнению, окрошке не «к лицу».

Что и как нарезать в окрошку


В классическом рецепте окрошки не может быть картошки и колбасы. В списке вареные яйца, отварная говядина, свежие огурцы, редис, зеленый лук, укроп, немного петрушки. Зелень надо мелко нарезать, посыпать солью, помять деревянной ложкой в емкости для окрошки. Овощи нарезать кубиками, соломкой, или натереть на крупной терке. Яйца нарезать кубиком. Все деликатно перемешать и залить квасом или кефиром. Посолить, добавить хрена или горчицы для ядрености, и еще раз перемешать – теперь уже окончательно. Поставить в холодильник на час-полтора. Яйца, по желанию, можно разрезать на четвертинки и положить в тарелку перед подачей.

Если любите картошку – пожарьте и подайте на тарелке рядом. Так же и с колбасой: если ее добавляли в окрошку в вашей семье – не отказывайте себе в удовольствии!

Что еще можно положить в окрошку


Говядина может быть не только отварная, но и жареная или запеченная. Отварная или жареная птица, вареный язык. Вместо мяса можно положить отварную, жареную, соленую или копченую рыбу. Кстати, один из вариантов окрошки – сушеная вобла, залитая квасом.

Огурцы не только свежие, но и соленые или маринованные. Белые грибы вареные или маринованные, соленые грузди, волнушки, рыжики. Свекла, яблоки – свежие или моченые. В старинных рецептах встречаются моченые сливы.

Попробуйте положить отварные или консервированные стручки зеленой фасоли.


Свекла вместо картофеля в рецепте окрошки – прекрасный диетический вариант блюда

И напоследок – окрошка с килькой в томате. Кому-то это покажется экзотикой, а для жителей Владимирской области, это самое привычное блюдо.

Варианты окрошки в мировой кухне


Рядом с окрошкой стоят холодные супы мировой кухни. В них тоже есть наполнители из нарезанных овощей, мяса или рыбы, а заливается все это тем же квасом или кисломолочным продуктом. Так что никакой «русскости» в окрошке нет. Например, холодник со свекольным квасом – блюдо белорусской и польской кухонь.

Болгарский и македонский таратор – этот холодный суп на кислом молоке (кефире, йогурте) с огурцами, нарезанными соломкой, чесноком и грецкими орехами, без сомнения, тоже можно считать окрошкой.


Холодный таратор (болгарская разновидность окрошки) готовится на кислом молоке с добавлением грецких орехов и чеснока

В Закавказье холодные супы готовят на основе катыка или мацони. В Грузии и Армении, их тоже называют окрошкой. А в Азербайджане окрошка имеет еще и свое название – овдух.

Овдух (окрошка по-азербайджански)



Азербайджанский овдух

Готовят азербайджанскую окрошку на мацони или кефире. Обязательные ингредиенты – зелень кинзы, зеленый лук и свежие огурцы. В овдух кладут отварную говядину, но можно готовить азербайджанскую окрошку и без мяса. Из отличий – отсутствие редиса и своеобразный вкус и аромат кинзы, который придает супу характерный южный оттенок. Овдух – блюдо нетрудоемкое, недорогое и сытное – вполне может быть заменой традиционной окрошке.

Для приготовления овдуха (окрошки по-азербайджански) нужно:


  • 600 мл мацони
  • 300 мл ледяной воды
  • 4–5 средних свежих огурца
  • 1 небольшой пучок зеленого лука
  • 1 небольшой пучок кинзы
  • 1 небольшой пучок укропа
  • 3 яйца
  • 250–300 г отварной говядины
  • соль по вкусу



  1. Отварите яйца вкрутую, охладите и очистите.
  2. Огурцы для овдуха нарежьте соломкой. Мясо нарежьте небольшими ломтиками.
  3. Всю зелень мелко нашинкуйте.
  4. Мацони взбейте венчиком и добавьте ледяную воду. Перемешайте.
  5. Смешайте мацони с огурцами, зеленью и мясом. Посолите по вкусу.
  6. Яйца разрежьте на четвертинки.
  7. Налейте овдух в тарелки и положите нарезанные яйца.

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Источник:

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Метки: как приготовить окрошку   классическая окрошка   овдух   окрошка   окрошка на квасе   окрошка на кефире   окрошка со свеклой   рецепты   
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14  комментариев
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15
bbtr 3 часа назад
Не существует "правильной" окрошки, как и "правильного" борща и прочей еды.
Каждый готовит на свой вкус
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1k
Росомаха 57 минут назад
У меня брат жрёт окрошку на томатном соке, убил бы!!!
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1k
Трям 2 часа назад
Он постоянно этот петушиный сайт рекламирует. Типа "ниибёт - уплочено".
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56k
doker 2 часа назад
О крошка - Oh baby!

И началась война...

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35k
Мойша 2 часа назад
Автор. Ты не охренел - на улице холодрыга, а ты окрошку.
Борщечка бы тарелочку, горячего... Или харчо, такого, чтобы во рту горело от пряностей...
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5k
kleyman 2 часа назад
Автор, если ты любишь есть рвоту, не публикуй это на всеобщее обозрение!
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5k
kleyman 2 часа назад
Окрошка, не может быть правильной. По хорошему, её не должно существовать, но оказывается у нас в стране дохрена любителей жрать блюда, похожие на рвоту.
Запретил бы "окрошку" на законодательном уровне, как наркотики. И сроки за ее изготовление и употребление такие же давал.
Салат, должен быть салатом! А не вот это вот всё.
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114
Миха kleyman 15 минут назад
с тобой всё в порядке?
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26k
Андрей Иванов 2 часа назад
Правильной окрошки не существует. По всей стране сотни, если не тысячи вариантов и все правильные
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4
Марина тт 2 часа назад
Я еще грибы соленые кладу Грузди там, рыжики. И сыр!
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Пирожок с капустой

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