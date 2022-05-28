Как приготовить правильную окрошку и несколько ее разновидностей



Разбавленные водой нежирная сметана, кефир, мацони или катык отлично подходят для заправки окрошки



И самое неожиданное – охлажденный отвар щавеля. На любителя, но вполне имеет право на существование.



Есть рецепты, в которых советуют окрошку заливать пивом. Мне этот вариант не очень нравится, я пробовала. Пивная горчинка, по моему мнению, окрошке не «к лицу».





Что и как нарезать в окрошку



В классическом рецепте окрошки не может быть картошки и колбасы. В списке вареные яйца, отварная говядина, свежие огурцы, редис, зеленый лук, укроп, немного петрушки. Зелень надо мелко нарезать, посыпать солью, помять деревянной ложкой в емкости для окрошки. Овощи нарезать кубиками, соломкой, или натереть на крупной терке. Яйца нарезать кубиком. Все деликатно перемешать и залить квасом или кефиром. Посолить, добавить хрена или горчицы для ядрености, и еще раз перемешать – теперь уже окончательно. Поставить в холодильник на час-полтора. Яйца, по желанию, можно разрезать на четвертинки и положить в тарелку перед подачей.



Если любите картошку – пожарьте и подайте на тарелке рядом. Так же и с колбасой: если ее добавляли в окрошку в вашей семье – не отказывайте себе в удовольствии!





Что еще можно положить в окрошку



Говядина может быть не только отварная, но и жареная или запеченная. Отварная или жареная птица, вареный язык. Вместо мяса можно положить отварную, жареную, соленую или копченую рыбу. Кстати, один из вариантов окрошки – сушеная вобла, залитая квасом.



Огурцы не только свежие, но и соленые или маринованные. Белые грибы вареные или маринованные, соленые грузди, волнушки, рыжики. Свекла, яблоки – свежие или моченые. В старинных рецептах встречаются моченые сливы.



Попробуйте положить отварные или консервированные стручки зеленой фасоли.

