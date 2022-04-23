Учимся на чужих: типичные ошибки в кулинарных рецептах

"Обычно нам советуют при готовке масляного теста для хрустящей корочки пирога растирать масло с мукой. Но это долго и неудобно, и выделяющаяся из масла жидкость портит текстуру. Поэтому используйте терку для сыра с отверстиями среднего размера, чтобы натереть масло. Используйте очень холодное масло и осторожно обращайтесь с маслом, чтобы оно не растаяло в ваших руках. Натрите его и всыпьте в муку примерно по 1/3 масла за раз, помешивая, чтобы покрыть его мукой. Затем сделайте тесто. Он будет легким и по текстуре приближенным к слоеному тесту".