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Учимся на чужих: типичные ошибки в кулинарных рецептах

Учимся на чужих: типичные ошибки в кулинарных рецептах

Автор:
23 апреля 2022 13:12
Сообщество : Еда
Метки: Еда   готовка   исправляем кулинаров   неточности   ошибки   познавательно   полезно   рецепты   
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Чтобы научиться готовить, чужой опыт просто необходим. Поэтому естественно, что начинающие кулинары прибегают к помощи кулинарных книг или сборников рецептов в интернете. Однако часто даже в популярных рецептах встречаются ошибки. Пользователи сети делятся самыми частыми из них.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   готовка   исправляем кулинаров   неточности   ошибки   познавательно   полезно   рецепты   
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7  комментариев
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14k
Bill 2 часа назад
Я раньше думал, что спагетти ломают просто для того, чтобы они влезли в кастрюлю.
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37k
KiploksAKS 6 минут назад
"Добавьте приправы по вкусу» отличный совет тому, кто уже является компетентным и опытным поваром" - приправы бывают свежие и выдохшиеся. Пробовать нужно всегда.
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2k
kca-opa 45 минут назад
Антипригарный цимус чугуниевой сковороды состоит в том, что масло попадает в микроскопические поры чугуния, а постоянное тщательное мытьё сковороды, особенно с применением аццких ПАВ, вроде Фейри, это масло вымывает и продукты пришквариваются к ней как к нержавейке, сам аккуратно смываю остатки еды с хозяйственным мылом, иногда прокаливаю с солью для уничтожения лишних запахов
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10k
Олегbl4 Час назад
Если прижимать котлету для бургер а, она не превратится в овал и подойдёт по площади к подготовленной булочке. Суше от этого он не станет, если только не передерживать на огне.
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