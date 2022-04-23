Учимся на чужих: типичные ошибки в кулинарных рецептах

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Чтобы научиться готовить, чужой опыт просто необходим. Поэтому естественно, что начинающие кулинары прибегают к помощи кулинарных книг или сборников рецептов в интернете. Однако часто даже в популярных рецептах встречаются ошибки. Пользователи сети делятся самыми частыми из них.
"Карамелизированный лук – за 5 минут? Я встречаю это повсюду. На самом деле, на это уходит от 20 до 45 минут".
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"Начинать обжаривать лук и чеснок одновременно. Так много рецептов говорят вам сделать это! Но лук готовится намного дольше, а слишком раннее добавление чеснока приведет к тому, что вы можете сжечь его и испортить весь вкус блюда".
"Промывание курицы. Я знаю, что вы не хотите заразиться сальмонеллезом, но полоскание курицы только распространяет бактерию. Горячая обработка решает проблему автоматически".
«Не готовьте с вином, которое вы не стали бы пить». Клянусь, это правило придумали пьяницы, планирующие выпить вино и использующие готовку как предлог для его покупки. То, что я хочу от вина для питья, сильно отличается от того, что я хочу от вина для приготовления пищи".
"Не кладите в напиток слишком много кубиков льда, потому что он растает, и в итоге вы получите слишком много воды". Неправильно! Чем больше кубиков льда вы положите, тем дольше лед останется и не растает. Если положить только один или два, они ОЧЕНЬ быстро растают".
"Все советуют мыть посуду сразу после готовки. На самом деле, ее удобнее мыть во время готовки - там всегда есть для этого лишнее время. А потом можно спокойно поесть".
"Миф: высокая температура при готовке похожа на ускоренную перемотку при просмотре фильма. Вы просто не умеете ее использовать!"
«Добавьте приправы по вкусу» — отличный совет тому, кто уже является компетентным и опытным поваром (т. е. человеку, которому этот совет изначально не нужен). Но это ужасный совет для неопытногоповара. Укажите рекомендуемое количество приправы в рецепте или описании».
"Держать на огне до готовности". Черт возьми, у меня нет опыта, как я пойму, что оно уже готово?"
"Использование оливкового масла первого холодного отжима для приготовления пищи. На самом деле, оно имеет более низкую точку дымления, чем обычное растительное масло, поэтому обычное масло лучше подходит для приготовления пищи".
"Обычно нам советуют при готовке масляного теста для хрустящей корочки пирога растирать масло с мукой. Но это долго и неудобно, и выделяющаяся из масла жидкость портит текстуру. Поэтому используйте терку для сыра с отверстиями среднего размера, чтобы натереть масло. Используйте очень холодное масло и осторожно обращайтесь с маслом, чтобы оно не растаяло в ваших руках. Натрите его и всыпьте в муку примерно по 1/3 масла за раз, помешивая, чтобы покрыть его мукой. Затем сделайте тесто. Он будет легким и по текстуре приближенным к слоеному тесту".
"Не измеряйте объем муки! Используйте массу. Ведь стакан просеянной муки может равняться половине стакана спрессованной муки".
"Печенье: "выпекать до золотистого цвета". На самом деле, форма для печенья останется горячей после того, как покинет духовку, и продолжит выпекать печенье в течение минуты или около того. Если вы хотите получить мягкое печенье, лучше вынуть его, когда только края станут золотисто-коричневыми, и оставить его готовиться вне духовки".
"Добавьте масло в воду для пасты, чтобы она не слипалась" - популярный совет. На самом деле, масло плавает по поверхности воды и поэтому ничем не поможет. Просто мешайте пасту потщательнее".
"Оставьте бургер в покое, переверните его только один раз. Многие люди дают этот совет, включая профессиональных поваров. Но лаборатория, которая решила проверить этот совет, обнаружила, что гамбургеры готовятся лучше и быстрее, если вы чаще их переворачиваете".
«Приготовление пищи в микроволновой печи разрушит молекулы питательных веществ» Но на самом деле микроволны слишком длинные, чтобы вызывать какие-либо молекулярные изменения. Все, что они делают, это заставляют молекулы вибрировать быстрее. Чтобы на самом деле расщепить химические связи, вам нужны гораздо более короткие длины волн. УФ хотя бы. Это правда, что микроволны могут косвенно вызывать химические реакции, потому что они повышают температуру пищи. Но это ничем не отличается от любого другого источника тепла".
«Миф: использование муки дает курице самой хрустящую корочку. Правда: использование картофельного крахмала делает ее НАМНОГО более хрустящей».
"В каждом рецепте выпечки, который я видела, вы добавляете специи вместе с сухими ингредиентами. Будет намного вкуснее, если добавить их вместе с маслом, а еще лучше, если их сначала подогреть или слегка обжарить. Вы даже можете использовать для этого микроволновую печь и греть только до появления аромата".
«При приготовлении котлеты для гамбургера нажимайте на нее лопаткой, чтобы она приготовилась более равномерно и быстро». На самом деле, от этого ваша котлета просто сплющивается, а еще это заставляет все соки вытекать, и вы получаете невкусный сухой бургер».
"Миф: никогда не мойте мылом чугунную посуду. Реальность: вы можете без проблем использовать мыло и чистить хорошо выдержанный чугун. Только не замачивайте".
"Часто говорят, что при использовании алюминиевую фольгу нужно поворачивать блестящей стороной внутрь. На самом деле, блестящая сторона является результатом производственного процесса и не предназначена для ускорения приготовления. Влияние блестящей стороны настолько минимально и незначительно, что вы не заметите разницы".
"Слишком много чеснока не бывает". Так говорят многие, и особенно часто - моя сестра, которая готовит бабагануш, сжигающий рот напалмом. Так вот, имейте в виду: много чеснока - бывает!"
"Не переваривайте грибы и не промывайте их". Это популярные советы. Нона самом деле, переварить грибы практически невозможно. Хитин трудно расщепить, поэтому просто продолжайте их готовить. Ополаскивание может добавить воды, но это просто означает больше жидкости для приготовления и может помочь им пропариться и высвободить больше воды. Кроме того, перед употреблением следует мыть все продукты, особенно грибы. Особенно из леса".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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