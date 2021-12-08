Конокрады увели лошадей на несколько млн рублей и сделали из них колбасу

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В Солнечногорске были задержаны воры, которые крали скаковых лошадей в течение нескольких месяцев.
Полиция арестовала двух мужчин, которые в течение нескольких месяцев уводили из клубов и питомников скаковых лошадей, после чего убивали животных, пуская их на мясо.
Это был семейный бизнес: отец и сын выкрали в октябре пять лошадей из конюшни в поселке Авдеевка, общая стоимость которых была 4 млн рублей. Позже они совершили семейный выход и в конноспортивный клуб в поселке Поварово, где украли двоих коней и двоих жеребят.
Сотрудники полиции задержали конокрадов в сарае, где были найдены останки животных, готовая колбаса и пикап, на котором осуществлялась перевозка животных.
А ведь могли бы за копейки выкупать списанных...
А ведь могли бы за копейки выкупать списанных...
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