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Конокрады увели лошадей на несколько млн рублей и сделали из них колбасу

Конокрады увели лошадей на несколько млн рублей и сделали из них колбасу (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 17:25
Сообщество : RealFishki
Метки: воровство   животные   кража   криминал   лошади   новости   
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В Солнечногорске были задержаны воры, которые крали скаковых лошадей в течение нескольких месяцев.

Источник:

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Метки: воровство   животные   кража   криминал   лошади   новости   
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10  комментариев
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16k
SpoiltNail 2 часа назад
Зачем выкупать, если можно бесплатно?
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Виталий 7 минут назад
теперь из конокрадов нужно сделать колбасу, заставить родственников этих воров её съесть. а потом сказать из чего колбаска была
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7k
sivanov1079 24 минуты назад
Ивановы безнациональные походу...
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26k
Григорий Полчаса назад
Кооператив "Пирожок" купит у зоопарка старого, больного слона.
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5k
Sanar 42 минуты назад
Пля она уже генерал, во как надо служить) мукла блин. Что же не рассказывают как на Байконуре съёмочная группа кобылу с жеребёнком сбили, Ургант про это не скажет, синие уроды, в КЧР попробуйте коня увести там сразу маслина прилетит
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1k
Сергей Сергеев 49 минут назад
Айнанэ
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54k
Igor 59 минут назад
Волк о лошадях..
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8k
Garpia121 Час назад
Уроды.
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12k
Хью́берт 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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