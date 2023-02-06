В Астане воры протащили терминал банкомата волоком по снегу через весь город

В коллекции дурацких ограблений, связанных с банкоматами прибыло. Два криминальных гения из Астаны решили разбогатеть, но что-то снова пошло не так.
Чтобы не терять драгоценное время на разделывание "жертвы" на месте преступления, воришки пошли по легкому, и, как им казалось, гениальному пути.
Привязали к банкомату верёвки и потащили волоком по снегу через весь город...
Через весь город под камерами, Карл!
И все зря. В конце дороги их настигли бдительные, хотя и немного неуклюжие стражи правопорядка.
Смотреть под трек "Деревня дураков".. Ну, или под национальный казахский, с непередаваемым местным колоритом:
Источник:
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