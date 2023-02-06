В Астане воры протащили терминал банкомата волоком по снегу через весь город

Чтобы не терять драгоценное время на разделывание "жертвы" на месте преступления, воришки пошли по легкому, и, как им казалось, гениальному пути.

Привязали к банкомату верёвки и потащили волоком по снегу через весь город...

Через весь город под камерами, Карл!

И все зря. В конце дороги их настигли бдительные, хотя и немного неуклюжие стражи правопорядка.

Смотреть под трек "Деревня дураков".. Ну, или под национальный казахский, с непередаваемым местным колоритом: