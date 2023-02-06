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В Астане воры протащили терминал банкомата волоком по снегу через весь город

В Астане воры протащили терминал банкомата волоком по снегу через весь город

Автор:
06 февраля 2023 22:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   Терминал   Юмор   астана   банкомат   воры   кража   снег   
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В коллекции дурацких ограблений, связанных с банкоматами прибыло. Два криминальных гения из Астаны решили разбогатеть, но что-то снова пошло не так.

Чтобы не терять драгоценное время на разделывание "жертвы" на месте преступления, воришки пошли по легкому, и, как им казалось, гениальному пути.

Привязали к банкомату верёвки и потащили волоком по снегу через весь город...

Через весь город под камерами, Карл!

И все зря. В конце дороги их настигли бдительные, хотя и немного неуклюжие стражи правопорядка.

Смотреть под трек "Деревня дураков".. Ну, или под национальный казахский, с непередаваемым местным колоритом:

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Метки: Казахстан   Терминал   Юмор   астана   банкомат   воры   кража   снег   
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4  комментария
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9k
kirpal Час назад
Кина насмотрелись? :D
Ссылка www.youtube.com
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221
Мaximus 13 минут назад
Могли бы просто не бухать, и утащили бы сиротину так же нагло ,но шустро. И на будущее !!!Попробуйте с собой брать болгарку на батарейке, если автомат так легко выдернули из стены,то скорее всего его также легко вскрыть консервным ножем.
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48k
Прораб 59 минут назад
Пацаны шли к успеху
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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