100 интересных, удивительных и забавных фактов из жизни со всего мира обо всем

В мире столько удивительного и интересного, что всего даже при желании узнать не удастся. Однако если есть несколько минут свободного времени и желание познать что-то новое, то эта информация специально для вас.
- Многие женщины мечтают об идеальной фигуре и ради этого изнуряют себя всевозможными диетами и физическими нагрузками. Но мало кто знает, что сжигать калории можно совершенно разными способами, и даже столь неразумным способом – биться головой о стену. Как показывает практика, подобные занятия сжигают целых 150 калорий за 1 час активной «тренировки».
- Человеческий пот зачастую бывает желтого или прозрачного цвета, в то время как бегемот имеет красный цвет этих выделений. Такая его особенность обусловлена необходимостью защищать тело от постоянного воздействия солнечных лучей.
- В связи с тем, что современная молодежь, дети и даже люди почтительного возраста стали слишком много проводить времени в интернете, в частности в различных социальных сетях, психологи выделили новый тип психического расстройства, которое так и назвали «Зависимость от социальных сетей».
- Мозг человека как орган не чувствует болевых ощущений, поэтому логично предположить, что без мозга человек не чувствовал бы боли.
- Каждый день у человека выпадает минимум 50 волосинок, а если говорить о человеке, который лысеет, то и больше 100. Процесс данный проходит практически незаметно для нас, однако, он необходим для обновления шевелюры.
- Несмотря на известную всем женщинам ломкость локонов, 1 волосинка способна выдержать предмет весом около 100 г.
- Тонкий кишечник считается одним из самых больших человеческих органов. Принято считать, что длина данного органа примерно в 4 раза больше, нежели рост среднего человека. Проведя нехитрые вычисления можно сказать, что тонкий кишечник обычно имеет длину от 6 м до 8 м.
- У человека одно легкое немного меньше другого. Все дело в том, что сердце, которое в организме располагается с левой стороны, имеет размер примерно в 1 человеческий кулак и ему так же нужно место. Именно поэтому левое легкое чуть уступает по размерам правому.
- Мы редко обращаем свое внимание на то, как у нас выделяется слюна и в каких количествах. Однако есть информация, что за всю жизнь у человека вырабатывается такое количество слюны, которым запросто можно было бы заполнить один, а то и два бассейна.
- Беременность женщины зачастую влияет на ее сны. Так ученые утверждают, что в первые 3 месяца беременности будущие мамы чаще всего видят во снах различных жаб, рыб и насекомых.
- Большинство новорожденных имеют голубой цвет глаз. К сожалению, остается небесный цвет глаз далеко не у всех. Зачастую на смену голубому цвету приходит темно-коричневый.
- Мы чувствуем вкус лишь той пищи, которую слюна уже начала растворять во рту. Если высушить рот от слюны и положить в него кусочек еды, то ее вкус ощущаться не будет до тех пор, пока не выработается достаточное количество слюны, и она не начнет «работать».
- На протяжении жизни человек растет, и вместе с ним растут его органы. Однако это не касается глаз. Глаза с самого рождения и до самой смерти остаются одного размера.
- Ученые пришли к выводу, что большинство всех сердечных приступов происходят в первый день недели. С чем это связано, точно не известно, однако, ученые предполагают, что это результат «активных» выходных и первого тяжелого рабочего дня.
- Всем людям известно, что процесс рождения ребенка весьма непредсказуем и если уж роды начались, то в принципе остановить их невозможно, конечно же, речь идет о родах в срок. Однако есть на нашей планете животное, которое в стрессовой ситуации и в случае опасности может приостановить данный процесс. Самки броненосца могут приостановить роды на несколько лет.
- Многие люди считают, что улитки являются беззубыми существами, однако, на самом деле это не так. Зубы этого животного расположены у него на языке, и они достаточно острые, чтобы срезать и кусать еду.
- Организм акул устроен таким образом, что у них нет воздушного пузыря. Эта особенность не дает им возможности отдыхать, поскольку без движения рыба сразу же опустится на дно. Если рыбы с воздушным пузырем плавают за счет заполнения его газом, то акула перемещается так же, как мы ходим. То есть, свое передвижение она контролирует самостоятельно.
- Шоколад, который так любят люди, смертельно опасен для животных. Все дело в том, что в данном продукте содержится вещество, которое вызывают чрезмерную активность сердца и нервной системы, а это в свою очередь способно привести к моментальной смерти. Именно поэтому животным запрещено давать сладости и в особенности шоколад.
- Жабы и лягушки не пьют воду, так как привыкли это делать мы и как делают этого многие другие животные. Они «пьют» ее через свою кожу.
- У современных часов, как правило, 2 стрелки – часовая и минутная, однако, такие часы появились лишь в 1687 году. Все часы, которые выпускались до этого времени, имели лишь часовую стрелку.
- Не везде черный цвет является цветом скорби, печали и траура. Например, Турция траурным цветом считает фиолетовый, многие африканские страны в этом деле отдают предпочтение красному, а Китай и вовсе скорбит, применяя белый цвет.
- Синий кит настолько огромный, что по его венам спокойно смог бы плыть ребенок.
- Белокочанная капуста является отличным продуктом для всех, кто хочет похудеть, ведь на ее переваривание организм тратит больше калорий, чем получает при ее употреблении.
- Употребление пищи – естественный процесс, в котором нуждается каждый человек. Так вот, за всю свою жизнь человек примерно 5 лет тратит на прием пищи.
- Человек всегда чихает с закрытыми глазами, при этом сердце чихающего останавливается на несколько секунд, мы же этого просто не замечаем.
- Самой сильной мышцей человеческого тела является язык.
- У китов огромное сердце. Оно настолько огромное, что по размеру его можно сравнить с небольшим легковым автомобилем.
- Как насчет нелепой смерти? Люди умирают не только от болезней, катастроф и аварий, так же люди умирают от кокосов. Ежегодно регистрируется около 150 смертей из-за кокосов, падающих на головы.
- Насколько огромным является космос? Ученые утверждают, что звезд в космосе гораздо больше, нежели песчинок на нашей планете.
- Дети гораздо позитивнее взрослых. Взрослый человек за 1 день смеется примерно 10 раз, в то время как ребенок хохочет практически целый день.
- Когда-то давно проходил кастинг, целью которого было найти двойника Чарли Чаплина. Сам Чарли решил тайно поучаствовать в кастинге. Каково же было его удивление, когда он занял всего лишь 3 место.
- Процесс сна у некоторых животных происходит невероятно мило. Так, например, выдры и бобры спят, держась друг за друга. Однако все дело не в милости и каких-то чувствах, а в том, что таким образом они обеспечивают себе безопасность, ведь не сделав этого, течение запросто унесет животного.
- Цветы, вплетенные в локоны, не всегда просто красивая прическа. Например, на Гавайских островах, цветы, которые вплетаются или вкладываются за правое ухо девушки, сигнализируют о ее сексуальном желании и готовности вступать в подобные отношения прямо сейчас. Более того, количество цветов так же имеет значение, чем их больше, тем сильнее сексуальное желание женщины.
- Наверное, единственным продуктом питания, который сам по себе не портится, является мед. Этот продукт может засахариться, затвердеть, но своих полезных свойств он не теряет даже простояв десятки лет.
- Ученые, проведя ряд исследований, заявили, что доход мужчины напрямую влияет на его отношение к изменам. Принято считать, что мужчина, доход которого выше среднего, больше склонен к изменам, нежели тот, чей доход ниже среднего.
- Женщины гораздо чаще моют руки после посещения туалета. Если из всех женщин руки моют примерно 90%, то из мужчин всего лишь 75%.
- Все мы наверняка видели в фильмах, что пираты зачастую украшают свои уши серьгами. Но для этих людей серьги не просто украшение, это своеобразный амулет, который по их верованиям должен улучшать их зрение.
- Далеко не все животные нуждаются в ежедневном потреблении пищи. Так, например, скорпионы и клещи могут жить без еды несколько лет.××
- Если присмотреться к нескольким зебрам одновременно, можно заметить, что полосы на их теле совершенно разные. На Земле нет зебр, у которых был бы одинаковый рисунок. Именно благодаря такой особенности животные узнают друг друга.
- Соловьи славятся своим шикарным пением. Но поют такие душевные песни исключительно самцы, таким образом они показывают свою преданность и свои чувства второй половинке.
- В организме новорожденного малыша можно насчитать примерно 300 костей, однако, в процессе взросления их остается всего лишь 206.
- Когда-то давно бобры считались рыбой. Более того, такая «рыба» была очень ценной и дорогой.
- Королевская кобра питается себе подобными, поэтому на ужин она запросто может поймать парочку кобр поменьше или же несколько других ядовитых змей.
- Чтобы полностью очистить организм от никотина, который содержится в сигаретах, мужчине потребуется воздержаться от курения в течение полугода, а женщине в течение 3 месяцев. Почему необходимо разное количество времени? Потому что организм женщины ежемесячно очищается естественным путем и это ускоряет процесс очищения крови.
- Существуют совершенно разные фобии, которыми страдают люди. Например, партенофобия, это боязнь девственных девушек.
- Из всех живущих на Земле существ, только люди и дельфины придаются страсти и занимаются сексом не ради размножения, а ради самого процесса и соответственно удовольствия.
- Многие люди считают, что зоопарк, это место, в котором животные страдают, и в некоторой степени это так. Но такое мнение никак нельзя считать правильным, если говорить о зоопарке в Токио. Там о его жителях очень беспокоятся, поэтому ежегодно зоопарк уходит на каникулы, которые длятся 2 месяца. За это время животные отдыхают от постоянного внимания людей.
- Стрекозы умеют очень быстро летать. Они способны развивать скорость в 55 км/ч.
- Кузнечики и блохи являются самыми прыгучими существами. Кузнечик способен прыгнуть на расстояние, которое превышает длину его тела примерно в 40 раз, блоха же способна прыгнуть на расстояние, которое превышает длину ее тела примерно в 130 раз.
- Жирафы спят стоя, при этом данным животным вполне хватает получасового сна. Очень редко бывает, что жирафы спят более 2 часов.
- Из всех книг, которые существуют на Земле, чаще всего воруют Книгу рекордов Гиннесса. И этот факт также занесен в данную книгу.
- Для того чтобы почувствовать вкус еды человеку необходимо положить ее в рот, а вот рыбы чувствуют вкус всей поверхностью своего тела.
- Далеко не у всех живых организмов на Земле кровь имеет красный цвет. Например, лобстеры могут похвастаться голубой кровью, пиявки зеленой, у кузнечика кровь белая, а у многих моллюсков фиолетовая.
- Капля нефти, много или мало? Целых 25 л чистой пригодной для питья воды способна испортить всего лишь 1 маленькая капля нефти.
- Многие люди испытывают страх при виде змей, особенно если эти змеи ядовитые. Однако статистика говорит нам, что больше нужно бояться не змей, а пчел, поскольку ежегодно от их укусов умирает гораздо большее количество людей.
- Ежедневно по всему миру примерно 12 детей после рождения отдают не тем родителям.
- Как бы странно это не звучало, но в мире есть несколько десятков человек, которые решили, что идеальными вторыми половинками для них могут стать неодушевленные предметы. Так, например, есть официально зарегистрированный брак женщины с Берлинской стеной, колесом обозрения, складом и т. д.
- Люди уже давно летают в космос, но океан, который находится у нас на планете, по-прежнему исследован примерно на 5%. Именно этот факт дает возможность ученым считать, что на дне океана вполне могут обитать те самые чудища, которых описывали в своих рассказах моряки и другие очевидцы.
- На сегодняшний день на нашей планете живет всего лишь 1% акул от того количества, которое было изначально.
- Бытует мнение, что океан скрывает в своих пучинах гораздо больше богатств и исторических ценностей, нежели все музеи, находящиеся на Земле.
- На нашей Земле растет интереснейшее растение, название которого «бешеный огурец обыкновенный». Внешне растение напоминает огурец, который полностью покрыт иголками. Даже при легком касании к этому растению, его реакция вполне оправдывает его название. Из специального отверстия с огромной силой вылетает слизь вперемешку с семенами.
- Самым быстрорастущим растением на нашей планете является бамбук. Всего за 1 неделю растение может достигнуть 6 м в высоту.
- Кепел – экзотический фрукт, который имеет приятнейший аромат фиалки. При этом данный фрукт с давних пор использовали как контрацептивы, поскольку его употребление приводит в невозможности забеременеть на протяжении непродолжительного времени.
- На нашей планете растет интереснейшее дерево с не менее интересным названием «молочная соска». Свое название растение получило не просто так. Если проткнуть его ножом, то оно «даст» молочко. И этот продукт вполне пригоден для употребления в еду, но только после определенной обработки.
- Такая рыба как Черноморский окунь в своем большинстве является самками. Но по достижению 5 лет, пол животного может поменяться.
- Исходя из результатов исследований, математика легче дается мужчинам. Женщинам точная наука дается гораздо сложнее, поэтому большинство известных математиков это представители сильного пола.
- Самая маленькая птица на Земле колибри может летать в разные стороны, при этом, не меняя положения своего тела.
- Знаете ли вы, зачем кошке усы? Этот орган не просто дает возможность животному ориентироваться в пространстве, но и дает возможность определить, пролезет оно в отверстие, дырку и т. д. или нет. Поэтому коты с поврежденными усами плохо ориентируются в местности и часто застревают в проемах.
- Совы не могут вращать глазами, зато они могут отлично вращать головой на 360 градусов.
- Из всеядных животных можно выделить крыс. Эти животные не брезгуют практически ничем и с удовольствием полакомятся даже мертвыми собратьями. При этом без воды крыса может прожить дольше остальных животных.
- Все представители кошачьих, кроме гепардов, втягивают свои когти во время отдыха и спокойствия. Гепард же втягивать когти не умеет.
- Креветки в отличие от людей имеют сердце, которое располагается у них в голове, а не за грудной клеткой.
- Свиньи хоть и не занимаются сексом ради удовольствия, могут похвастаться самым продолжительным оргазмом, который у них длится примерно полчаса.
- Если тигра побрить, можно увидеть, что его кожа такая же полосатая, как и шерсть.
- Есть страны, в которых на работу можно не явиться из-за плохих погодных условий. И речь не идет об ураганах и землетрясениях, речь идет о дожде, сильной жаре и т. д.
- Люди, у которых от природы светлые локоны, имеют на своей голове больше волосинок, нежели те, у которых локоны имеют темный цвет.
- Принято считать, что среди животных на охоту чаще выходят самцы, однако, это касается не всех животных. Если говорить о львах, то на охоту у них ходят львицы.
- В древнем Египте для того чтобы мумифицировать человека использовали соль.
- Бытует мнение, что крокодилы не умеют «показывать» язык.
- Акулы не только сильные и опасные, но еще и умные рыбы. Нападая на свою жертву, они закрывают глаза, поскольку инстинктивно понимают, что добыча, вырываясь, сможет повредить им глаза.
- Зеленый чай является источником витамина С. По сравнению с черным чаем, зеленый в своем составе имеет на 50% больше данного витамина.
- Кошка не может съесть большой кусок еды, поскольку ее челюсти не движутся в стороны.
- Сердце человека в спокойном состоянии сокращается примерно 70-80 раз, сердце кота – 140-150 раз, сердце кита – 9 раз.
- В некоторых странах мира чай пьют не с сахаром, а с солью.
- Самой распространенной фамилией в Америке является фамилия Смит.
- Хорьки большую часть своей жизни спят. В сутки они бодрствуют примерно 5 часов.
- Если собрать все бактерии, которые есть в человеческом организме, и взвесить их, то результат будет равен примерно 2 кг.
- Обезьяны с возрастом так же лысеют, как и люди.
- Собаки после рождения не способны нормально видеть еще в течение 1 месяца.
- Собаки могут умереть от шоколада. При этом совершенно неважно, какое количество лакомства съел питомец.
- На нашей планете есть город, в котором часами служит дождь. Люди по начавшемуся и закончившемуся дождю сверяют время.
- Самый дождливый город в мире находится в Индии.
- Вес самого тяжелого града составлял больше 1 кг.
- В Японии самым ценным цветком считается хризантема. Там даже существует награда – орден Хризантемы.
- Из множества цветов, которые растут на нашей планете, можно готовить вкусные блюда. Так, например, из хризантем можно приготовить вкусный салат.
- Самой старой розе в мире на сегодняшний день более 1000 лет и растет она в Германии.
- Печень к моменту рождения человека— один из самых крупных органов. У новорожденных масса печени составляет более 4% от массы тела; у взрослых — 2%. С возрастом ребенка, печень растет меньше, чем масса тела, а к старости печень уменьшается. Печень взрослого человека весит примерно 1 кг-1,2 кг.
- Ежеминутно через печень «проходит» примерно 1,5 л крови. Печень человека ответственна за его эмоции. В старости печень сильно уменьшается и положительных эмоций становится меньше.
- Печень человека имеет способность к восстановлению. Всего лишь 25% необходимо от всей печени, чтобы она полностью восстановилась.
- Все люди умирают из-за разных причин. Один из древнегреческих философов скончался от смеха, поскольку то, что его осел ел инжир, для него показалось крайне смешным.
В мире существует огромное количество невероятного, рассказать даже маленькую часть которого очень сложно. Обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас, интересуйтесь чем-то новым и тогда ваша жизнь будет наполнена яркими эмоциями.
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АНТИФИШКИ
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