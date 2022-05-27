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100 интересных, удивительных и забавных фактов из жизни со всего мира обо всем

100 интересных, удивительных и забавных фактов из жизни со всего мира обо всем

Автор:
27 мая 2022 09:24
Сообщество : Факты
Метки: в мире   животные   интересно   люди   факты   фото   
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В мире столько удивительного и интересного, что всего даже при желании узнать не удастся. Однако если есть несколько минут свободного времени и желание познать что-то новое, то эта информация специально для вас.



  1. Многие женщины мечтают об идеальной фигуре и ради этого изнуряют себя всевозможными диетами и физическими нагрузками. Но мало кто знает, что сжигать калории можно совершенно разными способами, и даже столь неразумным способом – биться головой о стену. Как показывает практика, подобные занятия сжигают целых 150 калорий за 1 час активной «тренировки».
  2. Человеческий пот зачастую бывает желтого или прозрачного цвета, в то время как бегемот имеет красный цвет этих выделений. Такая его особенность обусловлена необходимостью защищать тело от постоянного воздействия солнечных лучей.
  3. В связи с тем, что современная молодежь, дети и даже люди почтительного возраста стали слишком много проводить времени в интернете, в частности в различных социальных сетях, психологи выделили новый тип психического расстройства, которое так и назвали «Зависимость от социальных сетей».



  4. Мозг человека как орган не чувствует болевых ощущений, поэтому логично предположить, что без мозга человек не чувствовал бы боли.
  5. Каждый день у человека выпадает минимум 50 волосинок, а если говорить о человеке, который лысеет, то и больше 100. Процесс данный проходит практически незаметно для нас, однако, он необходим для обновления шевелюры.
  6. Несмотря на известную всем женщинам ломкость локонов, 1 волосинка способна выдержать предмет весом около 100 г.
  7. Тонкий кишечник считается одним из самых больших человеческих органов. Принято считать, что длина данного органа примерно в 4 раза больше, нежели рост среднего человека. Проведя нехитрые вычисления можно сказать, что тонкий кишечник обычно имеет длину от 6 м до 8 м.
  8. У человека одно легкое немного меньше другого. Все дело в том, что сердце, которое в организме располагается с левой стороны, имеет размер примерно в 1 человеческий кулак и ему так же нужно место. Именно поэтому левое легкое чуть уступает по размерам правому.
  9. Мы редко обращаем свое внимание на то, как у нас выделяется слюна и в каких количествах. Однако есть информация, что за всю жизнь у человека вырабатывается такое количество слюны, которым запросто можно было бы заполнить один, а то и два бассейна.
  10. Беременность женщины зачастую влияет на ее сны. Так ученые утверждают, что в первые 3 месяца беременности будущие мамы чаще всего видят во снах различных жаб, рыб и насекомых.
  11. Большинство новорожденных имеют голубой цвет глаз. К сожалению, остается небесный цвет глаз далеко не у всех. Зачастую на смену голубому цвету приходит темно-коричневый.
  12. Мы чувствуем вкус лишь той пищи, которую слюна уже начала растворять во рту. Если высушить рот от слюны и положить в него кусочек еды, то ее вкус ощущаться не будет до тех пор, пока не выработается достаточное количество слюны, и она не начнет «работать».
  13. На протяжении жизни человек растет, и вместе с ним растут его органы. Однако это не касается глаз. Глаза с самого рождения и до самой смерти остаются одного размера.
  14. Ученые пришли к выводу, что большинство всех сердечных приступов происходят в первый день недели. С чем это связано, точно не известно, однако, ученые предполагают, что это результат «активных» выходных и первого тяжелого рабочего дня.
  15. Всем людям известно, что процесс рождения ребенка весьма непредсказуем и если уж роды начались, то в принципе остановить их невозможно, конечно же, речь идет о родах в срок. Однако есть на нашей планете животное, которое в стрессовой ситуации и в случае опасности может приостановить данный процесс. Самки броненосца могут приостановить роды на несколько лет.



  16. Многие люди считают, что улитки являются беззубыми существами, однако, на самом деле это не так. Зубы этого животного расположены у него на языке, и они достаточно острые, чтобы срезать и кусать еду.
  17. Организм акул устроен таким образом, что у них нет воздушного пузыря. Эта особенность не дает им возможности отдыхать, поскольку без движения рыба сразу же опустится на дно. Если рыбы с воздушным пузырем плавают за счет заполнения его газом, то акула перемещается так же, как мы ходим. То есть, свое передвижение она контролирует самостоятельно.
  18. Шоколад, который так любят люди, смертельно опасен для животных. Все дело в том, что в данном продукте содержится вещество, которое вызывают чрезмерную активность сердца и нервной системы, а это в свою очередь способно привести к моментальной смерти. Именно поэтому животным запрещено давать сладости и в особенности шоколад.
  19. Жабы и лягушки не пьют воду, так как привыкли это делать мы и как делают этого многие другие животные. Они «пьют» ее через свою кожу.
  20. У современных часов, как правило, 2 стрелки – часовая и минутная, однако, такие часы появились лишь в 1687 году. Все часы, которые выпускались до этого времени, имели лишь часовую стрелку.
  21. Не везде черный цвет является цветом скорби, печали и траура. Например, Турция траурным цветом считает фиолетовый, многие африканские страны в этом деле отдают предпочтение красному, а Китай и вовсе скорбит, применяя белый цвет.
  22. Синий кит настолько огромный, что по его венам спокойно смог бы плыть ребенок.
  23. Белокочанная капуста является отличным продуктом для всех, кто хочет похудеть, ведь на ее переваривание организм тратит больше калорий, чем получает при ее употреблении.
  24. Употребление пищи – естественный процесс, в котором нуждается каждый человек. Так вот, за всю свою жизнь человек примерно 5 лет тратит на прием пищи.
  25. Человек всегда чихает с закрытыми глазами, при этом сердце чихающего останавливается на несколько секунд, мы же этого просто не замечаем.
  26. Самой сильной мышцей человеческого тела является язык.



  27. У китов огромное сердце. Оно настолько огромное, что по размеру его можно сравнить с небольшим легковым автомобилем.
  28. Как насчет нелепой смерти? Люди умирают не только от болезней, катастроф и аварий, так же люди умирают от кокосов. Ежегодно регистрируется около 150 смертей из-за кокосов, падающих на головы.
  29. Насколько огромным является космос? Ученые утверждают, что звезд в космосе гораздо больше, нежели песчинок на нашей планете.
  30. Дети гораздо позитивнее взрослых. Взрослый человек за 1 день смеется примерно 10 раз, в то время как ребенок хохочет практически целый день.
  31. Когда-то давно проходил кастинг, целью которого было найти двойника Чарли Чаплина. Сам Чарли решил тайно поучаствовать в кастинге. Каково же было его удивление, когда он занял всего лишь 3 место.
  32. Процесс сна у некоторых животных происходит невероятно мило. Так, например, выдры и бобры спят, держась друг за друга. Однако все дело не в милости и каких-то чувствах, а в том, что таким образом они обеспечивают себе безопасность, ведь не сделав этого, течение запросто унесет животного.
  33. Цветы, вплетенные в локоны, не всегда просто красивая прическа. Например, на Гавайских островах, цветы, которые вплетаются или вкладываются за правое ухо девушки, сигнализируют о ее сексуальном желании и готовности вступать в подобные отношения прямо сейчас. Более того, количество цветов так же имеет значение, чем их больше, тем сильнее сексуальное желание женщины.
  34. Наверное, единственным продуктом питания, который сам по себе не портится, является мед. Этот продукт может засахариться, затвердеть, но своих полезных свойств он не теряет даже простояв десятки лет.
  35. Ученые, проведя ряд исследований, заявили, что доход мужчины напрямую влияет на его отношение к изменам. Принято считать, что мужчина, доход которого выше среднего, больше склонен к изменам, нежели тот, чей доход ниже среднего.
  36. Женщины гораздо чаще моют руки после посещения туалета. Если из всех женщин руки моют примерно 90%, то из мужчин всего лишь 75%.
  37. Все мы наверняка видели в фильмах, что пираты зачастую украшают свои уши серьгами. Но для этих людей серьги не просто украшение, это своеобразный амулет, который по их верованиям должен улучшать их зрение.
  38. Далеко не все животные нуждаются в ежедневном потреблении пищи. Так, например, скорпионы и клещи могут жить без еды несколько лет.

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  39. Если присмотреться к нескольким зебрам одновременно, можно заметить, что полосы на их теле совершенно разные. На Земле нет зебр, у которых был бы одинаковый рисунок. Именно благодаря такой особенности животные узнают друг друга.
  40. Соловьи славятся своим шикарным пением. Но поют такие душевные песни исключительно самцы, таким образом они показывают свою преданность и свои чувства второй половинке.
  41. В организме новорожденного малыша можно насчитать примерно 300 костей, однако, в процессе взросления их остается всего лишь 206.
  42. Когда-то давно бобры считались рыбой. Более того, такая «рыба» была очень ценной и дорогой.
  43. Королевская кобра питается себе подобными, поэтому на ужин она запросто может поймать парочку кобр поменьше или же несколько других ядовитых змей.
  44. Чтобы полностью очистить организм от никотина, который содержится в сигаретах, мужчине потребуется воздержаться от курения в течение полугода, а женщине в течение 3 месяцев. Почему необходимо разное количество времени? Потому что организм женщины ежемесячно очищается естественным путем и это ускоряет процесс очищения крови.
  45. Существуют совершенно разные фобии, которыми страдают люди. Например, партенофобия, это боязнь девственных девушек.
  46. Из всех живущих на Земле существ, только люди и дельфины придаются страсти и занимаются сексом не ради размножения, а ради самого процесса и соответственно удовольствия.
  47. Многие люди считают, что зоопарк, это место, в котором животные страдают, и в некоторой степени это так. Но такое мнение никак нельзя считать правильным, если говорить о зоопарке в Токио. Там о его жителях очень беспокоятся, поэтому ежегодно зоопарк уходит на каникулы, которые длятся 2 месяца. За это время животные отдыхают от постоянного внимания людей.
  48. Стрекозы умеют очень быстро летать. Они способны развивать скорость в 55 км/ч.
  49. Кузнечики и блохи являются самыми прыгучими существами. Кузнечик способен прыгнуть на расстояние, которое превышает длину его тела примерно в 40 раз, блоха же способна прыгнуть на расстояние, которое превышает длину ее тела примерно в 130 раз.
  50. Жирафы спят стоя, при этом данным животным вполне хватает получасового сна. Очень редко бывает, что жирафы спят более 2 часов.
  51. Из всех книг, которые существуют на Земле, чаще всего воруют Книгу рекордов Гиннесса. И этот факт также занесен в данную книгу.
  52. Для того чтобы почувствовать вкус еды человеку необходимо положить ее в рот, а вот рыбы чувствуют вкус всей поверхностью своего тела.
  53. Далеко не у всех живых организмов на Земле кровь имеет красный цвет. Например, лобстеры могут похвастаться голубой кровью, пиявки зеленой, у кузнечика кровь белая, а у многих моллюсков фиолетовая.
  54. Капля нефти, много или мало? Целых 25 л чистой пригодной для питья воды способна испортить всего лишь 1 маленькая капля нефти.


  55. Многие люди испытывают страх при виде змей, особенно если эти змеи ядовитые. Однако статистика говорит нам, что больше нужно бояться не змей, а пчел, поскольку ежегодно от их укусов умирает гораздо большее количество людей.
  56. Ежедневно по всему миру примерно 12 детей после рождения отдают не тем родителям.
  57. Как бы странно это не звучало, но в мире есть несколько десятков человек, которые решили, что идеальными вторыми половинками для них могут стать неодушевленные предметы. Так, например, есть официально зарегистрированный брак женщины с Берлинской стеной, колесом обозрения, складом и т. д.
  58. Люди уже давно летают в космос, но океан, который находится у нас на планете, по-прежнему исследован примерно на 5%. Именно этот факт дает возможность ученым считать, что на дне океана вполне могут обитать те самые чудища, которых описывали в своих рассказах моряки и другие очевидцы.
  59. На сегодняшний день на нашей планете живет всего лишь 1% акул от того количества, которое было изначально.
  60. Бытует мнение, что океан скрывает в своих пучинах гораздо больше богатств и исторических ценностей, нежели все музеи, находящиеся на Земле.
  61. На нашей Земле растет интереснейшее растение, название которого «бешеный огурец обыкновенный». Внешне растение напоминает огурец, который полностью покрыт иголками. Даже при легком касании к этому растению, его реакция вполне оправдывает его название. Из специального отверстия с огромной силой вылетает слизь вперемешку с семенами.
  62. Самым быстрорастущим растением на нашей планете является бамбук. Всего за 1 неделю растение может достигнуть 6 м в высоту.
  63. Кепел – экзотический фрукт, который имеет приятнейший аромат фиалки. При этом данный фрукт с давних пор использовали как контрацептивы, поскольку его употребление приводит в невозможности забеременеть на протяжении непродолжительного времени.
  64. На нашей планете растет интереснейшее дерево с не менее интересным названием «молочная соска». Свое название растение получило не просто так. Если проткнуть его ножом, то оно «даст» молочко. И этот продукт вполне пригоден для употребления в еду, но только после определенной обработки.
  65. Такая рыба как Черноморский окунь в своем большинстве является самками. Но по достижению 5 лет, пол животного может поменяться.
  66. Исходя из результатов исследований, математика легче дается мужчинам. Женщинам точная наука дается гораздо сложнее, поэтому большинство известных математиков это представители сильного пола.
  67. Самая маленькая птица на Земле колибри может летать в разные стороны, при этом, не меняя положения своего тела.



  68. Знаете ли вы, зачем кошке усы? Этот орган не просто дает возможность животному ориентироваться в пространстве, но и дает возможность определить, пролезет оно в отверстие, дырку и т. д. или нет. Поэтому коты с поврежденными усами плохо ориентируются в местности и часто застревают в проемах.
  69. Совы не могут вращать глазами, зато они могут отлично вращать головой на 360 градусов.
  70. Из всеядных животных можно выделить крыс. Эти животные не брезгуют практически ничем и с удовольствием полакомятся даже мертвыми собратьями. При этом без воды крыса может прожить дольше остальных животных.
  71. Все представители кошачьих, кроме гепардов, втягивают свои когти во время отдыха и спокойствия. Гепард же втягивать когти не умеет.
  72. Креветки в отличие от людей имеют сердце, которое располагается у них в голове, а не за грудной клеткой.
  73. Свиньи хоть и не занимаются сексом ради удовольствия, могут похвастаться самым продолжительным оргазмом, который у них длится примерно полчаса.
  74. Если тигра побрить, можно увидеть, что его кожа такая же полосатая, как и шерсть.
  75. Есть страны, в которых на работу можно не явиться из-за плохих погодных условий. И речь не идет об ураганах и землетрясениях, речь идет о дожде, сильной жаре и т. д.
  76. Люди, у которых от природы светлые локоны, имеют на своей голове больше волосинок, нежели те, у которых локоны имеют темный цвет.
  77. Принято считать, что среди животных на охоту чаще выходят самцы, однако, это касается не всех животных. Если говорить о львах, то на охоту у них ходят львицы.
  78. В древнем Египте для того чтобы мумифицировать человека использовали соль.
  79. Бытует мнение, что крокодилы не умеют «показывать» язык.
  80. Акулы не только сильные и опасные, но еще и умные рыбы. Нападая на свою жертву, они закрывают глаза, поскольку инстинктивно понимают, что добыча, вырываясь, сможет повредить им глаза.
  81. Зеленый чай является источником витамина С. По сравнению с черным чаем, зеленый в своем составе имеет на 50% больше данного витамина.
  82. Кошка не может съесть большой кусок еды, поскольку ее челюсти не движутся в стороны.
  83. Сердце человека в спокойном состоянии сокращается примерно 70-80 раз, сердце кота – 140-150 раз, сердце кита – 9 раз.
  84. В некоторых странах мира чай пьют не с сахаром, а с солью.
  85. Самой распространенной фамилией в Америке является фамилия Смит.
  86. Хорьки большую часть своей жизни спят. В сутки они бодрствуют примерно 5 часов.


  87. Если собрать все бактерии, которые есть в человеческом организме, и взвесить их, то результат будет равен примерно 2 кг.
  88. Обезьяны с возрастом так же лысеют, как и люди.
  89. Собаки после рождения не способны нормально видеть еще в течение 1 месяца.
  90. Собаки могут умереть от шоколада. При этом совершенно неважно, какое количество лакомства съел питомец.
  91. На нашей планете есть город, в котором часами служит дождь. Люди по начавшемуся и закончившемуся дождю сверяют время.
  92. Самый дождливый город в мире находится в Индии.
  93. Вес самого тяжелого града составлял больше 1 кг.
  94. В Японии самым ценным цветком считается хризантема. Там даже существует награда – орден Хризантемы.
  95. Из множества цветов, которые растут на нашей планете, можно готовить вкусные блюда. Так, например, из хризантем можно приготовить вкусный салат.
  96. Самой старой розе в мире на сегодняшний день более 1000 лет и растет она в Германии.



  97. Печень к моменту рождения человека— один из самых крупных органов. У новорожденных масса печени составляет более 4% от массы тела; у взрослых — 2%. С возрастом ребенка, печень растет меньше, чем масса тела, а к старости печень уменьшается. Печень взрослого человека весит примерно 1 кг-1,2 кг.
  98. Ежеминутно через печень «проходит» примерно 1,5 л крови. Печень человека ответственна за его эмоции. В старости печень сильно уменьшается и положительных эмоций становится меньше.
  99. Печень человека имеет способность к восстановлению. Всего лишь 25% необходимо от всей печени, чтобы она полностью восстановилась.
  100. Все люди умирают из-за разных причин. Один из древнегреческих философов скончался от смеха, поскольку то, что его осел ел инжир, для него показалось крайне смешным.

В мире существует огромное количество невероятного, рассказать даже маленькую часть которого очень сложно. Обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас, интересуйтесь чем-то новым и тогда ваша жизнь будет наполнена яркими эмоциями.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   животные   интересно   люди   факты   фото   
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Вася 2 часа назад
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Anarasius

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