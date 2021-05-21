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"Вредные советы" родителям: как воспитывали детей в викторианскую эпоху

"Вредные советы" родителям: как воспитывали детей в викторианскую эпоху (6 фото)

Автор:
21 мая 2021 16:10
Сообщество : Факты
Метки: 19 век   викторианская Англия   викторианская эпоха   воспитание   воспитание молодежи   дети   советы   
1027
6
Жизнь сегодня совсем не такая, как в 19 веке. Но одно осталось неизменным - обилие дурацких советов по воспитанию детей. В викторианскую эпоху с этим было строго. Вот некоторые из самых странных советов, которыми руководствовались родители в 19 веке!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 19 век   викторианская Англия   викторианская эпоха   воспитание   воспитание молодежи   дети   советы   
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6  комментариев
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9k
Kucher 4 часа назад
Насчёт старой доброй порки - согласен. Нужна. Иначе на голову сядут.
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4k
Дмитрий Полчаса назад
Вся миниатюра на тему воспитания в советскую эпоху великолепна, но насчет "пороть" - с 2х минут...
Ссылка www.youtube.com
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291
Sandmann 3 часа назад
Ох, уж эти знатоки и советчики от типа медицины...

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17k
Ego sum qui sum 4 часа назад
нынешние советы в инстрагрммах ничем особо от этого не отличаются
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