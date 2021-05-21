"Вредные советы" родителям: как воспитывали детей в викторианскую эпоху

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Жизнь сегодня совсем не такая, как в 19 веке. Но одно осталось неизменным - обилие дурацких советов по воспитанию детей. В викторианскую эпоху с этим было строго. Вот некоторые из самых странных советов, которыми руководствовались родители в 19 веке!
1. Дети должны получать питательную и полезную еду. Кто-то будет спорить?
Однако в те времена считалось, что питательная и полезная еда - это исключительно что-то вроде каши, хлеба, картофеля. Эти блюда должны были подаваться не горячими и не холодными, а только теплыми. "Перекусы" запрещались - в крайнем случае ребенку могли дать кусок хлеба, если он очень проголодался. А вот такие продукты, как орехи, конфеты, пироги, соленья, фрукты, считались опасными и вызывающими несварение желудка. Согласно "Учебнику гигиены" Джорджа Генри Роэ (1890 г.), детей необходимо было оградить от абрикосов, персиков, слив, изюма и вишни - любой ценой.
Однако в те времена считалось, что питательная и полезная еда - это исключительно что-то вроде каши, хлеба, картофеля. Эти блюда должны были подаваться не горячими и не холодными, а только теплыми. "Перекусы" запрещались - в крайнем случае ребенку могли дать кусок хлеба, если он очень проголодался. А вот такие продукты, как орехи, конфеты, пироги, соленья, фрукты, считались опасными и вызывающими несварение желудка. Согласно "Учебнику гигиены" Джорджа Генри Роэ (1890 г.), детей необходимо было оградить от абрикосов, персиков, слив, изюма и вишни - любой ценой.
Портрет Лидии Марии Чайлдс, популярного писателя-консультанта, ок. 1865 г.
2. При воспитании детей необходимо избегать всего зеленого.
Одним из важнейших советов родителям был совет избегать всего зеленого. Лидия Мария Чайлдс в своем путеводителе 1831 года "Книга матерей" утверждала, что пока у ребенка прорезываются зубы, ему ни за что нельзя давать кусать и грызть вещи зеленого цвета.
Другой специалист, врач Пай Генри Шавасс, заявлял, что ребенку нельзя позволять есть что-либо, содержащее "желтый или зеленый пигмент", нельзя даже пить зеленый чай. По словам Шавасса, зеленый чай заставляет людей нервничать, а это особенно вредно для детей и подростков. Они "не должны знать, что это такое - нервничать".
Как ни странно, викторианские авторы советов действительно были правы, предостерегая своих читателей от употребления в пищу чего-либо искусственно зеленого. В 19 веке для окрашивания различных предметов в темно-зеленый цвет использовался мышьяк. Все зеленое, от обоев до платьев и искусственных лепестков цветов, содержало мышьяк. Но в этом проблемы никто не видел - главное, чтобы дети мышьяк не ели, а так все нормально.
Одним из важнейших советов родителям был совет избегать всего зеленого. Лидия Мария Чайлдс в своем путеводителе 1831 года "Книга матерей" утверждала, что пока у ребенка прорезываются зубы, ему ни за что нельзя давать кусать и грызть вещи зеленого цвета.
Другой специалист, врач Пай Генри Шавасс, заявлял, что ребенку нельзя позволять есть что-либо, содержащее "желтый или зеленый пигмент", нельзя даже пить зеленый чай. По словам Шавасса, зеленый чай заставляет людей нервничать, а это особенно вредно для детей и подростков. Они "не должны знать, что это такое - нервничать".
Как ни странно, викторианские авторы советов действительно были правы, предостерегая своих читателей от употребления в пищу чего-либо искусственно зеленого. В 19 веке для окрашивания различных предметов в темно-зеленый цвет использовался мышьяк. Все зеленое, от обоев до платьев и искусственных лепестков цветов, содержало мышьяк. Но в этом проблемы никто не видел - главное, чтобы дети мышьяк не ели, а так все нормально.
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Пример платья, окрашенного в зеленый цвет с помощью мышьяка, 1868 г.
3. Советы по лечению
Дети часто болеют. Чем лечить? В те время действенными лекарствами считались какие-то снадобья и даже откровенно опасные препараты, содержавшие различные яды. Когда у ребенка резались зубы, ему обычно давали успокаивающий сироп - с содержанием алкоголя или наркотических веществ.
Так, двумя основными ингредиентами популярного в 19 веке "Успокаивающего сиропа миссис Уинслоу" были морфин и алкоголь. Этот продукт продавался как средство, способное успокоить боль и диарею, По данным 1868 года, ежегодно продавалось 1,5 миллиона бутылок этого средства.
Дети часто болеют. Чем лечить? В те время действенными лекарствами считались какие-то снадобья и даже откровенно опасные препараты, содержавшие различные яды. Когда у ребенка резались зубы, ему обычно давали успокаивающий сироп - с содержанием алкоголя или наркотических веществ.
Так, двумя основными ингредиентами популярного в 19 веке "Успокаивающего сиропа миссис Уинслоу" были морфин и алкоголь. Этот продукт продавался как средство, способное успокоить боль и диарею, По данным 1868 года, ежегодно продавалось 1,5 миллиона бутылок этого средства.
"Успокаивающий сироп миссис Уинслоу", 1900 г.
В качестве домашнего лекарства также широко использовалась ртуть. Уильям Хорнер рекламировал ртуть как лекарство от любого недуга в своем руководстве 1834 года "Домашняя книга здоровья и медицины", но, к его чести, он советовал своим читателям использовать ее "с осторожностью". Ртуть была обычным ингредиентом во многих запатентованных лекарствах 19 века, чаще всего в кремах от веснушек.
Ну и, конечно, еще одним "чудодейственным лекарством", которое может вылечить любую болезнь, считался тогда опиум. Его часто продавался как болеутоляющее, но родители также использовали его для младенцев и детей, чтобы помочь вылечить простуду или успокоить младенцев. Например, эликсир опиума доктора МакМанна продавался как средство, предотвращающее "боль и раздражение, нервное возбуждение и болезненную раздражительность тела и разума". Что еще более важно, эликсир опиума доктора МакМанна рекламировался как средство, которое "лучше, чем морфин". Неудивительно, что люди хватались за него, как за волшебную палочку.
Ну и, конечно, еще одним "чудодейственным лекарством", которое может вылечить любую болезнь, считался тогда опиум. Его часто продавался как болеутоляющее, но родители также использовали его для младенцев и детей, чтобы помочь вылечить простуду или успокоить младенцев. Например, эликсир опиума доктора МакМанна продавался как средство, предотвращающее "боль и раздражение, нервное возбуждение и болезненную раздражительность тела и разума". Что еще более важно, эликсир опиума доктора МакМанна рекламировался как средство, которое "лучше, чем морфин". Неудивительно, что люди хватались за него, как за волшебную палочку.
Реклама эликсира опиума доктора МакМанна, около 1862-1865 гг. "В жидкой форме и всегда готов к использованию"
4. Никакого чтения и никакого веселья
Казалось бы, чем заняться детям в 19 веке, если у них свободное время? Телевизор и интернета нет. О! Чтение! Но не тут-то было. Согласно распространенному мнению, дети не должны были читать, особенно художественную литературу - считалось, что она слишком сильно стимулирует их мозг, который еще не развит для такого занятия. В общем, заниматься можно было чем угодно, кроме чтения, - прогулками, рукоделием, домашним хозяйством...
Этот совет был в первую очередь адресован девочкам-подросткам, потому что считалось, что романы, вечеринки и опера могут вызвать у них чересчур раннее половое созревание. Британский доктор Эдвард Дж. Тилт в своем руководстве "О сохранении здоровья женщин в критические периоды жизни" полагал, что чтение романтической литературы слишком сильно стимулирует молодых девушек, и беспокоился, что эти девушки будут искать романтики в реальной жизни.
Мальчикам тоже советовали поменьше читать художественной литературы, хотя для них строгого запрета не было. И все же многие специалисты по воспитанию утверждали, что следует воздерживаться от чтения художественной литературы в детском и подростковом возрасте, ибо в ней таится "слабость человеческого разума".
Если дети не приучены к чтению, чем же им заняться, как развлечь себя? Ну, один из советов заключался в том, чтобы дать мальчикам кучу земли, чтобы они лепили из нее "пирожки", или "куличики". Еще один важный совет состоял в том, что детям не следует покупать готовые игрушки - они должны мастерить их сами, заодно и будет чем заняться. Отсюда, кстати, пошла мода на вырезание бумажных кукол.
Казалось бы, чем заняться детям в 19 веке, если у них свободное время? Телевизор и интернета нет. О! Чтение! Но не тут-то было. Согласно распространенному мнению, дети не должны были читать, особенно художественную литературу - считалось, что она слишком сильно стимулирует их мозг, который еще не развит для такого занятия. В общем, заниматься можно было чем угодно, кроме чтения, - прогулками, рукоделием, домашним хозяйством...
Этот совет был в первую очередь адресован девочкам-подросткам, потому что считалось, что романы, вечеринки и опера могут вызвать у них чересчур раннее половое созревание. Британский доктор Эдвард Дж. Тилт в своем руководстве "О сохранении здоровья женщин в критические периоды жизни" полагал, что чтение романтической литературы слишком сильно стимулирует молодых девушек, и беспокоился, что эти девушки будут искать романтики в реальной жизни.
Мальчикам тоже советовали поменьше читать художественной литературы, хотя для них строгого запрета не было. И все же многие специалисты по воспитанию утверждали, что следует воздерживаться от чтения художественной литературы в детском и подростковом возрасте, ибо в ней таится "слабость человеческого разума".
Если дети не приучены к чтению, чем же им заняться, как развлечь себя? Ну, один из советов заключался в том, чтобы дать мальчикам кучу земли, чтобы они лепили из нее "пирожки", или "куличики". Еще один важный совет состоял в том, что детям не следует покупать готовые игрушки - они должны мастерить их сами, заодно и будет чем заняться. Отсюда, кстати, пошла мода на вырезание бумажных кукол.
Картина 19 века: дети лепят "пирожки из грязи"
5. Наказание непослушных детей
Конечно, если дети не слушались родителей, их нужно было наказать. Почти вся литература 19 века, посвященная вопросам воспитания, пропагандировала телесные наказания. В книге 1884 года "Несколько советов матерям о том, как вести себя с детьми" сообщалось, например, что старая добрая порка каким-то подходящим для этого предметом из мягкой кожи или грубой материи по-прежнему является лучшим способом наказания - просто убедитесь, что бьете не по ушам, это опасно.
Однако, если родители устали от телесных наказаний, в книгах были и другие уникальные советы. Лидия Мари Чайлдс, например, предлагала привязывать детей, которые себя плохо ведут, к стульям. А Орсон Сквайр Фаулер в своей работе "Самокультура и совершенство характера: управление молодежью" советовал родителям устроить для маленьких сорванцов холодную ванну или вылить им на голову кувшин холодной воды.
С тех пор много воды утекло. И таких советов, как в 19 веке, сегодня уже никто не дает. Но одно неизменно: что тогда, что сейчас дети не особенно хотят прислушиваться к советам родителей.
Конечно, если дети не слушались родителей, их нужно было наказать. Почти вся литература 19 века, посвященная вопросам воспитания, пропагандировала телесные наказания. В книге 1884 года "Несколько советов матерям о том, как вести себя с детьми" сообщалось, например, что старая добрая порка каким-то подходящим для этого предметом из мягкой кожи или грубой материи по-прежнему является лучшим способом наказания - просто убедитесь, что бьете не по ушам, это опасно.
Однако, если родители устали от телесных наказаний, в книгах были и другие уникальные советы. Лидия Мари Чайлдс, например, предлагала привязывать детей, которые себя плохо ведут, к стульям. А Орсон Сквайр Фаулер в своей работе "Самокультура и совершенство характера: управление молодежью" советовал родителям устроить для маленьких сорванцов холодную ванну или вылить им на голову кувшин холодной воды.
С тех пор много воды утекло. И таких советов, как в 19 веке, сегодня уже никто не дает. Но одно неизменно: что тогда, что сейчас дети не особенно хотят прислушиваться к советам родителей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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