"Вредные советы" родителям: как воспитывали детей в викторианскую эпоху

4. Никакого чтения и никакого веселья



Казалось бы, чем заняться детям в 19 веке, если у них свободное время? Телевизор и интернета нет. О! Чтение! Но не тут-то было. Согласно распространенному мнению, дети не должны были читать, особенно художественную литературу - считалось, что она слишком сильно стимулирует их мозг, который еще не развит для такого занятия. В общем, заниматься можно было чем угодно, кроме чтения, - прогулками, рукоделием, домашним хозяйством...



Этот совет был в первую очередь адресован девочкам-подросткам, потому что считалось, что романы, вечеринки и опера могут вызвать у них чересчур раннее половое созревание. Британский доктор Эдвард Дж. Тилт в своем руководстве "О сохранении здоровья женщин в критические периоды жизни" полагал, что чтение романтической литературы слишком сильно стимулирует молодых девушек, и беспокоился, что эти девушки будут искать романтики в реальной жизни.



Мальчикам тоже советовали поменьше читать художественной литературы, хотя для них строгого запрета не было. И все же многие специалисты по воспитанию утверждали, что следует воздерживаться от чтения художественной литературы в детском и подростковом возрасте, ибо в ней таится "слабость человеческого разума".



Если дети не приучены к чтению, чем же им заняться, как развлечь себя? Ну, один из советов заключался в том, чтобы дать мальчикам кучу земли, чтобы они лепили из нее "пирожки", или "куличики". Еще один важный совет состоял в том, что детям не следует покупать готовые игрушки - они должны мастерить их сами, заодно и будет чем заняться. Отсюда, кстати, пошла мода на вырезание бумажных кукол.