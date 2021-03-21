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Фотохромные открытки с видами Шотландии, 1890-е годы

Фотохромные открытки с видами Шотландии, 1890-е годы (33 фото)

Автор:
21 марта 2021 11:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: в цвете   конец XIX века   старые фото   старые фотографии   фотоархив   фотохром   шотландия   
658
33
На этих романтических старинных открытках, опубликованных издательством Detroit Publishing Company, изображена яркая и очень красивая Шотландия конца 19 века.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в цвете   конец XIX века   старые фото   старые фотографии   фотоархив   фотохром   шотландия   
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