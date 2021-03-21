Фотохромные открытки с видами Шотландии, 1890-е годы

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На этих романтических старинных открытках, опубликованных издательством Detroit Publishing Company, изображена яркая и очень красивая Шотландия конца 19 века.
Цветовые эффекты созданы с помощью техники "фотохрома". Фотохром - это процесс создания цветных изображений с черно-белых фотографических негативов путем прямого фотографического переноса негатива на литографические печатные формы. В результате получается нечто среднее между фотографией и картиной. Фотохромный процесс был изобретен в 1880-х годах и в 1890-х годах как раз пользовался наибольшей популярностью.
Фермеры привезли скот в рыночный город Дамфрис
К 1800 году Шотландия уже была одним из самых урбанизированных обществ в Европе. Промышленный пояс проходил через всю страну с юго-запада на северо-восток; к 1900 году в четырех промышленно развитых округах - Ланаркшире, Ренфрушире, Данбартоншире и Эйршире - проживало 44 процента населения. Глазго и река Клайд стали крупным центром судостроения. Глазго превратился в один из крупнейших городов мира и получил прозвище "Второй город империи" (после Лондона).
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Хай-стрит в Дамфрисе
Компания Detroit Photographic Company была основана в конце 1890-х детройтским бизнесменом Уильямом А. Ливингстоном - младшим и фотографом Эдвином Х. Хушером как издательское фотоателье. Они получили эксклюзивные права на использование швейцарской технологии "Photochrom" для преобразования черно-белых фотографий в цветные изображения и их печати с помощью фотолитографии.
Пляж в Портобелло
Этот инновационный на тот момент процесс применялся для массового производства цветных открыток, гравюр и альбомов для продажи на американском рынке. Фирма была переименована в Detroit Publishing Company в 1905 году. Цветные фотографии Шотландии, представленные здесь, являются частью более широкого архива исторических фотохромных изображений, купленного Библиотекой Конгресса США
Остров Айлса Крейг, где добывают редкий гранит, из которого делают почти все камни для керлинга в мире
Источник: — переведено специально для fishki.net
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