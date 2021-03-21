Фотохромные открытки с видами Шотландии, 1890-е годы

К 1800 году Шотландия уже была одним из самых урбанизированных обществ в Европе. Промышленный пояс проходил через всю страну с юго-запада на северо-восток; к 1900 году в четырех промышленно развитых округах - Ланаркшире, Ренфрушире, Данбартоншире и Эйршире - проживало 44 процента населения. Глазго и река Клайд стали крупным центром судостроения. Глазго превратился в один из крупнейших городов мира и получил прозвище "Второй город империи" (после Лондона).