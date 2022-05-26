164 скороговорки для развития речи с проставленными ударениями

Особенно точно указывайте на ударения в сложных словах. Попробуйте почувствовать во всём перспективу: в фразе, в слове, в мысли, понимая и помня, что существует свой темп произнесения слога в слове, слова в фразе, фразы в периоде мысли. Как научиться говорить красиво? - Работайте над скороговорками для развития речи!

1. (Б,р) - Бредут бобры в сыры боры. Бобры храбры, а для бобрят добры.



***



2. (Б,р) - Все бобры добры для своих бобрят.



***



3. (Б,д) - Добры бобры идут в боры, а дровоколорубы рубили дубы.







Скороговорки для развития речи







4. (Б) - Белый снег, белый мел, белый заяц тоже бел. А вот белка не бела - белой даже не была.



***



5. (Б,в) - Столы белодубовые, гладко-тесо-выструганные.



***



6. (Б,п) - Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.



***



7. (Б) - Окул бабу обул, да и Окула баба обула.



***



8. (В,л) - Вавилу ветрило промоклосквозило.



***



9. (В,п) - Водовоз вёз воду из-под водопровода.



***



10. (В,л,д) - Не видно - ликвидны акции или не ликвидны.



***



11. (В,щ,ш) - Расчувствовавшаяся Варвара расчувствовала нерасчувствовавшегося Вавилу.







Скороговорки для развития дикции







12. (В,с) - Свиристель свиристит свирелью.



***



13. (В,т,р) - Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали.



***



14. (В,р,ч) - Разнервничавшаяся Вавилонянка Варвара, разнервничала в Вавилоне, неразнервничавшегося вавилонянина Вавилу Вавилонейского.



***



15. (В,р) - Выдра у выдры норовила вырвать рыбу.



***



16. (Г,в,л) - Наш голова вашего голову головой переголовил, перевыголовил.



***



17. (Д,б,л) - Дятел дуб долбил, долбил, продалбливал, да не продолбил и не выдолбил.



***



18. (Д,л,г,з) - Деидеологизировали-деидеологизировали, и додеидеологизировались.



***



19. (Д,р) - Два дровосека, два дроворуба, два дровокола говорили про Ларьку, про Варьку, про Ларину жену.



***



20. (Ж,в) - Вожжи из кожи в хомут вхожи.



***



21. (Ж) - У ежа ежата, у ужа ужата.



***



22. (Ж) - Жужжит-жужжит жужелица, жужжит да кружится. Говорю ей, не жужжи, не кружись, а ты лучше спать ложись. Всех соседей перебудишь, коль жужжать под ухом будешь.



***



23. (Й,р,в) - Ярослав и Ярославна

Поселились в Ярославле.

В Ярославле живут славно

Ярослав и Ярославна.



***



24. (К,б) - В Кабардино-Балкарии валокордин из Болгарии.



***



25. (К,в) - Все скороговорки не перевыскороговоришь.



***



26. (К,п) - Вбили кол в частокол, подприколошматили.



***



27. (К,т,р) - У Кондрата куртка коротковата.



***



28. (К,н,л) - Это колониализм? - Нет, это не колониализм, а неоколониализм!



***



29. (К,п,р) - Из-под Костромы, из-под Костромищи шли четыре мужичищи. Говорили они про торги, да про покупки, про крупу, да про подкрупки.



***



30. (К,з,с) - Идёт с козой косой козёл.



***



31. (К,л) - Колотил Клим в один блин клин.



***



32. (К,р,г) - Краб крабу сделал грабли, подарил грабли крабу - грабь граблями гравий, краб.



***



33. (К,ш,п,н) - Кукушка кукушонку купила капюшон, надел кукушонок капюшон, в капюшоне кукушонок смешон.



***



34. (К,р,л) - Карл украл у Клары кораллы, а Клара украла у Карла кларнет.



***



35. (К,р,в,л) - Королева кавалеру подарила каравеллу.



***



36. (К,р,м,н) - Курфюрст скомпрометировал ландскнехта.



***



37. (К,р) - Курьера курьер обгоняет в карьер.



***



38. (К,с,в) - Кокосовары варят в скорококосоварках кокосовый сок.



***



39. (К,п) - Купи кипу пик. Кипу пик купи. Пик кипу купи.



***



40. (К,с) - Коси, коса, пока роса, роса долой - и мы домой.



***



41. (К,л,б) - Наш Полкан из Байкала лакал. Лакал Полкан, лакал, да не мелел Байкал.



***



42. (К,л,ц) - Около колодца кольцо не найдётся.



***



43. (К,т,н) - Разнервничавшегося конституционалиста Константина нашли акклиматизировавшимся в конституционном городе Константинополе и со спокойным достоинством изобретавшим усовершенствованные пневмо-мешко-выколачиватели.







Скороговорки для дикции







44. (К,л,п,в) - Сшит колпак, не по-колпаковски, вылит колокол, не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать.



***



45. (К,р,л) - Кристалл кристаллизовался, кристаллизовался да не выкристаллизовался.



***



46. (Л,ч) - Бежит лиса по шесточку: лизни, лиса песочку!



***



47. (Л,к) - Клавка искала булавку, а булавка упала под лавку.







Русские народные скороговорки







48. (Л) - Мы ели, ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели.



***



49. (Л,н) - На речной мели мы на налима набрели.



***



50. (Л,м,н) - На мели мы налима лениво ловили, Меняли налима вы мне на линя. О любви не меня ли вы мило молили, и в туманы лимана манили меня.



***



51. (Л) - Полили ли лилию? Видели ли Лидию? Полили Лилию, видели Лидию.



***



52. (Л,б) - Маланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала, да не выболтала.



***



53. (Л,к) - В Луку Клим луком кинул.



***



54. (М,л) - Мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила.



***



55. (П,р,м) - Вашему пономарю нашего пономаря не перепономарить: наш пономарь вашего пономаря перепономарит, перевыпономарит.



***



56. (П,х) - Вставай, Архип, петух охрип.



***



57. (П,к,р) - В пруду у Поликарпа - три карася, три карпа.



***



58. (П,т,р) - Дробью по перепелам да по тетеревам.







Скороговорки смешные







59. (П,к) - Наш Полкан попал в капкан.



***



60. (П,т) - От топота копыт пыль по полю летит.



***



61. (П,х) - Осип охрип, Архип осип.



***



62. (П,р) - Перепёлка перепелят прятала от ребят.



***



63. (П,г) - Говорил попугай попугаю, я тебя попугай попугаю, отвечает ему попугай - Попугай, попугай, попугай!



***



64. (П,к,щ) - Говорил командир про полковника и про полковницу, про подполковника и про подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и про подпоручицу, про прапорщика и про прапорщицу, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу молчал.



***



×

×





65. (П) - Пётр Петрович, по прозванью Перов, поймал птицу пигалицу; понёс по рынку, просил полтинку, подали пятак, он и продал так.



***



66. (П) - Когда-то галок поп пугая, в кустах заметил попугая, и говорит тут попугай: "Пугать ты галок, поп, пугай. Но только галок, поп, пугая, не смей пугать ты попугая!"



***



67. (П) - Пошла Поля полоть в поле.



***



68. (П,р,к) - Пришёл Прокоп - кипит укроп, ушёл Прокоп - кипит укроп. Как при Прокопе кипит укроп, и так и без Прокопа кипит укроп.



***



69. (П,р,ч,к) - Говорили про Прокоповича. Про какого про Прокоповича? Про Прокоповича, про Прокоповича, про Прокоповича, про твоего.



***



70. (П,к,р,т) - Протокол про протокол протоколом запротоколировали.



***



71. (П,р) - У перепела и перепёлки пять перепелят.



***



72. (П,р,в) - Работники предприятие приватизировали, приватизировали да не выприватизировали.



***



73. (П,к) - Расскажите про покупки! - Про какие про покупки? - Про покупки, про покупки, про покупочки мои.





Народные скороговорки







74. (П) - Стоит копна с подприкопёночком, а под копной перепёлка с перепелёночком.



***



75. (П,к) - Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком.



***



76. (П,р,т) - Токарь Раппопорт пропил пропуск, рашпиль и суппорт.



***



77. (П) - У нас во дворе-подворье погода размокропогодилась.



***



78. (П,р,л) - Параллелограмм паралеллограммил паралеллограммил да не выпараллелограммировал.



***



79. (П,т) - Пошёл Ипат лопаты покупать.

Купил Ипат пяток лопат.

Шёл через пруд - уцепился за прут.

Упал Ипат - пропали пять лопат.



***



80. (П,р) - Перпендикуляры рисуют без транспортиров.



***



81. (П,р,т) - Променяла Прасковья карася

На три пары полосатых поросят.

Побежали поросята по росе,

Простудились поросята, да не все.



***



82. (Р,п,т,к) - Забыл Панкрат кондратов домкрат. Теперь Панкрату без домкрата не поднять на тракте трактор.



***



83. (Р,г) - На ура у гуру инаугурация прошла.



***



84. (Р,т,в) - Интервьюер интервьюента интервьюером интервьюировал, интервьюировал, да не выинтервьюировал.



***



85. (Р,л) - Орёл на горе, перо на орле. Гора под орлом, орёл под пером.



***



86. (Р,м,н) - Роман Кармен положил в карман роман Ромена Роллана и пошёл в "Ромэн" на "Кармен".







Скороговорки для развития речи







87. (Р,в) - На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора!



***



88. (Р,к) - Ехал грека через реку, видит грека - в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку - цап!



***



89. (Р,п) - Рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, да зарапортовался.



***



90. (Р,л) - Рыла свинья белорыла, тупорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла. На то Хавронье и дано рыло, чтобы она рыла.



***



91. (Р) - На горе Арарат корова рогами горох собирала.



***



92. (Р,л,г) - Регулировщик лигуриец регулировал в Лигурии.



***



93. (Р,м,т) - Собирала Маргарита маргаритки на горе, растеряла Маргарита маргаритки во дворе.



***



94. (С,н) - Носит Сеня сено в сени, спать на сене будет Сеня.



***



95. (С,м,н) - В семеро саней семеро Семёнов с усами уселись в сани сами.



***



96. (С,к,в,р) - Скороговорун скороговорил скоровыговаривал, что всех скороговорок не перескороговоришь не перескоровыговоришь, но заскороговорившись, выскороговорил - что все скороговорки перескороговоришь, перескоровыговоришь. И прыгают скороговорки как караси на сковородке.



***



97. (С,к,п,р) - Как всех скороговорок не перескороговорить, не перескоровыговорить, так и всех скоропословиц не перескоропословить, не перескоровыпословить, и только все скоропоговорки можно перескоропоговорить, перескоровыпоговорить!



***



98. (С,к) - Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Соньку в лоб, все в сугроб.



***



99. (С) - У осы не усы, не усищи, а усики.







***



100. (С,м,н) - У Сени с Саней в сетях сом с усами.



***



101. (С,к,р) - Хитрую сороку поймать морока, а сорок сорок - сорок морок.



***



102. (С,нь,к) - Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Саньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб.



***



103. (С,р,т) - Баркас приехал в порт Мадрас.

Матрос принёс на борт матрас.

В порту Мадрас матрас матроса

Порвали в драке альбатросы.



***



104. (Т,р,с) - Вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей.



***



105. (Т) - Стоит, стоит у ворот Бык тупо-губо-широкорот.



***



106. (Т,к) - Ткёт ткач ткани на платки Тане.



***



107. (Т,к) - Толком толковать, Да без толку расперетолковывать.



***



108. (Т,ть) - Ест Федька с водкой редьку, ест водка с редькой Федьку.



***



109. (Т,р) - Торопке порка не впрок. Торопке корка впрок.



***



110. (Т) - Не ходи то-то по то-то, не проси то-то того-то - вот тебе то-то за то-то.



***



111. (Т,к) - Турка курит трубку, курка клюёт крупку. Не кури турка трубку, не клюй курка крупку.



***



112. (Ф,ч,н) - У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча.



***



113. (Ф) - Фофанова фуфайка Фефёле впору.



***



114. (Ф,д,б,р) - Дефибриллятор дефибриллировал дефибриллировал да не выдефибриллировал.



***



115. (Ф,р) - Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.



***



116. (Ф,л,в) - Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола навру.



***



117. (Х,т) - Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: Xa! Xa! Ха!



***



118. (Х,ч,п) - Был в саду переполох -

Там расцвёл чертополох.

Чтобы сад твой не заглох,

Прополи чертополох.



***



119. (Х,щ) - Хрущи хватают хвощи.

Охапки хины хватает на щи.



***



120. (Ц,п) - Цыплёнок цапли цепко цеплялся за цеп.



***



121. (Ц,х) - Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.



***



122. (Ц,р) - Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, все с творогом.



***



123. (Ц) - Молодец среди овец, а против молодца сам овца.



***



124. (Ц,к,п,д,р) - Жили-были три китайца

Як, Як-Ци-Драк и Як-Ци-Драк-Ци-Драк-Ци-Дрони.

Жили-были три китайки

Цыпа, Цыпа-Дрипа и Цыпа-Дрипа-Лимпомпони.



Вот они переженились:

Як на Цыпе Як-Ци-Драк на Цыпе-дрипе

Як-Ци-Драк-Ци-Драк-Ци-Дрони на Цыпе-Дрипе-Лимпомпони.



И у них родились дети:

У Яка с Цыпой - Шах,

У Як-Цы-драка с Цыпой-дрипой - Шах-Шахмони,

У Як-Ци-Драк-Ци-Драк-Ци-Дрони

С Цыпой-Дрипой-Лимпомпони -

Шах-Шахмони-Лимпомпони.



***



125. (Ч,т) - Четверть четверика гороха, без червоточинки.



***



126. (Ч,щ,ш) - Чешуя у щучки, щетинка у чушки.



***



127. (Ч) - Наша дочь речистая, у неё речь чистая.



***



128. (Ч) - Чеpепахa, не скучaя, чaс сидит зa чaшкой чaя.



***



129. (Ч,р) - Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж чрезвычайно чисто.



***



130. (Ч,р) - У четырёх черепашек по четыре черепашонка.



***



131. (Ч) - Обычай бычий, ум телячий.



***



132. (Ч,ш) - Летят три пичужки через три пустых избушки.



***



133. (Ш,с) - Шла Саша по шоссе, несла сушку на шесте и сосала сушку.



***



134. (Ш) - Даже шею, даже уши ты испачкал в чёрной туши. Становись скорей под душ. Смой с ушей под душем тушь. Смой и с шеи тушь под душем. После душа вытрись суше. Шею суше, суше уши, и не пачкай больше уши.



***



135. (Ш) - Высшие эшелоны шествовали подшофе.



***



136. (Ш,ж) - В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из Алжира и, жонглируя ножами, штуку кушает инжира.



***



137. (Ш) - Шёл Шишига по шоссе, шёл шуpша штанами. Шаг шагнёт, шепнёт: "Ошибка". Шевельнёт ушами.



***



138. (Ш) - Шесть мышат в камышах шуршат.



***



139. (Ш) - Самшит, самшит, как ты крепко сшит.



***



140. (Ш,м) - Яшма в замше замшела.



***



141. (Ш) - Шли сорок мышей, несли шестнадцать грошей, две мыши поплоше несли по два гроша.



***



142. (Ш,к) - Два щенка щека к щеке щиплют щёку в уголке.



***



143. (Ш,р) - Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв.



***



144. (Ш,с) - У Саши в каше сыворотка из-под простокваши.



***



145. (Ш,к) - У Сашки в кармашке шишки и шашки.



***



146. (Ш,к,в,р) - Кашевар кашу варил, подваривал да недоваривал.



***



147. (Ш,ж) - Поршень - не шершень:

не жужжит, тихо скользит.



***



148. (Ш,р,к) - У крошки матрёшки пропали серёжки.

Серёжки Серёжка нашёл на дорожке.



***



149. (Ш,с,к) - Глядят подсолнухи на солнышко,

А солнышко - на подсолнушки.



Но подсолнухов много у солнышка,

А солнышко одно у подсолнушка.



Под солнцем подсолнух солнечно смеялся пока зрел.

Созрел, подсох, склевался.



***



150. (Ш,р) - Шарики шарикоподшипника шарят по подшипнику.



***



151. (Ш,с) - Саша шустро сушит сушки.

Сушек высушил штук шесть.

И смешно спешат старушки

Сушек Сашиных поесть.



***



152. (Ш,п,к) - У Ерёмы и Фомы кушаки - во всю спину широки,

Колпаки переколпачены, новы,

Да шлык хорошо сшит, шитым бархатом покрыт.



***



153. (Ш,р) - Шушера шушере шуршала,

Что шурша шушере шуршать мешала.



***



154. (Ш) - Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши.



***



155. (Ш,к) - Трошкина шавка

Укусила Пашку.

Бьёт Пашка шапкой

Трошкину шавку.



***



156. (Ш,к,ч) - Под горой у сосновой опушки

Жили-были четыре старушки,

Все четыре большие болтушки.

Целый день на пороге избушки

Тараторили, будто индюшки.

Замолкали на соснах кукушки,

Выползали из лужи лягушки,

Тополя наклоняли макушки -

Услыхать, что болтают старушки.



***



157. (Ш,к,п) - Пашкина шавка укусила Павку за ногу, бьёт Павка шапкой Пашкину шавку.



***



158. (Щ,т) - Тщетно тщится щука ущемить леща.



***



159. (Щ,т) - Тащу, тащу… боюсь не дотащу,

Но точно не выпущу.



***



160. (Щ,ж,ц) - В луже, посредине рощи

Есть у жаб своя жилплощадь.

Здесь живёт ещё жилец -

Водяной жук-плавунец.



***



161. (Щ,ж,ч) - Поезд мчится скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ.



***



162. (Щ,ч) - Щеночкам щёточками чистили щёчки.



***



163. (Щ,ч) - Этой щёткой чищу зубы,

Этой чищу башмаки,

Этой чищу свои брюки,

Эти щётки все нужны.



***



164. (Щ,т) - Волки pыщут - пищу ищут.





