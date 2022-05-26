164 скороговорки для развития речи с проставленными ударениями

Существует закон "сценической" скороговорки (т.е. быстрого темпа речи при выступлении диктора): чем быстрее речь, тем чётче дикция, тем ярче должен звучать интонационный рисунок. Потому, что слушатель должен успеть всё понять, всё услышать о чём ему говорит ведущий, и увидеть картины, которые диктор передаёт речью. Т.е. чем быстрее, тем точнее!
Особенно точно указывайте на ударения в сложных словах. Попробуйте почувствовать во всём перспективу: в фразе, в слове, в мысли, понимая и помня, что существует свой темп произнесения слога в слове, слова в фразе, фразы в периоде мысли. Как научиться говорить красиво? - Работайте над скороговорками для развития речи!
1. (Б,р) - Бредут бобры в сыры боры. Бобры храбры, а для бобрят добры.
***
2. (Б,р) - Все бобры добры для своих бобрят.
***
3. (Б,д) - Добры бобры идут в боры, а дровоколорубы рубили дубы.
Скороговорки для развития речи
4. (Б) - Белый снег, белый мел, белый заяц тоже бел. А вот белка не бела - белой даже не была.
***
5. (Б,в) - Столы белодубовые, гладко-тесо-выструганные.
***
6. (Б,п) - Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.
***
7. (Б) - Окул бабу обул, да и Окула баба обула.
***
8. (В,л) - Вавилу ветрило промоклосквозило.
***
9. (В,п) - Водовоз вёз воду из-под водопровода.
***
10. (В,л,д) - Не видно - ликвидны акции или не ликвидны.
***
11. (В,щ,ш) - Расчувствовавшаяся Варвара расчувствовала нерасчувствовавшегося Вавилу.
Скороговорки для развития дикции
12. (В,с) - Свиристель свиристит свирелью.
***
13. (В,т,р) - Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали.
***
14. (В,р,ч) - Разнервничавшаяся Вавилонянка Варвара, разнервничала в Вавилоне, неразнервничавшегося вавилонянина Вавилу Вавилонейского.
***
15. (В,р) - Выдра у выдры норовила вырвать рыбу.
***
16. (Г,в,л) - Наш голова вашего голову головой переголовил, перевыголовил.
***
17. (Д,б,л) - Дятел дуб долбил, долбил, продалбливал, да не продолбил и не выдолбил.
***
18. (Д,л,г,з) - Деидеологизировали-деидеологизировали, и додеидеологизировались.
***
19. (Д,р) - Два дровосека, два дроворуба, два дровокола говорили про Ларьку, про Варьку, про Ларину жену.
***
20. (Ж,в) - Вожжи из кожи в хомут вхожи.
***
21. (Ж) - У ежа ежата, у ужа ужата.
***
22. (Ж) - Жужжит-жужжит жужелица, жужжит да кружится. Говорю ей, не жужжи, не кружись, а ты лучше спать ложись. Всех соседей перебудишь, коль жужжать под ухом будешь.
***
23. (Й,р,в) - Ярослав и Ярославна
Поселились в Ярославле.
В Ярославле живут славно
Ярослав и Ярославна.
***
24. (К,б) - В Кабардино-Балкарии валокордин из Болгарии.
***
25. (К,в) - Все скороговорки не перевыскороговоришь.
***
26. (К,п) - Вбили кол в частокол, подприколошматили.
***
27. (К,т,р) - У Кондрата куртка коротковата.
***
28. (К,н,л) - Это колониализм? - Нет, это не колониализм, а неоколониализм!
***
29. (К,п,р) - Из-под Костромы, из-под Костромищи шли четыре мужичищи. Говорили они про торги, да про покупки, про крупу, да про подкрупки.
***
30. (К,з,с) - Идёт с козой косой козёл.
***
31. (К,л) - Колотил Клим в один блин клин.
***
32. (К,р,г) - Краб крабу сделал грабли, подарил грабли крабу - грабь граблями гравий, краб.
***
33. (К,ш,п,н) - Кукушка кукушонку купила капюшон, надел кукушонок капюшон, в капюшоне кукушонок смешон.
***
34. (К,р,л) - Карл украл у Клары кораллы, а Клара украла у Карла кларнет.
***
35. (К,р,в,л) - Королева кавалеру подарила каравеллу.
***
36. (К,р,м,н) - Курфюрст скомпрометировал ландскнехта.
***
37. (К,р) - Курьера курьер обгоняет в карьер.
***
38. (К,с,в) - Кокосовары варят в скорококосоварках кокосовый сок.
***
39. (К,п) - Купи кипу пик. Кипу пик купи. Пик кипу купи.
***
40. (К,с) - Коси, коса, пока роса, роса долой - и мы домой.
***
41. (К,л,б) - Наш Полкан из Байкала лакал. Лакал Полкан, лакал, да не мелел Байкал.
***
42. (К,л,ц) - Около колодца кольцо не найдётся.
***
43. (К,т,н) - Разнервничавшегося конституционалиста Константина нашли акклиматизировавшимся в конституционном городе Константинополе и со спокойным достоинством изобретавшим усовершенствованные пневмо-мешко-выколачиватели.
Скороговорки для дикции
44. (К,л,п,в) - Сшит колпак, не по-колпаковски, вылит колокол, не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать.
***
45. (К,р,л) - Кристалл кристаллизовался, кристаллизовался да не выкристаллизовался.
***
46. (Л,ч) - Бежит лиса по шесточку: лизни, лиса песочку!
***
47. (Л,к) - Клавка искала булавку, а булавка упала под лавку.
Русские народные скороговорки
48. (Л) - Мы ели, ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели.
***
49. (Л,н) - На речной мели мы на налима набрели.
***
50. (Л,м,н) - На мели мы налима лениво ловили, Меняли налима вы мне на линя. О любви не меня ли вы мило молили, и в туманы лимана манили меня.
***
51. (Л) - Полили ли лилию? Видели ли Лидию? Полили Лилию, видели Лидию.
***
52. (Л,б) - Маланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала, да не выболтала.
***
53. (Л,к) - В Луку Клим луком кинул.
***
54. (М,л) - Мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила.
***
55. (П,р,м) - Вашему пономарю нашего пономаря не перепономарить: наш пономарь вашего пономаря перепономарит, перевыпономарит.
***
56. (П,х) - Вставай, Архип, петух охрип.
***
57. (П,к,р) - В пруду у Поликарпа - три карася, три карпа.
***
58. (П,т,р) - Дробью по перепелам да по тетеревам.
Скороговорки смешные
59. (П,к) - Наш Полкан попал в капкан.
***
60. (П,т) - От топота копыт пыль по полю летит.
***
61. (П,х) - Осип охрип, Архип осип.
***
62. (П,р) - Перепёлка перепелят прятала от ребят.
***
63. (П,г) - Говорил попугай попугаю, я тебя попугай попугаю, отвечает ему попугай - Попугай, попугай, попугай!
***
64. (П,к,щ) - Говорил командир про полковника и про полковницу, про подполковника и про подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и про подпоручицу, про прапорщика и про прапорщицу, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу молчал.
***
65. (П) - Пётр Петрович, по прозванью Перов, поймал птицу пигалицу; понёс по рынку, просил полтинку, подали пятак, он и продал так.
***
66. (П) - Когда-то галок поп пугая, в кустах заметил попугая, и говорит тут попугай: "Пугать ты галок, поп, пугай. Но только галок, поп, пугая, не смей пугать ты попугая!"
***
67. (П) - Пошла Поля полоть в поле.
***
68. (П,р,к) - Пришёл Прокоп - кипит укроп, ушёл Прокоп - кипит укроп. Как при Прокопе кипит укроп, и так и без Прокопа кипит укроп.
***
69. (П,р,ч,к) - Говорили про Прокоповича. Про какого про Прокоповича? Про Прокоповича, про Прокоповича, про Прокоповича, про твоего.
***
70. (П,к,р,т) - Протокол про протокол протоколом запротоколировали.
***
71. (П,р) - У перепела и перепёлки пять перепелят.
***
72. (П,р,в) - Работники предприятие приватизировали, приватизировали да не выприватизировали.
***
73. (П,к) - Расскажите про покупки! - Про какие про покупки? - Про покупки, про покупки, про покупочки мои.
Народные скороговорки
74. (П) - Стоит копна с подприкопёночком, а под копной перепёлка с перепелёночком.
***
75. (П,к) - Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком.
***
76. (П,р,т) - Токарь Раппопорт пропил пропуск, рашпиль и суппорт.
***
77. (П) - У нас во дворе-подворье погода размокропогодилась.
***
78. (П,р,л) - Параллелограмм паралеллограммил паралеллограммил да не выпараллелограммировал.
***
79. (П,т) - Пошёл Ипат лопаты покупать.
Купил Ипат пяток лопат.
Шёл через пруд - уцепился за прут.
Упал Ипат - пропали пять лопат.
***
80. (П,р) - Перпендикуляры рисуют без транспортиров.
***
81. (П,р,т) - Променяла Прасковья карася
На три пары полосатых поросят.
Побежали поросята по росе,
Простудились поросята, да не все.
***
82. (Р,п,т,к) - Забыл Панкрат кондратов домкрат. Теперь Панкрату без домкрата не поднять на тракте трактор.
***
83. (Р,г) - На ура у гуру инаугурация прошла.
***
84. (Р,т,в) - Интервьюер интервьюента интервьюером интервьюировал, интервьюировал, да не выинтервьюировал.
***
85. (Р,л) - Орёл на горе, перо на орле. Гора под орлом, орёл под пером.
***
86. (Р,м,н) - Роман Кармен положил в карман роман Ромена Роллана и пошёл в "Ромэн" на "Кармен".
Скороговорки для развития речи
87. (Р,в) - На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора!
***
88. (Р,к) - Ехал грека через реку, видит грека - в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку - цап!
***
89. (Р,п) - Рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, да зарапортовался.
***
90. (Р,л) - Рыла свинья белорыла, тупорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла. На то Хавронье и дано рыло, чтобы она рыла.
***
91. (Р) - На горе Арарат корова рогами горох собирала.
***
92. (Р,л,г) - Регулировщик лигуриец регулировал в Лигурии.
***
93. (Р,м,т) - Собирала Маргарита маргаритки на горе, растеряла Маргарита маргаритки во дворе.
***
94. (С,н) - Носит Сеня сено в сени, спать на сене будет Сеня.
***
95. (С,м,н) - В семеро саней семеро Семёнов с усами уселись в сани сами.
***
96. (С,к,в,р) - Скороговорун скороговорил скоровыговаривал, что всех скороговорок не перескороговоришь не перескоровыговоришь, но заскороговорившись, выскороговорил - что все скороговорки перескороговоришь, перескоровыговоришь. И прыгают скороговорки как караси на сковородке.
***
97. (С,к,п,р) - Как всех скороговорок не перескороговорить, не перескоровыговорить, так и всех скоропословиц не перескоропословить, не перескоровыпословить, и только все скоропоговорки можно перескоропоговорить, перескоровыпоговорить!
***
98. (С,к) - Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Соньку в лоб, все в сугроб.
***
99. (С) - У осы не усы, не усищи, а усики.
***
100. (С,м,н) - У Сени с Саней в сетях сом с усами.
***
101. (С,к,р) - Хитрую сороку поймать морока, а сорок сорок - сорок морок.
***
102. (С,нь,к) - Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Саньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб.
***
103. (С,р,т) - Баркас приехал в порт Мадрас.
Матрос принёс на борт матрас.
В порту Мадрас матрас матроса
Порвали в драке альбатросы.
***
104. (Т,р,с) - Вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей.
***
105. (Т) - Стоит, стоит у ворот Бык тупо-губо-широкорот.
***
106. (Т,к) - Ткёт ткач ткани на платки Тане.
***
107. (Т,к) - Толком толковать, Да без толку расперетолковывать.
***
108. (Т,ть) - Ест Федька с водкой редьку, ест водка с редькой Федьку.
***
109. (Т,р) - Торопке порка не впрок. Торопке корка впрок.
***
110. (Т) - Не ходи то-то по то-то, не проси то-то того-то - вот тебе то-то за то-то.
***
111. (Т,к) - Турка курит трубку, курка клюёт крупку. Не кури турка трубку, не клюй курка крупку.
***
112. (Ф,ч,н) - У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча.
***
113. (Ф) - Фофанова фуфайка Фефёле впору.
***
114. (Ф,д,б,р) - Дефибриллятор дефибриллировал дефибриллировал да не выдефибриллировал.
***
115. (Ф,р) - Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.
***
116. (Ф,л,в) - Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола навру.
***
117. (Х,т) - Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: Xa! Xa! Ха!
***
118. (Х,ч,п) - Был в саду переполох -
Там расцвёл чертополох.
Чтобы сад твой не заглох,
Прополи чертополох.
***
119. (Х,щ) - Хрущи хватают хвощи.
Охапки хины хватает на щи.
***
120. (Ц,п) - Цыплёнок цапли цепко цеплялся за цеп.
***
121. (Ц,х) - Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.
***
122. (Ц,р) - Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, все с творогом.
***
123. (Ц) - Молодец среди овец, а против молодца сам овца.
***
124. (Ц,к,п,д,р) - Жили-были три китайца
Як, Як-Ци-Драк и Як-Ци-Драк-Ци-Драк-Ци-Дрони.
Жили-были три китайки
Цыпа, Цыпа-Дрипа и Цыпа-Дрипа-Лимпомпони.
Вот они переженились:
Як на Цыпе Як-Ци-Драк на Цыпе-дрипе
Як-Ци-Драк-Ци-Драк-Ци-Дрони на Цыпе-Дрипе-Лимпомпони.
И у них родились дети:
У Яка с Цыпой - Шах,
У Як-Цы-драка с Цыпой-дрипой - Шах-Шахмони,
У Як-Ци-Драк-Ци-Драк-Ци-Дрони
С Цыпой-Дрипой-Лимпомпони -
Шах-Шахмони-Лимпомпони.
***
125. (Ч,т) - Четверть четверика гороха, без червоточинки.
***
126. (Ч,щ,ш) - Чешуя у щучки, щетинка у чушки.
***
127. (Ч) - Наша дочь речистая, у неё речь чистая.
***
128. (Ч) - Чеpепахa, не скучaя, чaс сидит зa чaшкой чaя.
***
129. (Ч,р) - Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж чрезвычайно чисто.
***
130. (Ч,р) - У четырёх черепашек по четыре черепашонка.
***
131. (Ч) - Обычай бычий, ум телячий.
***
132. (Ч,ш) - Летят три пичужки через три пустых избушки.
***
133. (Ш,с) - Шла Саша по шоссе, несла сушку на шесте и сосала сушку.
***
134. (Ш) - Даже шею, даже уши ты испачкал в чёрной туши. Становись скорей под душ. Смой с ушей под душем тушь. Смой и с шеи тушь под душем. После душа вытрись суше. Шею суше, суше уши, и не пачкай больше уши.
***
135. (Ш) - Высшие эшелоны шествовали подшофе.
***
136. (Ш,ж) - В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из Алжира и, жонглируя ножами, штуку кушает инжира.
***
137. (Ш) - Шёл Шишига по шоссе, шёл шуpша штанами. Шаг шагнёт, шепнёт: "Ошибка". Шевельнёт ушами.
***
138. (Ш) - Шесть мышат в камышах шуршат.
***
139. (Ш) - Самшит, самшит, как ты крепко сшит.
***
140. (Ш,м) - Яшма в замше замшела.
***
141. (Ш) - Шли сорок мышей, несли шестнадцать грошей, две мыши поплоше несли по два гроша.
***
142. (Ш,к) - Два щенка щека к щеке щиплют щёку в уголке.
***
143. (Ш,р) - Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв.
***
144. (Ш,с) - У Саши в каше сыворотка из-под простокваши.
***
145. (Ш,к) - У Сашки в кармашке шишки и шашки.
***
146. (Ш,к,в,р) - Кашевар кашу варил, подваривал да недоваривал.
***
147. (Ш,ж) - Поршень - не шершень:
не жужжит, тихо скользит.
***
148. (Ш,р,к) - У крошки матрёшки пропали серёжки.
Серёжки Серёжка нашёл на дорожке.
***
149. (Ш,с,к) - Глядят подсолнухи на солнышко,
А солнышко - на подсолнушки.
Но подсолнухов много у солнышка,
А солнышко одно у подсолнушка.
Под солнцем подсолнух солнечно смеялся пока зрел.
Созрел, подсох, склевался.
***
150. (Ш,р) - Шарики шарикоподшипника шарят по подшипнику.
***
151. (Ш,с) - Саша шустро сушит сушки.
Сушек высушил штук шесть.
И смешно спешат старушки
Сушек Сашиных поесть.
***
152. (Ш,п,к) - У Ерёмы и Фомы кушаки - во всю спину широки,
Колпаки переколпачены, новы,
Да шлык хорошо сшит, шитым бархатом покрыт.
***
153. (Ш,р) - Шушера шушере шуршала,
Что шурша шушере шуршать мешала.
***
154. (Ш) - Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши.
***
155. (Ш,к) - Трошкина шавка
Укусила Пашку.
Бьёт Пашка шапкой
Трошкину шавку.
***
156. (Ш,к,ч) - Под горой у сосновой опушки
Жили-были четыре старушки,
Все четыре большие болтушки.
Целый день на пороге избушки
Тараторили, будто индюшки.
Замолкали на соснах кукушки,
Выползали из лужи лягушки,
Тополя наклоняли макушки -
Услыхать, что болтают старушки.
***
157. (Ш,к,п) - Пашкина шавка укусила Павку за ногу, бьёт Павка шапкой Пашкину шавку.
***
158. (Щ,т) - Тщетно тщится щука ущемить леща.
***
159. (Щ,т) - Тащу, тащу… боюсь не дотащу,
Но точно не выпущу.
***
160. (Щ,ж,ц) - В луже, посредине рощи
Есть у жаб своя жилплощадь.
Здесь живёт ещё жилец -
Водяной жук-плавунец.
***
161. (Щ,ж,ч) - Поезд мчится скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ.
***
162. (Щ,ч) - Щеночкам щёточками чистили щёчки.
***
163. (Щ,ч) - Этой щёткой чищу зубы,
Этой чищу башмаки,
Этой чищу свои брюки,
Эти щётки все нужны.
***
164. (Щ,т) - Волки pыщут - пищу ищут.
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