Ирина Лебедева, репетитор русского языка, рассказала откуда взялось слово "хер" и выражение "страдать хернёй". Современные люди не употребляют это слово, в приличном обществе оно считается руганью. Однако, несколько веков назад это слово можно было услышать почти в каждом доме.
Женщина в TikTok рассказала, что в древнерусском языке буква "х" называлась "хѣръ". При правке текста ненужные слова зачёркивались крестиком (Х) и отсюда появилось выражение "похерить", то есть зачеркнуть. Но это ещё не всё. На латыни слово грыжа означает hernia. Этот диагноз ставили врачи детям обеспеченных мещан, которые не шли в армию. От сюда появилось выражение "страдать хернёй".
Со временем латинское название грыжи так полюбилось русскому народу, что он стал употреблять его при любой возможности. Сейчас "хернёй" называет всякие неприятные, непонятные и ни на что не годные предметы.
Почему говорят «блин», как слово стало сленговым, и считается ли оно ругательством?
Источник:
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Собственно, из-за этого значения его и не употребляют сейчас в приличном обществе.
Вообще-то важен контекст. Выражение "иди на хер" тоже в каждом доме звучало?
А на латыни звучит как Хы.
Ясно, спасибо!)
Но пост об этой, с позволения сказать, "новости" на Фишках - это даже как-то унизительно по отношению к фишкянам...
Авторше ещё неплохо бы почитать про правильное написание наречия "отсюда". Ждём поста про это!