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Репетитор русского языка рассказала, откуда взялось слово "хер"

Репетитор русского языка рассказала, откуда взялось слово "хер" (3 фото)

Автор:
15 марта 2021 16:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интересное   история   полезное   русский язык   слова   фото   хер   
4507
3

Ирина Лебедева, репетитор русского языка, рассказала откуда взялось слово "хер" и выражение "страдать хернёй". Современные люди не употребляют это слово, в приличном обществе оно считается руганью. Однако, несколько веков назад это слово можно было услышать почти в каждом доме.

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Метки: интересное   история   полезное   русский язык   слова   фото   хер   
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74
阿鋒 12 часов назад
Вот, блин, откровение-то какое! Хотя для пользователей тиктока...
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14k
vikklu 4 часа назад
Я думаю, что этот, 650-й раз за этот год, это уже лишнее.
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8k
Vacony 7 часов назад
кто то в курсе - на сколько это правда ?
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25k
turyst 8 часов назад
Это они ещё до слова "уд" не добрались...
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4k
a6m5 turyst 7 часов назад
Уд - это просто палка. Например, удилище - это длинная палка, удочка - тоненькая палочка. Половой йух называли удом в переносном смысле.
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81
Дядя Витя 9 часов назад
На херъ на фишках тикток!?
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4k
Konstantin Klipikov 10 часов назад
Ну вы только гляньте! Популярные блогеры добрались до занимательных книжек о ВМРЯ из 70-х! Глядишь, так и занимательную математику освоят, а то и Перельмана, не дай Бог.
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625
Атомный Крот 11 часов назад
Ну так-то у слова "х..р" есть еще и иное значение в современном русском языке.


Собственно, из-за этого значения его и не употребляют сейчас в приличном обществе.
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4k
a6m5 Атомный Крот 7 часов назад
А почему ты слово хер пишешь с пробелами? Это же не мат, а название буквы.
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5k
Leo Sun a6m5 7 часов назад
Название буквы - это когда хѣръ, а когда хер - это хер
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4k
a6m5 Leo Sun 7 часов назад
А на слух одинаково, и по сути тоже. Написание знаков поменяли, а сочетание звуков осталось точно таким же.
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5k
Leo Sun a6m5 7 часов назад
Да я знаю) Шутка это) Вы же про написание говорите, вот я и пошутила))
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−3
vova old 12 часов назад
кто-то этого не знал? кто-то это не читал уже 50.000 раз на фишках?
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20k
BillyBonzz vova old 11 часов назад
этого не знали пользователи тик-тока
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58k
Опиум для народа 12 часов назад
-"Современные люди не употребляют это слово, в приличном обществе оно считается руганью. Однако, несколько веков назад это слово можно было услышать почти в каждом доме."-

Вообще-то важен контекст. Выражение "иди на хер" тоже в каждом доме звучало?
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1k
Карл Колбасов 13 часов назад
не херня а герниа по латыни.
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13k
Corvus Corax Leo Sun 8 часов назад
Так же, как Ландан передается Лондон, Атенес как Афины, Баал - Ваал etc.
А на латыни звучит как Хы.
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4k
a6m5 Corvus Corax 7 часов назад
Немножко поправлю: Афины изначально читается как Атенай, а Атенес - это уже англицизм.
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13k
Corvus Corax a6m5 7 часов назад
Возможно, греческий не учил... )))
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5k
Leo Sun Corvus Corax 7 часов назад
А, поняла: это как английское имя "Henry" мы по-русски произносим "Генри".
Ясно, спасибо!)
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13k
Corvus Corax Leo Sun 6 часов назад
Да не за что...
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1k
Алексей 13 часов назад
По-болгарски до сих пор грыжа называется "херния"...
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10k
Агент Безопасной Национальности 13 часов назад
Автор, ладно училка в ТикТок всякую херню выкладывает - там такое за откровение, учитывая уровень 99% пользователей.

Но пост об этой, с позволения сказать, "новости" на Фишках - это даже как-то унизительно по отношению к фишкянам...
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5k
Leo Sun 13 часов назад
"От сюда появилось выражение "страдать хернёй"

Авторше ещё неплохо бы почитать про правильное написание наречия "отсюда". Ждём поста про это!
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17k
Андрей Иванов Leo Sun 13 часов назад
Про ЭТО посты на других сайтах пишут. Эротической направленности
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5k
Leo Sun Андрей Иванов 12 часов назад
У кого что болит, тот о том и говорит. И думает. И проводит ассоциацию...
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1M
Беспощадный критик 13 часов назад
Когда перейдёшь во второй класс, ещё и не то узнаешь!
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