Репетитор русского языка рассказала, откуда взялось слово "хер"

Женщина в TikTok рассказала, что в древнерусском языке буква "х" называлась "хѣръ". При правке текста ненужные слова зачёркивались крестиком (Х) и отсюда появилось выражение "похерить", то есть зачеркнуть. Но это ещё не всё. На латыни слово грыжа означает hernia. Этот диагноз ставили врачи детям обеспеченных мещан, которые не шли в армию. От сюда появилось выражение "страдать хернёй".