20+ слов, которые МЫ используем и не подозреваем, что они на самом деле не из русского языка.

Слова из греческого языка можно узнать по следующим признакам: они имеют начальный звук "ф", начальное "э", сочетания согласных "пс", "кс", а также корни: -авто-, -логос-, -фото-, -теле-, -био-, -гео-, -гелио-, -аэро-, -фило-, -фоно-, -термо- и другие.

Вот еще несколько заимствованных из греческого слов: фосфат, фотон, фтор, эпоха, эпос, эпопея, электрон, икс, трагик, аптека, титул, тиран, хлор, тональность, тормоз, колосс, лабиринт, автомат, автономия, филология, фразеология, зоология, космогония, фотобиология, фотогеничность и прочие.