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20+ слов, которые мы используем и не подозреваем, что они на самом деле не из русского языка

20+ слов, которые мы используем и не подозреваем, что они на самом деле не из русского языка (9 фото)

Автор:
02 декабря 2021 15:06
Сообщество : Факты
Метки: заимствованные слова   интересно   правила   русский язык   фото   
1070
9

Русский язык многогранен. Он сложен, от того еще более красив. В нашем языке есть не только исконно русские слова, но и заимствованные. О них сегодня как раз пойдет речь.


Заимствованные слова — это слова из иностранных языков, которые пополнили состав русского. Многие из них мы активно употребляем в обычной жизни, даже не догадываясь, что они не исконно наши.



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Слова из греческого языка можно узнать по следующим признакам: они имеют начальный звук "ф", начальное "э", сочетания согласных "пс", "кс", а также корни: -авто-, -логос-, -фото-, -теле-, -био-, -гео-, -гелио-, -аэро-, -фило-, -фоно-, -термо- и другие.


Вот еще несколько заимствованных из греческого слов: фосфат, фотон, фтор, эпоха, эпос, эпопея, электрон, икс, трагик, аптека, титул, тиран, хлор, тональность, тормоз, колосс, лабиринт, автомат, автономия, филология, фразеология, зоология, космогония, фотобиология, фотогеничность и прочие.



Латинские слова в русском можно вычленить по таким критериям: у них часто начальные буквы "ц" и "э", в конце "-ус" и "-ум", конечные сочетания "-ент", "-ор", "-тор", "-ция", а так же по наличию приставок "ультра", "экс", "экстра", "контр".


Список слов: цемент, цезура, цезий, ценз, церемония, цикады, цирк, цитата, эра, эрудиция, эссенция, синус, косинус, корпус, ребус, цитрус, кворум, ультиматум, корректор, инкубатор, индикатор, цензор, контингент,  студент, ингредиент, кульминация, инерция, имитация, иллюстрация, экс-президент, экстраординарный, контратака, контекст, контакт,  корректный.





Из немецкого к нам пришли слова с сочетаниями "чт", "шт", "хт", "шп", "фт", с буквой "ц" в начале слова, а также без соединительной гласной.


Заимствованные слова: лейтмотив, мундштук, почта, штамб, штраф, штаб, штабель, штуцер, штурм, штрих, штат, масштаб, штамм, вахта, фрахт, шпион, шпроты, шприц, шпинат, шпатель, ландшафт, шрифт, цех, цинк, цейтнот, цуг, цитра.





Много слов в нашем языке появилось благодаря французскому заимствованию, например, с конечными буквами "а", "о", "е", "и", "у" в несклоняемых словах, а также с конечными "аж", "яж", "анс", "ант", "ер", с ударением на последнем слоге, с сочетаниями "бю", "вю", "кю", "ню", "пю", "рю", "фю" и "ам", "ан", "ен", "он".


Слова: бульо́н, медальо́н, павильо́н, куло́н, мармела́д, шоссе́, жалюзи́, пара́д, марина́д, бра, драже,  шале, манто, жабо, пюре, шасси, марабу, зебу, вуаль, эксплуатация, бюро, бювар, гравюра, маникюр, ридикюль, кюве, кюре, кювет, нюанс, купюра, трюмо, пюпитр, парвеню, парфюмерия, фюзеляж, парашют, люстра, фритюр, амбразура, антракт, рефрен, контроль, партизан, канкан, вернисаж, гараж, корсаж, кураж, вояж, камуфляж, паж, саквояж, пассаж, массаж, каботаж, ренессанс, дебютант, гарант, гарантия, режиссер, маркёр, кавалер, инженер, партнер, торшер, фужер, курьер, кабинет, кадет, кальмар.


Английские слова отличить можно по сочетаниям "дж" и "тч", наличию "ва", "ве" "ви", а также конечных "ер", "инг", "мен".


Многие современные слова были заимствованы из английского: компьютер, кардиган, дискаунтер, дефолт, демпинг, гамбургер, дисплей, джаз, имидж, картридж, матч, скотч, френч, вельвет, ватман, виски, вист, таймер, брифинг, боулинг, кемпинг, картинг, маркетинг, бизнесмен.





Многие музыкальные термины являются итальянскими словами: аллегро (плавно), партитура (нотная запись произведения), стаккато (отрывисто); токката (пьеса с ударной аккордовой техникой), ритенуто (сдержанно), контральто (низкий женский голос), каватина (оперная ария), контрабас (самый большой смычковый инструмент). А еще восклицание"браво".





Благодаря голландскому языку в русском появились термины морского дела. А также слова: абрикос, биржа, шлюпка, матрос.


Из испанского языка пришли: каньон, мачете, мачо.


А как вы относитесь к заимствованным словам? Не режут ли они слух?

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Метки: заимствованные слова   интересно   правила   русский язык   фото   
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10k
Lev Asriev Час назад
Не помню, откуда, но помню точно , что в Русском языке все слова с буквой Ф-заимствованные.
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60k
Опиум для народа Минуту назад
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4k
CruelAsm 18 минут назад
20+ слов, которые МЫ используем и не подозреваем, что они на самом деле не из русского языка.

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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 49 минут назад
А как вы относитесь к заимствованным словам? Не режут ли они слух?
------------------------
Засилие Англицизмов режет слух.

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26k
Е-Лена Час назад
Это вы ещё лекции Светланы Бурлак, например, не слышали. Оказывается, и хлеб - не русское слово...
А вообще - ВСЕ языки заимствуют слова. Ну, разве что кроме тех, которые развивались в полной изоляции. Ничего в этот "такого" - нет. )))
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