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10 русских выражений, которые сводят с ума иностранцев

10 русских выражений, которые сводят с ума иностранцев (11 фото)

Автор:
26 декабря 2021 10:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   иностранец   прикол   русский язык   фото   
1137
11

Представляются 10 изображений, доказывающих, что русский язык может свести с ума любого иностранца!

1. Действительно, как это - стоять над душой?

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2. Наш алфавит уникален!

3. Какой "огромный" смысл вкладывается в частицу "не"

4. Тонкости русского языка 🏻

5. Немного о синонимах и антонимах

6. Гимнастика? Йога? Нет, русский язык!

7. Не ложь, а клади! 🏻️

8. Зато только наши часы так могут!

9. Пробелы и ударение многое решают

10. Три в одном

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Метки: Юмор   забавно   иностранец   прикол   русский язык   фото   
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11  комментариев
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8k
Izrin Maria 43 минуты назад
Считать это "исключительной особенностью русского языка" может только тот, кто не знает никакого другого.
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30k
ACU900 Полчаса назад
Ну да, в русском языке если ты сидишь, то не важно что ты делаешь при этом -ходишь, бегаешь, пашешь. Все равно сидишь...
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8k
Maddy8 36 минут назад
О, да вы из Петербурга!
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730
Mixan 50 минут назад
Русский язык многообразен и не понятен своими оттенками и интонациями ..А Русский Мат вообще уникален ,его сразу все понимают ,так как он идет из глубин русской души !!!!!
P.S. я не люблю материться ,но иногда прям прорывает ,как песня идет ровно и логично объясняя состояние моей души и отношение к окружающему миру ..


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15k
Агент Безопасной Национальности 59 минут назад
"10. Три в одном"
================
Да забодали уже с этим выражением.
Поймут они. И свои у них есть у них такие.
Mais non peut-etre
Well maybe not
Где Mais, Well и наше Да имеют свои значения, но в данных фразах просто несут усиляющий смысл.
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