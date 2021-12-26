10 русских выражений, которые сводят с ума иностранцев

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Представляются 10 изображений, доказывающих, что русский язык может свести с ума любого иностранца!
1. Действительно, как это - стоять над душой?
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2. Наш алфавит уникален!
3. Какой "огромный" смысл вкладывается в частицу "не"
4. Тонкости русского языка 🏻
5. Немного о синонимах и антонимах
6. Гимнастика? Йога? Нет, русский язык!
7. Не ложь, а клади! 🏻️
8. Зато только наши часы так могут!
9. Пробелы и ударение многое решают
10. Три в одном
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Метки: Юмор забавно иностранец прикол русский язык фото
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P.S. я не люблю материться ,но иногда прям прорывает ,как песня идет ровно и логично объясняя состояние моей души и отношение к окружающему миру ..
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Да забодали уже с этим выражением.
Поймут они. И свои у них есть у них такие.
Mais non peut-etre
Well maybe not
Где Mais, Well и наше Да имеют свои значения, но в данных фразах просто несут усиляющий смысл.