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Могуч и запутан наш язык. Эти каламбуры точно не поймут иностранцы, зато знатокам родного языка придутся по вкусу.
Булат Давлетов - дизайнер из Казани
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В 2016 году он создал проект, используя свой талант иллюстратора и любовь в русскому языку
В итоге появилось множество веселых картинок, наглядно демонстрирующих силу и мощь русского языка
В шутку автор назвал проект "Повторимый русский язык", заведомо заменив слово "неповторимый"
В миниатюрных комиксах Булат делает отсылки к разным правилам и частям речи, часто играя на двусмысленности
Его излюбленные каламбуры связаны с омофонами. Это слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному, а также имеют разные значения
С помощью забавных картинок автор заостряет внимание на проблемах неграмотности и просто веселит пользователей
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Штирлиц выстрелил вслепую.Слепая упала навзничь как подкошенная.Подкошенную он убил на прошлой неделе,а Взничь был матерым румынским шпионом и тут же вскочил и побежал скачками вприпрыжку. Качки не отставали, ведь в "Припрыжке" их ждала подмога."Стреляет разрывными" - , подумал Взничь, пораскинув мозгами.
Напасть на кого либо и напасть-невезение!
А на пасть ,в пасть, налить молока,воды и т.д.
- кто в каком классе учился? я в а
- о и я в а
- а я в б
- а я и в а и в б
иностранцы: мы для вас шутка да?
каламбуры из букваря, "талант иллюстратора" такой, что и букварь не доверил бы
жена владимиру кричит
икнув владимир отвечает
нет молокаку я не пил
и сирень... сирень... сирень....
Нет?
Три три (3 тройки)
Три "три" (возьми тряпку и сотри цифру 3).
Ну а во фразе "Три богатыря" "Три" - это глагол...