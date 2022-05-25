5 главных причин, по которым СССР победил Германию в ВОВ

«Давно известно, что смелость города берет. Но, оказывается, города берет и хитрость», — писал Г. К. Жуков.

Но вспомните тех, то ковал для Советского Союза победу: Жукова, Рокоссовского, Конева, Василевского, Малиновского, Тимошенко, Мерецкова, Ватутина… Список тех, кто быстро учился на чужих, а не редко и на своих ошибках, становясь с каждым боем мудрее, сильнее, талантливее, получится солидным. Ну и не стоит забывать про главного творца Победы — Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. Да, и он не без греха, но именно Сталин сумел объединить общество и выстроить работающую систему, благодаря которой страна выстояла и победила.

Единение общества

Только ленивый не говорил об обреченности деидеологизированного государства. В Советском Союзе с этим был полный порядок. Высокий авторитет коммунистической партии смог обеспечить единство воли и высокую исполнительность на всех ступенях общества, начиная с самых верхов власти и заканчивая простыми людьми: солдатами, рабочими, крестьянами. Вот где была пресловутая властная вертикаль с четко отлаженным механизмом взаимодействия.

Немалую роль в единении общества сыграла и дружба народов, над которой так любят иронизировать современные «переписчики истории», мол, нет ее и в реальности никогда не было. Скажите это тем 2000 украинцев и 300 белорусам, что стали героями Советского Союза, защищая общую родину. А еще не забудьте 96 казахов, 90 грузин, 89 армян, 67 узбеков, 43 азербайджанца, 16 туркмен, 15 литовцев, 15 таджиков, 12 латышей, 12 киргизов, что заслужили свои высокие награды, защищая столь далекие от их малой родины территории: Москву, Сталинград, Курск, Киев, Минск…

Работа тыла

Даже самый смелый и отчаянный солдат не способен сражаться голодным, без оружия и боеприпасов. Миллионы женщин, стариков и детей сутками стояли у станков и возделывали землю, чтобы обеспечить Армию всем необходимым. И это было очень непросто, ведь многие сельскохозяйственные и промышленные регионы страны были оккупированы.