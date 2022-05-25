5 главных причин, по которым СССР победил Германию в ВОВ

Победа в Великой Отечественной далась Советскому Союзу нелегко. В первые дни войны и вовсе казалось, что СССР обречен.
Фронт попросту рухнул, больше полумиллиона человек попали в котлы и оказались в плену, без боя был оставлен Минск, а на десятый день потеряна и Рига. В июле 1941 года казалось, что Германия вполне может закончить войну, как и предполагалось, согласно плану «Барбаросса», за 4-5 месяцев.
Победа далась ценой неимоверного напряжения сил каждого советского гражданина.
Героизм и патриотизм
Несмотря на большое количество пленных в первые дни войны, еще больше было тех, кто сражался яростно и отчаянно даже в самых безвыходных ситуациях. Героический пример – оборона Брестской крепости, которую фашисты рассчитывали взять за несколько часов, а в итоге застряли здесь на месяц. Пусть глобально этот эпизод и не повлиял на немецкое наступление, но таких примеров героизма и самопожертвования было множество — под Москвой, Ржевом, Сталинградом. Вместе они произвели на Рейх эффект холодного душа.
Надпись в Брестской крепости «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». И никаких тебе «экстракшн».
Предложенная Гитлером идея избавления от большевистского ига не сработала на советской земле. Были те, кто «из двух зол выбирал меньшее», считая таковым нацизм. Но большинство (и среди них было немало даже идейных противников коммунизма) сражалось ЗА свою Родину и ПРОТИВ захватчиков. Основная цель — победить, а уж с колхозами, Сталиным и советской властью мы как-нибудь и без вас разберемся…
Талант военачальников
В последние десятилетия и Сталина, и его генералитет принято все больше ругать. И в этом есть доля истины — многие командиры старой формации оказались не готовы к мобильной войне с массовым использованием бронетехники во взаимодействии ее с артиллерией и авиацией. Но большинство из них вскоре оказались не у дел. Редким исключением стал разве что «непотопляемый» Кулик, о котором мы как-то писали.
«Давно известно, что смелость города берет. Но, оказывается, города берет и хитрость», — писал Г. К. Жуков.
Но вспомните тех, то ковал для Советского Союза победу: Жукова, Рокоссовского, Конева, Василевского, Малиновского, Тимошенко, Мерецкова, Ватутина… Список тех, кто быстро учился на чужих, а не редко и на своих ошибках, становясь с каждым боем мудрее, сильнее, талантливее, получится солидным. Ну и не стоит забывать про главного творца Победы — Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. Да, и он не без греха, но именно Сталин сумел объединить общество и выстроить работающую систему, благодаря которой страна выстояла и победила.
Единение общества
Только ленивый не говорил об обреченности деидеологизированного государства. В Советском Союзе с этим был полный порядок. Высокий авторитет коммунистической партии смог обеспечить единство воли и высокую исполнительность на всех ступенях общества, начиная с самых верхов власти и заканчивая простыми людьми: солдатами, рабочими, крестьянами. Вот где была пресловутая властная вертикаль с четко отлаженным механизмом взаимодействия.
Немалую роль в единении общества сыграла и дружба народов, над которой так любят иронизировать современные «переписчики истории», мол, нет ее и в реальности никогда не было. Скажите это тем 2000 украинцев и 300 белорусам, что стали героями Советского Союза, защищая общую родину. А еще не забудьте 96 казахов, 90 грузин, 89 армян, 67 узбеков, 43 азербайджанца, 16 туркмен, 15 литовцев, 15 таджиков, 12 латышей, 12 киргизов, что заслужили свои высокие награды, защищая столь далекие от их малой родины территории: Москву, Сталинград, Курск, Киев, Минск…
Работа тыла
Даже самый смелый и отчаянный солдат не способен сражаться голодным, без оружия и боеприпасов. Миллионы женщин, стариков и детей сутками стояли у станков и возделывали землю, чтобы обеспечить Армию всем необходимым. И это было очень непросто, ведь многие сельскохозяйственные и промышленные регионы страны были оккупированы.
Эвакуированные с оккупированных территорий предприятия продолжали работать на Урале и в Сибири.
Не меньшим был вклад ученых, конструкторов, инженеров, работавших над созданием новых видов вооружения. Задачи стояли нетривиальные. Разрабатывать оружие Победы приходилось в условиях ограниченных ресурсов: материальных, технических, людских. Само же оружие должно было если не превосходить, то как минимум не уступать немецкому. А ведь на Германию в ту пору фактически работала вся Европа.
Внешняя политика
Заслуга советской внешней политики в том, что с нападением Германии страна все же не оказалась в полной изоляции — одна против всей Европы. И хотя Союзники не спешили с открытием Второго фронта, сколько об этом ни просил Сталин, и помощь все же пришлась к месту. Ленд-лиз — пусть его объем от поставленного на советский фронт вооружения и оборудования составил лишь 4-5% — очень помог в первые дни, недели, месяцы войны.
Перед началом поставок союзники сомневались в их целесообразности, считая, что СССР не способен долго сопротивляться Третьему Рейху.
Так СССР смог выиграть время, необходимое для перебазирования военной и прочей промышленности вглубь страны и закрыть жизненно важные для ведения войны на то время позиции в снабжении армии и промышленности. Да и в военном плане Великобритания и США оказались небесполезны: их высадка на Сицилии отвлекла часть немецких войск от Курской дуги. А открытие Второго фронта помогло закончить войну раньше и с меньшими потерями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Именно её построил советский народ в рекордные сроки двух первых пятилеток.
2. Как показала практика ВОВ, иметь много дешового, простого в применении и обслуживании оружия и техники - это лучше чем иметь более дорогое и сложное в создании, обслуживании и использовании оружия и техники.
3. Война застала Красную армию в период её реорганизации. Немцы готовились к войне, а советское правительсво боялось её спровоцировать, и не проводило мобилизацию. Про ошибки командования у автора сказано, повторять не буду.
Но Великобритания вела поставки или например Монголия, и союзниками вы стали только после соглашений в Тегеране в декабре 43го.
Все что было поставлено до этого оплачивалось золотом. Например в Алмазном фонде кремля лежит слиток золота с английского крейсера Эдинбург который затонул в Баренцевом море в 1942 году. На его борту было 5.5 тонн золота.
Представляете обьем товаров на 5.5 тонн?
"Ленд-лиз ... очень помог в первые дни, недели, месяцы войны." Ленд лиз начался с ноября, и в 1941 году был практически нулевым. Я уже привык доказывать на Фишках настоящее значение ленд лиза, но писать полный бред даже с другой сотороны все-таки не стоит.
"Великобритания и США оказались небесполезны: их высадка на Сицилии отвлекла часть немецких войск от Курской дуги..." Сицилийская операция началась на два дня ПОСЛЕ начала Курской битвы, так что никоим образом ничего отвлечь она уже не могла. Ее масштаб совершенно несопоставим все с тем же Курском. Ну я понимаю написал бы о боях в Северной Африке где страны оси потеряли сотни тысяч солдат, многие тысячи смаолетов, тнаков и автомобилей.
Короче: дали задание написать патриотическую статью о войне, быстренько по интернету автор побегал, общих красивых слов набросал. Удивительно, что фотографий фашистов в виде победителй не разместил (по уровню знаний вполне бы мог!).
4-5%!! Врут и не краснеют!!
Продукция Поставки из США Поставки из Британской империи Производство в СССР
(1941-45) Соотношение
(поставки/производство)
Самолёты 11 400 более 7000 157 261 11,7 %
Бронетехника (танки, САУ, БТР) 12 000 6564 105 251 17,6 %
Автомашины 427 284 5232 265 600 163 %
Локомотивы 1977 4 825 240 %
Мотоциклы 35 170 1721 27 216 136 %
Материалы Производство СССР Ленд-лиз Соотношение, %
Взрывчатка, тыс. тонн 558 295,6 53 %
Медь, тыс. тонн 534 404 76 %
Алюминий, тыс. тонн 283 301 106 %
Олово, тыс. тонн 13 29 223 %
Кобальт, тонн 340 470 138 %
Авиабензин, тыс. тонн 4700 2586 55 %
Автомобильные шины, тыс. штук 8368[47] 3659 30,49 %
Железнодорожные вагоны 1086 11 075 1020 %
Железнодорожные рельсы, тыс. тонн 1 101,1 622,1 57 %
Шерсть, тыс. тонн 360,5[47] 98 27,2 %
Сахар, тыс. тонн 995 658 66 %
Мясные консервы, млн банок 432,5 2077 480 %
Жиры животные, тыс. тонн 565 602 107 %
Даже сейчас, все кому не лень снабжают Украину оружием, при этом нужда в оружии ни капли не удовлетворена. При этом союзников в разы больше и транспортные мощностя в разы больше, прям ну очень больше.