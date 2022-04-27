Сила технической мысли и живого слова: как Сталину удалось организовать выступление Левитана на немецком радио?

Кто владеет информацией, тот владеет миром. Собственно, это выражение, озвученное немецким банкиром Ротшильдом, не потеряло актуальности и в наши дни. Особенно важна информация в сложные и критические моменты.
Во время Великой Отечественной за пропаганду у немцев был ответственным Геббельс. Глава управления отличался невероятной убедительностью, и Сталин понял, как можно использовать желание немцев слушать проникновенные обращения и выступления по радио с пользой для себя.
В 1942 году группа конструкторов под руководством Бориса Асеева разработала электромеханическое реле. Оно оказалось способным согласовывать колебания в двух контурах с точностью до фазы. Это и стало базой для устройства, позволившего советскому диктору выступить в Берлине вместе с фашистскими пропагандистами.
Радиостанции с реле такого плана способны были перехватить любую волну, чтобы вещать вместо неё на её же частоте. Когда это стало можно воплотить в действительность, Сталин дал добро на проведение этой радио-операции.
На задание направили бомбардировщик. Самолёт пересёк линию фронта и кружил неподалёку от столицы Германии. Дождавшись момента, когда Геббельс по традиции начал выступление с речью о доблести фашистов, инженеры активировали своё изобретение. И тут немецких слушателей ждал сюрприз. И ещё какой: спокойным, уверенным, прекрасно поставленным голосом с лёгким акцентом человек произнёс по радио буквально следующее:
Раз в семь секунд на советских фронтах получает свою пулю германский солдат или офицер. Господин Геббельс выступал почти полчаса. За время его речи в боях с Красной Армией погибло двести пятьдесят немецких агрессоров. В рядах этих убитых борцов за интересы кучки германских империалистов могли оказаться Ваши мужья, братья, сыновья... Мы знаем, что не Вы, не честный немецкий народ развязали эту бессмысленную бойню. Вместе остановим преступное гитлеровское безумие! Мир народам!
Обращение было записано на немецком диктором Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию Юрием Левитаном.
Немецкие власти пришли в ярость. И изумление, ведь такая успешно организованная и поразительная по своей дерзости операция значила, что технически Союз превзошёл Германию в радиосвязи.
Конструкторы получили за свою разработку Сталинскую премию, а руководитель группы Борис Павлович Асеев был удостоен звания генерал-майора советской армии. Для кабинетного учёного это было исключением, но абсолютно заслуженным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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офигеть .... реле электромеханическое ....
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