Сила технической мысли и живого слова: как Сталину удалось организовать выступление Левитана на немецком радио?

В 1942 году группа конструкторов под руководством Бориса Асеева разработала электромеханическое реле. Оно оказалось способным согласовывать колебания в двух контурах с точностью до фазы. Это и стало базой для устройства, позволившего советскому диктору выступить в Берлине вместе с фашистскими пропагандистами.

Радиостанции с реле такого плана способны были перехватить любую волну, чтобы вещать вместо неё на её же частоте. Когда это стало можно воплотить в действительность, Сталин дал добро на проведение этой радио-операции.