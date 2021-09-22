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27-летняя Маккензи Климек из Миннесоты, США, купила в прошлом году фургон Ford Transit за 21 900 долларов и потратила еще 16 тысяч на то, чтобы сделать его пригодным для жилья. Получился уютный и функциональный дом на колесах. А помогли его хозяйке в этом ролики с практическими советами по ремонту и обустройству на YouTube.
Проблема жилья у Маккензи стояла давно и остро: сначала она снимала квартиру с друзьями, затем переехала жить к своей сестре и зятю. И хотя она любит проводить время с семьей, невозможно было избавиться от ощущения, что живешь в чужом доме. Совершенно отчаявшись, Маккензи наткнулась в Сети на сообщество специалистам по фургонам и домам на колесах, и сразу же зацепилась за эту идею.
В июле 2020 года она купила фургон Ford Transit 2017 года за 21 900 долларов и поставила перед собой задачу отремонтировать автомобиль с нуля.
В июле 2020 года она купила фургон Ford Transit 2017 года за 21 900 долларов и поставила перед собой задачу отремонтировать автомобиль с нуля.
Концепция ей подходила - она любит путешествия, жизнь в дороге, отдых в лесу, изготовление вещей своими руками, так что жизнь в доме на колесах не должна была ее смутить.
"Я не могу описать свою тягу к жизни в фургоне как что-то меньшее, чем навязчивая идея, - рассказала Маккензи. - В течение нескольких недель я не ложилась спать допоздна, просматривая многочасовые видеоролики, слушая подкасты и листая Instagram на эту тему".
"Я не могу описать свою тягу к жизни в фургоне как что-то меньшее, чем навязчивая идея, - рассказала Маккензи. - В течение нескольких недель я не ложилась спать допоздна, просматривая многочасовые видеоролики, слушая подкасты и листая Instagram на эту тему".
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Насмотревшись обучающих видеороликов и вдохновившись ими, она обратилась к своему дяде Гэри за помощью с ремонтом фургона, самой сложной его частью, включающей установку электрики, изоляции и водопровода. И вот вдвоем они сумели полностью ободрать фургон и полностью его отремонтировать - на профессиональном уровне!
Маккензи выбрала морскую цветовую гамму: покрасила стены в белый цвет, а потолок в темно-синий. Также уложила новый пол. Купила холодильник и установила в фургоне новую кухню и на крыше багажник для хранения.
Также она потратила 390 долларов на дополнительные меры безопасности, в том числе активируемый движением видеодомофон, который распознает любое движение, поэтому она всегда может видеть, что происходит за ее дверью.
На ремонт и отделку дома на колесах ушло около пяти месяцев. Маккензи и Гэри работали по восемь часов в день, но она была очень довольна тем, что у них в итоге получилось.
Также она потратила 390 долларов на дополнительные меры безопасности, в том числе активируемый движением видеодомофон, который распознает любое движение, поэтому она всегда может видеть, что происходит за ее дверью.
На ремонт и отделку дома на колесах ушло около пяти месяцев. Маккензи и Гэри работали по восемь часов в день, но она была очень довольна тем, что у них в итоге получилось.
"Я невероятно горжусь тем, что мы построили, - говорит Маккензи. - Каждый раз, открывая дверь, я не могу не улыбаться",
Ее новый дом на колесах уже побывал в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Техасе, Нью-Мексико, Аризоне и Калифорнии. Работа у Маккензи удаленная, так что она спокойно может работать и путешествовать. Главное, чтобы был доступ к интернету.
Еду женщина готовит на небольшой походной газовой плите.
Ее новый дом на колесах уже побывал в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Техасе, Нью-Мексико, Аризоне и Калифорнии. Работа у Маккензи удаленная, так что она спокойно может работать и путешествовать. Главное, чтобы был доступ к интернету.
Еду женщина готовит на небольшой походной газовой плите.
Поскольку в фургоне нет встроенной ванны и туалета, Маккензи принимает душ в тренажерном зале и по возможности пользуется общественными туалетами, но у нее есть портативный кемпинг-туалет на случай чрезвычайных ситуаций.
"Что мне нравится больше всего в жизни в фургоне - так это возможность проводить больше времени на улице", - говорит она.
"Что мне нравится больше всего в жизни в фургоне - так это возможность проводить больше времени на улице", - говорит она.
Сложности, по ее словам, связаны с мытьем посуды, а также необходимостью искать возможность принять душ где-то в другом месте.
Плюсы и "магия" состоят в том, что "те вещи, которые обычно вызывали трудности, - работа по дому, оплата счетов, управление временем - теперь намного проще, чем раньше".
Плюсы и "магия" состоят в том, что "те вещи, которые обычно вызывали трудности, - работа по дому, оплата счетов, управление временем - теперь намного проще, чем раньше".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: автодом автофургон дом в фургоне дом на колесах дом на колёсах интересные истории кемпер обустройство
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Любит путешествовать, что и делает. Она теперь не зависит от домовладельцев не страдает от музла соседей в 3 утра и звука дрели в 8 утра. Нет проблем с летним отключением воды. Не ждет отопления с замерзшими соплями в носу. Не борется с плесенью, тараканами, клопами и муравьями.Не платит неизвестным лицам за метры квадратные.
Сделать более качественную сигнализацию. Завести боевого песеля и вообще норм!
она не работает, поэтому не имеет возможности ни снять, ни купить своё жильё.
какого-то постоянного места ,к которому она привязана, тоже нет.
смысл жизни для неё в том, чтобы можно было в любой момент слинять из того места, где она нихуа не делала, в другое место, где она не будет нихуа не делать.
и тут подвалило наследство, которое она и вложила в свою мечту "нихуа не делать в любой точке мира".
а лет через 20 на будет жить под мостом и кушать на благотворительной кухне.
Сбылась великая американская мечта!
Источник:
Она любит путешествовать, не зависеть от домовладельцев не страдать от музла соседей в 3 утра и звука дрели в 8 утра. Нет проблем с отключением воды. Не ждет отопления с замерзшими соплями в носу. Не борется с плесенью, тараканами, клопами и муравьями.Не платит неизвестным лицам за метры квадратные. Так понятно?
у меня тут другой сценарий есть.
через 30 лет я буду сидеть в кресле-качалке у прудика в саду своего дома. ну а где ещё сидеть, если тебе 80 и ты ходить уже не можешь?
а со своей пенсии я буду оплачивать услуги твоей дорогой дочурки, ну или жены, в зависимости от того, сколько тебе лет, мальчик, которая будет варить мне кашку и кормить с ложечки.
ну и потом - подмывать мне жопу, когда я в штаны обкакаюсь. ну а чо, в 80 это не стыдно, главное, чтобы рядом кто-то был, кто дерьмо уберёт. ну, из тех, кто всё понял, типа тебя...