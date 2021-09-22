Маккензи выбрала морскую цветовую гамму: покрасила стены в белый цвет, а потолок в темно-синий. Также уложила новый пол. Купила холодильник и установила в фургоне новую кухню и на крыше багажник для хранения.



Также она потратила 390 долларов на дополнительные меры безопасности, в том числе активируемый движением видеодомофон, который распознает любое движение, поэтому она всегда может видеть, что происходит за ее дверью.



На ремонт и отделку дома на колесах ушло около пяти месяцев. Маккензи и Гэри работали по восемь часов в день, но она была очень довольна тем, что у них в итоге получилось.