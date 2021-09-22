27-летняя женщина оборудовала дом на колесах, используя обучающие видео на YouTube27-летняя Маккензи Климек из Миннесоты, США, купила в прошлом году фургон Ford Transit за 21 900 долларов и потратила еще 16 тысяч на то, чтобы сделать его пригодным для жилья. Получился уютный и...