Из «гадких утят» во влиятельных «задир»: исторические личности, окрепшие на пути храбрости и насилия

А вот Теодор Рузвельт нигде и ни с кем не воевал, но запомнился американцам, как очень грамотный политик, с помощью которого США стали в разы лучше. Только мало кто знает, что Теодору в детстве поставили астму, да и в целом он был очень болезненным ребенком, которому предрекали недолгую жизнь. Но Рузвельт показал свою силу воли, став тем, на кого равнялись многие политики своего времени.