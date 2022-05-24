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Из «гадких утят» во влиятельных «задир»: исторические личности, окрепшие на пути храбрости и насилия

Из «гадких утят» во влиятельных «задир»: исторические личности, окрепшие на пути храбрости и насилия

Автор:
24 мая 2022 23:25
Сообщество : Истории
Метки: Аль Капоне   Влад Цепеш   Жанна Д'Арк   Исторические персоны   Теодор Рузвельт   влиятельные люди   известные личности   истории людей   история   
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Многие известные исторические личности по праву считаются великими, но они не смогли бы ими стать, если бы не обладали не только умом, но и мужественностью. Ведь многие герои прошли свой путь будучи «гадкими утятами», на что им потребовалось небывалая сила духа.

Так, милая девушка крестьянка Жанна д’Арк выросла и низвергла англичан, сумев воодушевить и организовать французскую армию. Она сама, да и многие ее последователи были уверены, что та разговаривает с ангелами, что, отчасти, вселяло уверенность в победе.

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А вот Теодор Рузвельт нигде и ни с кем не воевал, но запомнился американцам, как очень грамотный политик, с помощью которого США стали в разы лучше. Только мало кто знает, что Теодору в детстве поставили астму, да и в целом он был очень болезненным ребенком, которому предрекали недолгую жизнь. Но Рузвельт показал свою силу воли, став тем, на кого равнялись многие политики своего времени.

Всем известно имя Спартака, который смог организовать и поднять восстание рабов в Риме. А до этого он вместе с друзьями сумел сбежать из школы гладиаторов. Его подвиги были воспеты в письменах, книгах и в фильмах. До сих пор он считается образцом мужественности.

Хрупкая китаянка Чин Ши была путаной в городке Гуанчжоу, пока в нее не влюбился пират Чэн И. Он не просто женился на красивой девушке, но и отдал ей часть своего бизнеса и даже флота. Она зарекомендовала себя как гроза Южного Китая.

Влад Цепеш был очень кровавым воеводой, вокруг которого было и есть много мифов. Где-то была информация, что в поиске эликсира вечной жизни он пил кровь человека. А еще он любил ужинать, когда вокруг корчатся в агонии посаженные на кол враги. Собственно, поэтому вокруг него и начали образовываться легенды – люди так пытались оправдать его жестокость.

«Квебекский Рэмбо» или Лео Майор один освободил от нацистов нидерландский город Зволле, также был награжден различными наградами, в том числе за участие в «Корейской войне».

Испанская Жанна д’Арк или Агустина де Арагон воевала на стороне Испании в «Полуостровной войне». Сначала она была гражданским, а затем и военным офицером. Начала свою военную карьеру девушка совершенно случайно: она принесла еду солдатам, когда тех начали побеждать французы и многие решили дезертировать. Хрупкая Агустина зарядила снаряд в пушку и обстреляла врагов. Те же, кто планировал дезертировать, вдохновились мужеством девушки и вернулись на позиции, из-за чего испанцы выиграли битву.

Один самый известных гангстеров 20 века Аль Капоне родился в бедной семье и добился огромного влияния и состояния благодаря силе воли. Он начинал обычным воришкой, а стал главой крупнейшей мафиозной группировки. Современники отмечают, что он был справедливым и щедрым, однако не задумываясь убивал своих врагов. Занимался благотворительностью, но был жестоким и мстительным убийцей.

Наполеон Бонапарт был выдающимся военачальником и первым французским монархом, ставшим императором. В военных школах до сих пор его представляют, как хорошего стратега и предводителя, который мог победить врагов даже с численным преимуществом. По крайней мере, до всем известного исторического события.

Дебора Сэмпсон Ганнет во время «Американской войны за независимость» переоделась мужчиной и 17 месяцев сражалась наравне с представителями мужского пола. Затем женщина заболела и тогда обнаружилась ее гендерная принадлежность. Ее уволили с честью.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Аль Капоне   Влад Цепеш   Жанна Д'Арк   Исторические персоны   Теодор Рузвельт   влиятельные люди   известные личности   истории людей   история   
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5  комментариев
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13k
Kucher 7 часов назад
Сумбур какой-то.
Смешались в кучу кони, люди...
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16k
Ал Полчаса назад
Какие то не наши герои
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554
Гиви 36 минут назад
Как-то не бьются название статьи и её текст.
Не статья, а херня какая - то.
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6k
Георгий Новиков 2 часа назад
В последние недели войны у союзников таких "лео майоров"считали дюжинами. Как писали сами американцы,немцы ротами сдавались первому встреченному пьяному мотоциклисту. А уж восхищаться корейскими наградами, где методично и целенаправленно уничтожили четверть мирного населения...
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2k
Лёха 5 часов назад
"минус" за подбор персонажей. Особенно Лео Майор не по теме.
Вместо него правильнее будут Суворов и Меньшиков.
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Антибиотик
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