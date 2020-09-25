Полиция нашла мошенников, продававших использованные презервативы

Полиция Вьетнама изъяла 324 000 использованных презервативов на складе в провинции Биньзыонг. Сообщается, что все они были вымыты, высушены, скручены с помощью деревянных дилдо и предназначались для повторной продажи.
Сколько тысяч презервативов с этого склада уже ушло в продажу - неизвестно, но то что много - факт. Дело было поставлено на широкую ногу!
33-летнюю Фам Тхи Тхань Нгок, владелицу склада, арестовали. Она заявила, что презервативы получала раз в месяц - от неизвестного лица.
Ее задачей было наладить процесс переработки использованных изделий с целью их повторной продажи, и с этой задачей она успешно справлялась. Презервативы с ее склада поставлялись в ближайшие отели, магазины и киоски.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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