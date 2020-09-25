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Полиция нашла мошенников, продававших использованные презервативы

Полиция нашла мошенников, продававших использованные презервативы (7 фото)

Автор:
25 сентября 2020 12:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вьетнам   бизнес   бизнес в кризис   во дают   и такое бывает   ну и ну   презерватив   презервативы   
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Полиция Вьетнама изъяла 324 000 использованных презервативов на складе в провинции Биньзыонг. Сообщается, что все они были вымыты, высушены, скручены с помощью деревянных дилдо и предназначались для повторной продажи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вьетнам   бизнес   бизнес в кризис   во дают   и такое бывает   ну и ну   презерватив   презервативы   
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9  комментариев
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ezhik 39 минут назад
где же их насобирать столько можно было?
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Aleksandr 6 минут назад
Так вот что такое "штопаный г@ндон"...
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15k
Злобный Члегр 7 минут назад
Больше всего доставило то, что полицейские их ПОСЧИТАЛИ!
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ВВС Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
P.F. Полчаса назад


Ссылка coub.com
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Вася 45 минут назад
Ссылка coub.com
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854
мега гон 51 минуту назад
гандоны)
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Мафусаил 58 минут назад
Не, я понимаю там бутылки мыть, ну бабло отмывать, но шоб .андоны
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