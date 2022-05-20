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МакДак, ZБургер, Русбургер: пользователи выбрали новое название для ресторанов

МакДак, ZБургер, Русбургер: пользователи выбрали новое название для ресторанов

Автор:
20 мая 2022 13:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: McDonald's   Еда   Макдоналдс   кафе   макдак   название   новости   ресторан   
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4

Соскучились по McDonalds? Так вот, до повторного открытия сети быстрого питания остаётся совсем немного времени. Правда, сам по себе бренд покидает Россию вместе со своим товарным знаком.

Так как в России рестораны быстрого питания пользовались большой популярностью, многие россияне не остались равнодушны к этим новостям.

В итоге за короткое время в различных соцсетях пользовали предложили свои варианты нового названия сети ресторанов.

Судя по всему, это заметили и в Минпромторге - именно в канале в Telegram ведомства вчерашним вечером появился опрос пользователей о том, какое название должен носить «обновленный» «Макдак».

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И, конечно, самым популярным названием оказалось «МакДак». Правда, хитрые менеджеры компании уже подали заявку на регистрацию такого товарного знака. Всего за два первых часа пользователи предложили 200 новых вариантов названия.

На сегодняшний же день количество предложенных вариантов составляет порядка полутора тысяч. Чаще всего повторяются названия «Дядя Вова», «Матрёшка», «Колобок» и «Русбургер».

Много вариантов связано с приставкой «Мак» — «ВкусМак», «ПутинМак», «КвакМак», «МакСмак», «МакРос», «Наш Мак», «Маковецкий», «СмакЪ».

Есть «патриотичный» блок — «Рашбургерная», RosFood, ZADONALD’S, «Гудбай Америка», «РосПечь», «РосАппетит», Ростести, ZБургер.

Другие предложения — «Скатерть самобранка», «Жар-птица», «Нафаня», «Бургерная купца Говора», «Кулинария», «Москотлета», «Кафе Минутка», «Булково», «Колобок», «БулПит», «На скаку».

Ещё одним популярным вариантом оказалось Маковский. Правда, назвать сеть ресторанов таким образом не получится. Дело в том, что под таким брендом в Чечне работает аналог западной сети.

Сейчас голосование за лучшее название уже закрыто. В Минпромторге отметили, что было много креативных названий.

А как вы бы назвали новую сеть?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: McDonald's   Еда   Макдоналдс   кафе   макдак   название   новости   ресторан   
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31  комментарий
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574
HalloFreeSpace Час назад
МакДак вполне народное название .
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352
Slash Минуту назад
TRUMP
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2k
Carex 15 минут назад
Тошниловка.
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1k
Vovan Petroff 24 минуты назад
Серибериешка!!! Ахх детство золотое! Пионерский лагерь после 4 класса!
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521
CBETAET Полчаса назад
ZADONALD’S
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4k
elllfa Полчаса назад
"Дядя Ваня" - уже распиаренный бренд, так что он лидирует здесь среди прочего.
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882
Татьяна Баженова Полчаса назад
Не надо никаких "маков" и "даков", никаких намёков на американское происхождение! Если надо использовать букву М, то можно назвать сеть быстрого питания "Минутка".
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4k
alex Полчаса назад
ХерМак ЕрМак ИванМак
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476
Острослов alex 18 минут назад
Ваня-Маня
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383
elenika7812281 Полчаса назад
А вот "Матрёшка" мне кажется очень мило.)))
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2k
Андрей Полчаса назад
Да пох как называть. В любом случае в конечном итоге превратится в рюмочную.
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4k
mtonaka Полчаса назад
Мак фак! По мне лучше пельменные и чебуречные!
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1k
Иностранный Агент Полчаса назад
Клюююква
Так много клюююквы
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9
Тыгыдык 38 минут назад
БашМак :)))
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13k
FatZilla 43 минуты назад
А зачем напоминать о старом названии? Это же ресторан быстрого питания. Так и пусть назовут "Молния" или Ракета"
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4
Максим Макашев 54 минуты назад
По мне, так лучшее название "дядя Ваня". А букву "В" сделать из "поваленной" на бок М. Символично - завалили макдака
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2k
cfhfwby Час назад
У нас все отобрали за границей, а мы выкупаем и бабки отдаем им.
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1k
Инквизитор РФ Час назад
Ресторан Золотые дуги
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7k
Б.Касторский Час назад
Биток. Блюда с котлетой, так что и звучало бы хорошо.
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