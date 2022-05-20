МакДак, ZБургер, Русбургер: пользователи выбрали новое название для ресторанов

Соскучились по McDonalds? Так вот, до повторного открытия сети быстрого питания остаётся совсем немного времени. Правда, сам по себе бренд покидает Россию вместе со своим товарным знаком.

Так как в России рестораны быстрого питания пользовались большой популярностью, многие россияне не остались равнодушны к этим новостям.