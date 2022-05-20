МакДак, ZБургер, Русбургер: пользователи выбрали новое название для ресторанов

Соскучились по McDonalds? Так вот, до повторного открытия сети быстрого питания остаётся совсем немного времени. Правда, сам по себе бренд покидает Россию вместе со своим товарным знаком.
Так как в России рестораны быстрого питания пользовались большой популярностью, многие россияне не остались равнодушны к этим новостям.
В итоге за короткое время в различных соцсетях пользовали предложили свои варианты нового названия сети ресторанов.
Судя по всему, это заметили и в Минпромторге - именно в канале в Telegram ведомства вчерашним вечером появился опрос пользователей о том, какое название должен носить «обновленный» «Макдак».
И, конечно, самым популярным названием оказалось «МакДак». Правда, хитрые менеджеры компании уже подали заявку на регистрацию такого товарного знака. Всего за два первых часа пользователи предложили 200 новых вариантов названия.
На сегодняшний же день количество предложенных вариантов составляет порядка полутора тысяч. Чаще всего повторяются названия «Дядя Вова», «Матрёшка», «Колобок» и «Русбургер».
Много вариантов связано с приставкой «Мак» — «ВкусМак», «ПутинМак», «КвакМак», «МакСмак», «МакРос», «Наш Мак», «Маковецкий», «СмакЪ».
Есть «патриотичный» блок — «Рашбургерная», RosFood, ZADONALD’S, «Гудбай Америка», «РосПечь», «РосАппетит», Ростести, ZБургер.
Другие предложения — «Скатерть самобранка», «Жар-птица», «Нафаня», «Бургерная купца Говора», «Кулинария», «Москотлета», «Кафе Минутка», «Булково», «Колобок», «БулПит», «На скаку».
Ещё одним популярным вариантом оказалось Маковский. Правда, назвать сеть ресторанов таким образом не получится. Дело в том, что под таким брендом в Чечне работает аналог западной сети.
Сейчас голосование за лучшее название уже закрыто. В Минпромторге отметили, что было много креативных названий.
А как вы бы назвали новую сеть?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так много клюююквы
https://www.interfax.ru/business/838101https://www.interfax.ru/business/838101
А Мак это не только помещения, но и узнаваемое место с большой проходимостью, договора и инфраструктура. Так что логично, что готовы выкупить.