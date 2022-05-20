FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6097 постов • 853 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Болперы" или "Большуны"? Более 80% россиян одобрили создание детской организации и теперь думают о названии ее участников

"Болперы" или "Большуны"? Более 80% россиян одобрили создание детской организации и теперь думают о названии ее участников

Автор:
20 мая 2022 10:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Большая перемена   госдума   детское движение   законопроект   опрос   пионерия   пионерская организация   политика   
467
3

В Госдуму внесли законопроект о создании детской организации "Большая перемена". Как же будут звать ее участников?

Ранее власти страны намекали на то, что в РФ планируется создать общероссийское детское движение по образу и подобию пионерской организации в СССР. ВЦИОМ провел опрос и выяснил, насколько по душе россиянам такая идея.


×
×

Согласно данным исследования, результаты голосования распределились так:

  • Среди учителей 5-11 классов положительно оценивают пионерскую организацию, действовавшую в СССР, 87% педагогов, отрицательно – 7% и 6% затруднились с ответом;
  • Среди родителей детей 5-11 классов положительно оценили деятельность пионерской организации в советские годы 92% респондентов, отрицательно - 4%, также 4% затруднились с ответом.

При этом, 53% педагогов высказались за создание нескольких организаций по типу пионерии, а не одной. 73% респондентов из числа учителей в принципе не против нового детского движения. 9% педагогов отнеслись к этой идее отрицательно, и 15% - без особых эмоций - 15%. Еще 3% затруднились ответить на этот вопрос.


Что же касается родителей, то 81% позитивно оценил предложение властей о создании организации, 7% - отрицательно и 11% - без особых эмоций.


Между тем, в день 100-летия пионерии в Госдуму внесён законопроект о российском детском и молодежном движении «Большая перемена».



«Движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, преследующей цели <...> формирования их [детей и молодежи] мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации <...>, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями»,  - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что движение будет добровольным. Вступить в него смогут школьники в возрасте от шести лет. Всё бы хорошо, вот только название у организации, по мнению интернет-пользователей, не очень удачное. Как же в этом случае называть ее участников?


А как вы, друзья, относитесь к подобной инициативе и как, по вашему мнению, могла бы называться эта организация и ее участники?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   Большая перемена   госдума   детское движение   законопроект   опрос   пионерия   пионерская организация   политика   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
ValdemarNaftulievich Час назад
А как они будут называться? БОЛЬШЕПЕРЫ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
4k
bumtester 16 секунд назад
Судя по всему, глобальный план верхушки - вернуться в той или иной степени к "социализму".
Потому через кремлеботов уже довольно давно двигают окно овертону. Счас вон уже и сталин хороший вдруг стал. И кремлеботы уже осторожно начинают пропихивать идеи, что тоталитаризм - это хорошо.
Либерализм смешали с дерьмом. Хотя никто из кремлеботов не смог мне ответить - чем плохи либеральные идеи (равенство всех перед законом, неотвратимость наказания, рыночная экономика с минимальным контролем, социальные функции несет государство и пр.)
Сейчас вон пионерию возобновили. Думаете кружков бесплатных настроят? щщщщассс. Их и без пионерии можно было пооткрывать.
Нет, это все про другое. Это про промывание мозгов пролов с детства.
Зато у нас обеляют коммунизм и социализм. Не понимают дурни, что не будет книжного коммунизма. Даже в той степени в которой он уже был - его не будет.
Думаете квартиры будут раздавать? не надейтесь. Под эти сказки в очередной раз народ ограбят. Уже начали грабить. Цена в магазинах видели? А зарплаты на сколько выросли?
После последних событий весь мир будет изолироваться от нас. А мы будем изолироваться от мира.
Надо вместо снижения качества жизни народу какую то косточку предложить. Коммунизм/социализм и есть такая косточка.
Начнется все с раскулачивания. Ко всем защитникам "отнять и поделить". Вы уверены, что будете стоять с правильной стороны пистолета?
В общем, на минусики мне насрать, знаю что у кремлеботов сейчас достаточно учеток, чтобы загнать любой пост в минуса. Слава богу, ща минусы мне зарплату не убавят. Но я обращаюсь не к ним, а к единицам нормальных людей, которые еще остались на фишках. Задумайтесь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Mike Miller 7 минут назад
Для любого НАСТОЯЩЕГО коммуниста - эти ряженные личинки КАПсомола, как плевок в лицо.

ПОКА ЕСТЬ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА и пока есть тысячекратная разница между доходами людей - любые попытки примазаться к ПАМЯТИ и ДОСТОИНСТВУ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ считаю ОСКОРБЛЕНИЕМ ЭТОЙ САМОЙ ПАМЯТИ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ваня 23 минуты назад
все это конечно же хорошо, но попахивает большим свинством...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
babuby Полчаса назад
А чем "Пионерия" не угодила!? Да и красный цвет тесно связан с историей России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Aleksandr Полчаса назад
Название-полное говно!
Лучше уж "пионеров" вернули...но буржуи так боятся любой памяти о СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Как же надоели капиталисты, которые свои грязные дела, прикрывают флагом СССР и всем тем, что относится к социалистическому строю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Serg2001 47 минут назад
Как то непонятно. Есть же уже "Юнармия" всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в январе 2016 года.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Парагвайский шпион 50 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Андрей Иванов 57 минут назад
Пионеры - политическая организация СССР, "страны, где умели производить только галоши (с)". На какой платформе будете возрождать? Идея, объединяющая детей "элиты" и "нищебродов"?

А без политики - это скауты. Сходить в лес, поставить палатки, обвешаться значками

Картинки для иллюстрации разницы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Zемляк 59 минут назад
- Пионеры! К борьбе за дело коммунистической партии Советского Союза будьте готовы!
- Всегда готовы!

Хорошие времена были. Сложно описать, как гордо я ходил с красным галстуком, пока комсомольцем не стал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Radugananebe Час назад
Если политику в движение не добавлять, то было бы здорово. Но тогда идея непонятна. В общем, в любом случае, без идеологии не обойдется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79
Lexx Час назад
В борьбе за дело Капитализма, будьте готовы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
207
Жирный бот Час назад
Да детское движение нужно, только без засилья идеологии..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

152100



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать
Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать
Качественный пинок под зад: в Екатеринбурге трамвай протаранил BMW
Качественный пинок под зад: в Екатеринбурге трамвай протаранил BMW
Набирающие популярность в сообществах
За какие провинности макаронам по-флотски перекрыли дорогу в советский и российский общепит?
За какие провинности макаронам по-флотски перекрыли дорогу в советский и российский...
Власти Камбоджи умоляют людей прекратить срывать редкие «растения-пенисы»
Власти Камбоджи умоляют людей прекратить срывать редкие «растения-пенисы»
Один день из жизни сортировщицы мусора
Один день из жизни сортировщицы мусора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#Ватермарк#люди#факты#дтп#природа#собака#авто аварии#милота
#Юмор#в мире#подборка#интересное#Россия#забавно#аварии#кино#Разное#СССР
#животные#интересно#история#автомобили#дети#автомир#Реакция#шоу бизнес#кошка#фотографии
Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили Законопроект о введении QR-кодов отложили Законопроект о введении QR-кодов отложили Парламент Чечни подготовил законопроект, запрещающий СМИ упоминать национальность преступника Парламент Чечни подготовил законопроект, запрещающий СМИ упоминать национальность преступника "Идите и работайте здесь сами!": депутат Госдумы обиделся на СМИ за критику зарплат своих помощников "Идите и работайте здесь сами!": депутат Госдумы обиделся на СМИ за критику зарплат своих помощников В КПРФ предложили сменить триколор на флаг СССР В КПРФ предложили сменить триколор на флаг СССР "Крысиные бега": журналист Гаспарян опубликовал опрос о разочаровавших артистах и создал список понауехавших "Крысиные бега": журналист Гаспарян опубликовал опрос о разочаровавших артистах и создал список...

На что жалуетесь?

Вернуться