"Болперы" или "Большуны"? Более 80% россиян одобрили создание детской организации и теперь думают о названии ее участников

Согласно данным исследования, результаты голосования распределились так:

Среди учителей 5-11 классов положительно оценивают пионерскую организацию, действовавшую в СССР, 87% педагогов, отрицательно – 7% и 6% затруднились с ответом;

Среди родителей детей 5-11 классов положительно оценили деятельность пионерской организации в советские годы 92% респондентов, отрицательно - 4%, также 4% затруднились с ответом.

При этом, 53% педагогов высказались за создание нескольких организаций по типу пионерии, а не одной. 73% респондентов из числа учителей в принципе не против нового детского движения. 9% педагогов отнеслись к этой идее отрицательно, и 15% - без особых эмоций - 15%. Еще 3% затруднились ответить на этот вопрос.





Что же касается родителей, то 81% позитивно оценил предложение властей о создании организации, 7% - отрицательно и 11% - без особых эмоций.





Между тем, в день 100-летия пионерии в Госдуму внесён законопроект о российском детском и молодежном движении «Большая перемена».



