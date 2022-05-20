"Болперы" или "Большуны"? Более 80% россиян одобрили создание детской организации и теперь думают о названии ее участников

В Госдуму внесли законопроект о создании детской организации "Большая перемена". Как же будут звать ее участников?
Ранее власти страны намекали на то, что в РФ планируется создать общероссийское детское движение по образу и подобию пионерской организации в СССР. ВЦИОМ провел опрос и выяснил, насколько по душе россиянам такая идея.
Согласно данным исследования, результаты голосования распределились так:
- Среди учителей 5-11 классов положительно оценивают пионерскую организацию, действовавшую в СССР, 87% педагогов, отрицательно – 7% и 6% затруднились с ответом;
- Среди родителей детей 5-11 классов положительно оценили деятельность пионерской организации в советские годы 92% респондентов, отрицательно - 4%, также 4% затруднились с ответом.
При этом, 53% педагогов высказались за создание нескольких организаций по типу пионерии, а не одной. 73% респондентов из числа учителей в принципе не против нового детского движения. 9% педагогов отнеслись к этой идее отрицательно, и 15% - без особых эмоций - 15%. Еще 3% затруднились ответить на этот вопрос.
Что же касается родителей, то 81% позитивно оценил предложение властей о создании организации, 7% - отрицательно и 11% - без особых эмоций.
Между тем, в день 100-летия пионерии в Госдуму внесён законопроект о российском детском и молодежном движении «Большая перемена».
«Движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, преследующей цели <...> формирования их [детей и молодежи] мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации <...>, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями», - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Предполагается, что движение будет добровольным. Вступить в него смогут школьники в возрасте от шести лет. Всё бы хорошо, вот только название у организации, по мнению интернет-пользователей, не очень удачное. Как же в этом случае называть ее участников?
А как вы, друзья, относитесь к подобной инициативе и как, по вашему мнению, могла бы называться эта организация и ее участники?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Потому через кремлеботов уже довольно давно двигают окно овертону. Счас вон уже и сталин хороший вдруг стал. И кремлеботы уже осторожно начинают пропихивать идеи, что тоталитаризм - это хорошо.
Либерализм смешали с дерьмом. Хотя никто из кремлеботов не смог мне ответить - чем плохи либеральные идеи (равенство всех перед законом, неотвратимость наказания, рыночная экономика с минимальным контролем, социальные функции несет государство и пр.)
Сейчас вон пионерию возобновили. Думаете кружков бесплатных настроят? щщщщассс. Их и без пионерии можно было пооткрывать.
Нет, это все про другое. Это про промывание мозгов пролов с детства.
Зато у нас обеляют коммунизм и социализм. Не понимают дурни, что не будет книжного коммунизма. Даже в той степени в которой он уже был - его не будет.
Думаете квартиры будут раздавать? не надейтесь. Под эти сказки в очередной раз народ ограбят. Уже начали грабить. Цена в магазинах видели? А зарплаты на сколько выросли?
После последних событий весь мир будет изолироваться от нас. А мы будем изолироваться от мира.
Надо вместо снижения качества жизни народу какую то косточку предложить. Коммунизм/социализм и есть такая косточка.
Начнется все с раскулачивания. Ко всем защитникам "отнять и поделить". Вы уверены, что будете стоять с правильной стороны пистолета?
В общем, на минусики мне насрать, знаю что у кремлеботов сейчас достаточно учеток, чтобы загнать любой пост в минуса. Слава богу, ща минусы мне зарплату не убавят. Но я обращаюсь не к ним, а к единицам нормальных людей, которые еще остались на фишках. Задумайтесь!
ПОКА ЕСТЬ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА и пока есть тысячекратная разница между доходами людей - любые попытки примазаться к ПАМЯТИ и ДОСТОИНСТВУ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ считаю ОСКОРБЛЕНИЕМ ЭТОЙ САМОЙ ПАМЯТИ!
Лучше уж "пионеров" вернули...но буржуи так боятся любой памяти о СССР.
«Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!»
«Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить и беречь свою Родину, жить, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, как требуют Законы пионеров Советского Союза»
А без политики - это скауты. Сходить в лес, поставить палатки, обвешаться значками
Картинки для иллюстрации разницы
- Всегда готовы!
Хорошие времена были. Сложно описать, как гордо я ходил с красным галстуком, пока комсомольцем не стал.
Да здравствует бездонная мошна Ротенбергов!
Захватим Николаевский Глиноземный Завод во имя благосостояния Дерипаски!
И так далее...
Ну, если быть честными на счет целей самой организации.