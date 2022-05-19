Запрет на разводы, «Кока-Кола» от жуков и другие интересные факты обо всём

Экватор трудовой недели подошёл к концу, а значит, самое время расслабиться за новой подборкой любопытных фактов на все случаи жизни.
Если вам не хватает на отдых субботы и воскресенья, то самое время отправиться на Шри-Ланку, ведь там ежемесячно дни полнолуния являются официальными выходными. Правда, в это время также запрещена продажа мяса и алкоголя, так что шашлыки бы отменились.
А вот если вы захотите развестись со своей второй половинкой, вам никогда не стоит ехать в Ватикан или на Филиппины, поскольку там это законодательно запрещено.
Любители ли вы «Кока-Колу»? Если да, то знайте, что в Индии её используют на посевах, поскольку она стоит относительно дёшево и хорошо отпугивает колорадского жука.
Если вы по всему дому находите свои волосы, не пугайтесь. Для каждого здорового человека считается нормой, если за день выпадает от 50 до 100 волос.
Наверняка каждый, касаясь таракана, спешил скорее помыть руки. Так вот знайте, что они делают то же самое: дотрагиваясь до человека, они убегают в укромный угол, чтобы очиститься от грязи.
Зубную пасту стоит держать как можно дальше от домашних животных, поскольку в одном тюбике содержатся отравляющие вещества, способные убить 13 собак.
Наверно, каждый в своей жизни хоть раз смотрел «Том и Джерри», и это неудивительно, ведь первая серия мультфильма вышла аж 82 года назад. Что тут сказать – нестареющая классика!
В Южной Корее весьма странные представления о возрасте и взрослении, поскольку новорождённых детей уже считают годовалыми.
Многие зимой хотят попасть в жаркие страны, однако Кувейт явно не вошёл бы в этот список. Ведь в этой стране воздух может нагреться до 73 градусов, из-за чего светофоры и машины даже начинают плавиться.
Многие слышали, что финского Деда Мороза называют Йоулупукки. Правда, перевод этого слова звучит весьма унизительно, а именно «рождественский козёл».
Подбрасывая монетку, все привыкли выбирать орла или решку, но почему-то никто не ставит на гурт, а он иногда выпадает. Именно так называется ребро монеты.
Гранат и граната – какое слово появилось раньше? Боеприпас получил своё название от фрукта, поскольку на ранней стадии напоминал его плод. Кроме того, как известно, осколки гранаты при взрыве разлетаются подобно зёрнам разломанного граната.
Все знают, что хомяки весьма милые животные. Вот только само слово в переводе с древнеиранского не несёт в себе ничего милого, ведь оно переводится как «враг, повергающий на землю».
Ну и закончим фактом из мира драгоценностей. Чтобы отличить настоящий бриллиант от подделки, не нужно быть экспертом в ювелирном деле. Достаточно на них подышать. Поддельный камень быстро запотеет, тогда как настоящий останется прозрачным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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