Запрет на разводы, «Кока-Кола» от жуков и другие интересные факты обо всём

Если вы по всему дому находите свои волосы, не пугайтесь. Для каждого здорового человека считается нормой, если за день выпадает от 50 до 100 волос.

Наверняка каждый, касаясь таракана, спешил скорее помыть руки. Так вот знайте, что они делают то же самое: дотрагиваясь до человека, они убегают в укромный угол, чтобы очиститься от грязи.

Зубную пасту стоит держать как можно дальше от домашних животных, поскольку в одном тюбике содержатся отравляющие вещества, способные убить 13 собак.