Интересные кадры, показывающие внутреннее устройство вещей

Вроде бы все мы отлично знакомы с вещами, которыми пользуемся каждый день, но вот задумайтесь — а вы знаете, что там у них внутри?
Наверняка в повседневной жизни вы пользуетесь множеством самых разных вещей. Но как часто вы при этом задумываетесь — а что там у них внутри? Если вам и правда это интересно, не обязательно проверять всё самим: к счастью, любознательные люди не только активно исследуют, из чего же состоят батарейки, замки и линзы, но и делятся своими открытиями с окружающими. Так что давайте вместе погрузимся во внутренний мир предметов!
Ребёнок сломал кубик Рубика, и вот, что там внутри
Не ожидал увидеть упаковку из-под пасты в чехле для телефона
В игрушке моей собаки обнаружилась свинья
Задумывались когда-нибудь, что внутри у диспенсера для скотча?
USB-кабель
Жена купила электронный тест на беременность
Оказалось, что внутри у него обычный тест и датчик, который просто считывает данные и показывает их на экране. И за это 12 долларов!
Внутри игрушки-утконоса — плюшевые шары со словами «утка» и «бобёр»
Как работает замочек для украшений
Я изготавливаю гитары, и вот, из чего они состоят
Основу для браслетов делают из старых измерительных лент
Разбили шар во время игры в петанк
Внутри него притаился шар для бильярда!
Большая батарейка на 9 вольт состоит из 6 маленьких батареек
Так вот она какая, линза для фотоаппарата
Бетонный балочный мост
Мяч для гольфа как будто состоит из арахисового масла
А вот, что прячется внутри замка
Источник:
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А вот так выглядит USB-кабель: