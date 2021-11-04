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Интересные кадры, показывающие внутреннее устройство вещей

Интересные кадры, показывающие внутреннее устройство вещей (17 фото)

Автор:
04 ноября 2021 08:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: в разрезе   вещи   внутри   интересно   подборка   удивительно   фото   
1940
17

Вроде бы все мы отлично знакомы с вещами, которыми пользуемся каждый день, но вот задумайтесь — а вы знаете, что там у них внутри?

Наверняка в повседневной жизни вы пользуетесь множеством самых разных вещей. Но как часто вы при этом задумываетесь — а что там у них внутри? Если вам и правда это интересно, не обязательно проверять всё самим: к счастью, любознательные люди не только активно исследуют, из чего же состоят батарейки, замки и линзы, но и делятся своими открытиями с окружающими. Так что давайте вместе погрузимся во внутренний мир предметов!


Ребёнок сломал кубик Рубика, и вот, что там внутри

×

Не ожидал увидеть упаковку из-под пасты в чехле для телефона

В игрушке моей собаки обнаружилась свинья

Задумывались когда-нибудь, что внутри у диспенсера для скотча?

USB-кабель

Жена купила электронный тест на беременность

Оказалось, что внутри у него обычный тест и датчик, который просто считывает данные и показывает их на экране. И за это 12 долларов!


Внутри игрушки-утконоса — плюшевые шары со словами «утка» и «бобёр»

Как работает замочек для украшений

Я изготавливаю гитары, и вот, из чего они состоят

Основу для браслетов делают из старых измерительных лент

Разбили шар во время игры в петанк

Внутри него притаился шар для бильярда!


Большая батарейка на 9 вольт состоит из 6 маленьких батареек

Так вот она какая, линза для фотоаппарата

Бетонный балочный мост

Мяч для гольфа как будто состоит из арахисового масла

А вот, что прячется внутри замка

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Метки: в разрезе   вещи   внутри   интересно   подборка   удивительно   фото   
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1k
rezus_44 2 часа назад
Комментарий к фото
Хотел было поспорить , но могу только уточнить )) Это USB-C кабель

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12k
ss 11 минут назад
Это не линза. Это объектив, который состоит из линз.



А вот так выглядит USB-кабель:

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