Интересные кадры, показывающие внутреннее устройство вещей

Наверняка в повседневной жизни вы пользуетесь множеством самых разных вещей. Но как часто вы при этом задумываетесь — а что там у них внутри? Если вам и правда это интересно, не обязательно проверять всё самим: к счастью, любознательные люди не только активно исследуют, из чего же состоят батарейки, замки и линзы, но и делятся своими открытиями с окружающими. Так что давайте вместе погрузимся во внутренний мир предметов!

Ребёнок сломал кубик Рубика, и вот, что там внутри