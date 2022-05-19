"Мужчине Дагестана лучше умереть стоя, чем стать женщиной!": акция в Махачкале закончилась интересными призывами

Акция в поддержку российской Армии внезапно завершилась необычными лозунгами о мужчинах, женщинах и... лесбиянках.
17 мая в Махачкале (Дагестан) прошла акция в поддержку российской армии. "Верен России - верен себе". В мероприятии приняли участие свыше 2000 человек: представители общественных организаций, школьники, студенты, чиновники.
Среди выступавших был и директор училища олимпийского резерва Гаджимурад Магомедов, который высказал со сцены две свежих идеи:
1) "Мужчине Дагестана лучше умереть стоя, чем стать женщиной";
2) "Горянкам Дагестана оставаться горянками, чем быть лесбиянками".
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Не совсем понятно, как это относится к российской армии, но собравшиеся на акции встретили слова Магомедова с энтузиазмом. Восток - дело тонкое.
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АНТИФИШКИ
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Лучше когда хорошо, чем когда плохо!
Че там еще накидать этому горному"гению"...
Горянкам Дагестана оставаться в горах