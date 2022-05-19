FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6092 поста • 853 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Мужчине Дагестана лучше умереть стоя, чем стать женщиной!": акция в Махачкале закончилась интересными призывами

"Мужчине Дагестана лучше умереть стоя, чем стать женщиной!": акция в Махачкале закончилась интересными призывами

Автор:
19 мая 2022 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Магомедов   акция поддержки   видео   дагестан   мужчины и женщины   речь   свежие идеи   
1015
1
1

Акция в поддержку российской Армии внезапно завершилась необычными лозунгами о мужчинах, женщинах и... лесбиянках.

17 мая в Махачкале (Дагестан) прошла акция в поддержку российской армии. "Верен России - верен себе". В мероприятии приняли участие свыше 2000 человек: представители общественных организаций, школьники, студенты, чиновники.


Среди выступавших был и директор училища олимпийского резерва Гаджимурад Магомедов, который высказал со сцены две свежих идеи:

1) "Мужчине Дагестана лучше умереть стоя, чем стать женщиной";

2) "Горянкам Дагестана оставаться горянками, чем быть лесбиянками".





Не совсем понятно, как это относится к российской армии, но собравшиеся на акции встретили слова Магомедова с энтузиазмом. Восток - дело тонкое.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Магомедов   акция поддержки   видео   дагестан   мужчины и женщины   речь   свежие идеи   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Трям 2 часа назад
Лучше пернуть, чем нюхать чужое!
Лучше когда хорошо, чем когда плохо!
Че там еще накидать этому горному"гению"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
fffaf322 Полминуты назад
х-уй им всем в сраки ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дро4ер Полоумный 40 минут назад
Мужчине Дагестана лучше умереть в горах

Горянкам Дагестана оставаться в горах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
860
VSh 41 минуту назад
Скоро эта байда с буквами на окнах, заборах, машинах, автобусах, одежде дойдет до мракобесия. Перейдет в религию и охоту на ведьм, "не носишь букву, значит предатель"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−78
Insaid From 45 минут назад
по крайней мере у них женщины знают свое место
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
мемфрид Час назад
Мужчинам Дагестана лучше умереть стоя, чем писать сидя!©
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Может быть "в честь поддержкИ"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
seller-k 2 часа назад
"Потому – горняки! То есть эти, люди с гор"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Radugananebe 2 часа назад
Да уж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

151825



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы
«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы
«Веселые картинки»: история культового бесцензурного детского журнала
«Веселые картинки»: история культового бесцензурного детского журнала
Набирающие популярность в сообществах
Актеры сериала «Очень странные дела»: тогда и сейчас
Актеры сериала «Очень странные дела»: тогда и сейчас
Маму затравили за тату-переводилки для годовалого сына
Маму затравили за тату-переводилки для годовалого сына
Русские мужчины глазами иностранок: отзывы с англоязычных блогов и форумов
Русские мужчины глазами иностранок: отзывы с англоязычных блогов и форумов
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Ватермарк#факты#подборка#шоу бизнес#дети#авто аварии#Россия#картинки
#Юмор#прикол#интересное#история#автомобили#Реакция#дтп#автомир#кот#милота
#животные#в мире#люди#фотографии#забавно#аварии#кино#природа#кошка#сарказм
Новые горизонты: какое будущее нас ждет Новые горизонты: какое будущее нас ждет Родителей дагестанца, учинившего скандал в московском автобусе, прилюдно отчитали и заставили извиниться Родителей дагестанца, учинившего скандал в московском автобусе, прилюдно отчитали и заставили... «Наши люди сожрут друг друга»: в Дагестане раздача бесплатного мёда закончилась вызовом полиции «Наши люди сожрут друг друга»: в Дагестане раздача бесплатного мёда закончилась вызовом полиции "Без косынки? Становись сюда!": учениц с непокрытой головой в Дагестане не пустили в школу "Без косынки? Становись сюда!": учениц с непокрытой головой в Дагестане не пустили в школу В Дагестане водитель без прав прокатил сотрудника ДПС на капоте В Дагестане водитель без прав прокатил сотрудника ДПС на капоте В Дагестане школьник зарезал одноклассника В Дагестане школьник зарезал одноклассника

На что жалуетесь?

Вернуться