"Мужчине Дагестана лучше умереть стоя, чем стать женщиной!": акция в Махачкале закончилась интересными призывами

17 мая в Махачкале (Дагестан) прошла акция в поддержку российской армии. "Верен России - верен себе". В мероприятии приняли участие свыше 2000 человек: представители общественных организаций, школьники, студенты, чиновники.





Среди выступавших был и директор училища олимпийского резерва Гаджимурад Магомедов, который высказал со сцены две свежих идеи:



1) "Мужчине Дагестана лучше умереть стоя, чем стать женщиной";



2) "Горянкам Дагестана оставаться горянками, чем быть лесбиянками".







