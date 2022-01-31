"Хватит уже, тормозите, сердце болит!": эмоциональное интервью дагестанского тренера растрогало соцсети

Главный тренер команды "Кизляр" Шамиль Магомедов после матча с клубом "Пенджаб" дал крайне эмоциональное интервью. После него как никогда начинаешь понимать наставника омского "Газмяса". И правда: ну сколько же можно?!
Несмотря на лидирующее положение дагестанская команда "Кизляр" свела вничью встречу в "Пенджабом", что очень огорчило Шамиля Магомедова. Он рассказал о том, что чувствует, в интервью, мгновенно ставшем вирусным в соцсетях.
Тренер поведал о нерадивых игроках, а на одного из них и вовсе обрушил весь свой гнев. "Омаров. Натуральный балбес! Симулирует, ложится. Ударь уже, пас отдай, хоть что-нибудь сделай!" - сокрушается тренер.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
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Просто другой свободной ставки не было...
Русский для них второй язык.