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"Хватит уже, тормозите, сердце болит!": эмоциональное интервью дагестанского тренера растрогало соцсети

"Хватит уже, тормозите, сердце болит!": эмоциональное интервью дагестанского тренера растрогало соцсети (2 фото)

Автор:
31 января 2022 09:00
Сообщество : Спорт
Метки: Кизляр   Магомедов   видео   игра   интервью   ничья   тренер   эмоции   
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Главный тренер команды "Кизляр" Шамиль Магомедов после матча с клубом "Пенджаб" дал крайне эмоциональное интервью. После него как никогда начинаешь понимать наставника омского "Газмяса". И правда: ну сколько же можно?!

Несмотря на лидирующее положение дагестанская команда "Кизляр" свела вничью встречу в "Пенджабом", что очень огорчило Шамиля Магомедова. Он рассказал о том, что чувствует, в интервью, мгновенно ставшем вирусным в соцсетях.


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Тренер поведал о нерадивых игроках, а на одного из них и вовсе обрушил весь свой гнев. "Омаров. Натуральный балбес! Симулирует, ложится. Ударь уже, пас отдай, хоть что-нибудь сделай!" - сокрушается тренер.


Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!

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Метки: Кизляр   Магомедов   видео   игра   интервью   ничья   тренер   эмоции   
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12  комментариев
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19k
KOSTELLO Час назад
Надо отдать должное тренеру, описывая такой результат, максимально обошелся без мата
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Youtube's Best Channel Минуту назад
Уважаемый, я чувствую Вашу боль. Держитесь!
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32k
Korolev 12 минут назад
Жиесь...
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199
Marius 38 минут назад
Пенджаб это Афганцы?
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18k
nobody® 43 минуты назад
По заголовку кажется, что борьба или октагон какой-нибудь
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1k
Влад 49 минут назад
А всё правильно сказал тренер. Наши ногомячцы заслуживают только таких слов. И люлей как от тренера Газмяса.
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53
Дмитрий 2 часа назад
Красаучег ващпе!!! Там прям коронные фразы "что там в вышке делать? Кукурузу охранять что ли?" Это должно классикой стать... При таком лексиконе странго что он не борец
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2k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Это даже слушать больно, отдайте назад в садик пусть говорить научат по новой.
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