В Польше местные жители избили украинцев из-за акцента и потребовали уехать на родину

По данным польских властей, в стране проживают 2,3 миллиона украинцев. Местные жители этому не очень рады и из-за недовольства вспыхивают конфликты. Украинка рассказала, как двое мужчин подошли к ней "стрельнуть сигаретку", а услышав украинский акцент озверели.
Беженка Оксана рассказала изданию Dziennik Wschodni о происшествии. Она стояла на остановке вместе со своей 27-летней дочерью и 13-летним сыном. Со слов пострадавшей, к ним подошли двое мужчин, которые попросили сигарету.
"Из нас никто не курит. Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными", - рассказала женщина.
Мужчины принялись нецензурно выражаться и требовать от беженцев возвращения на родину. 13-летний мальчик попытался вызвать полицию, но у него забрали телефон и повалили на землю. Нападавшие опрокинули его на землю и стали бить по голове, женщин, попытавшихся защитить ребенка, также избили.
"Это видели несколько человек. Я просила о помощи, но никто не реагировал. Даже мужчины просто смотрели", - посетовала Оксана.
В результате вся семья обратилась в больницу. Мальчику сломали палец, при этом пострадавшие решили, что нападение произошло на национальной почве.
Полиция занялась расследованием дела, уточняет РИА Новости.
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Качаешь права в Молдавии, где тебя бесит русский язык официанта в кафе - огребаешь за это сам в Польше.
- Пс-с-с-с, пани, подь сюда. Ты с какого раёна Европы? Дай закурить.
- Не курю и вам не советую.
- Ах, ты курва украинская! Получи!