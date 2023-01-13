В Польше местные жители избили украинцев из-за акцента и потребовали уехать на родину

Беженка Оксана рассказала изданию Dziennik Wschodni о происшествии. Она стояла на остановке вместе со своей 27-летней дочерью и 13-летним сыном. Со слов пострадавшей, к ним подошли двое мужчин, которые попросили сигарету.

"Из нас никто не курит. Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными", - рассказала женщина.

Мужчины принялись нецензурно выражаться и требовать от беженцев возвращения на родину. 13-летний мальчик попытался вызвать полицию, но у него забрали телефон и повалили на землю. Нападавшие опрокинули его на землю и стали бить по голове, женщин, попытавшихся защитить ребенка, также избили.

"Это видели несколько человек. Я просила о помощи, но никто не реагировал. Даже мужчины просто смотрели", - посетовала Оксана.

В результате вся семья обратилась в больницу. Мальчику сломали палец, при этом пострадавшие решили, что нападение произошло на национальной почве.

Полиция занялась расследованием дела, уточняет РИА Новости.