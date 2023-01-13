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В Польше местные жители избили украинцев из-за акцента и потребовали уехать на родину

В Польше местные жители избили украинцев из-за акцента и потребовали уехать на родину

Автор:
13 января 2023 11:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Польша   Украины   беженцы   интересное   истории   конфликт   фото   
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По данным польских властей, в стране проживают 2,3 миллиона украинцев. Местные жители этому не очень рады и из-за недовольства вспыхивают конфликты. Украинка рассказала, как двое мужчин подошли к ней "стрельнуть сигаретку", а услышав украинский акцент озверели.

Беженка Оксана рассказала изданию Dziennik Wschodni о происшествии. Она стояла на остановке вместе со своей 27-летней дочерью и 13-летним сыном. Со слов пострадавшей, к ним подошли двое мужчин, которые попросили сигарету.

"Из нас никто не курит. Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными", - рассказала женщина.

Мужчины принялись нецензурно выражаться и требовать от беженцев возвращения на родину. 13-летний мальчик попытался вызвать полицию, но у него забрали телефон и повалили на землю. Нападавшие опрокинули его на землю и стали бить по голове, женщин, попытавшихся защитить ребенка, также избили.

"Это видели несколько человек. Я просила о помощи, но никто не реагировал. Даже мужчины просто смотрели", - посетовала Оксана.

В результате вся семья обратилась в больницу. Мальчику сломали палец, при этом пострадавшие решили, что нападение произошло на национальной почве.

Полиция занялась расследованием дела, уточняет РИА Новости.

Источник:

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Метки: Польша   Украины   беженцы   интересное   истории   конфликт   фото   
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25  комментариев
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10k
Sasa 2 часа назад
Хохлов начали бить! Терпение у людей в Европе заканчивается. Наконец-то стало до европейцев доходить, кто причина их проблем!
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Pioner76 Полминуты назад
Поляки молодцы. Уже прозрели. Вот только обидно, что литовцы хохлам задницы лижет.
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6k
Leo Sun 21 минуту назад
Бумеранг... он такой...
Качаешь права в Молдавии, где тебя бесит русский язык официанта в кафе - огребаешь за это сам в Польше.
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Трям 44 минуты назад
Кто бы уже покемонку отписдил и отправил к хохлам...
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4k
Babangdida 47 минут назад
Вот уроды! Сами же, через своё правительство всячески способствовали событиям на Украине и продолжают накаживать незаконным оружием и наёмниками, а теперь ещё и над бежанцами издеваются! Шваль, достойная плисутского. Пора бы украинцам задуматься кто друг и кто враг.
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6k
Mixalych 59 минут назад
В Польше на остановках курить запрещено. Потому слабо представляю, что прям так и подошли стрельнуть сигаретку. Тем более цены на сигареты уже кусаются. Да и все знают, что женщины если и курят, то такое, что мужик побрезгует. Оксанка скорее всего что-то не договаривает. Или одета была как девушка с низкой социальной ответственностью, раз привлекла внимание двух местных маргиналов. Или не такая уж и некурящая. Но как бы там ни было, чтоб в Польше случилась такая ситуация, это надо постараться. Потому не верю.
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73k
Viktor Час назад
А чё, нормальные такие польские ребята.
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7k
Том Сойер Час назад
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8k
SuperTroll Час назад
Ответочка за "поляницу"
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37k
Антон 2 часа назад
"Боги" уже не те!
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Типичное преступление на национальной почве:
- Пс-с-с-с, пани, подь сюда. Ты с какого раёна Европы? Дай закурить.
- Не курю и вам не советую.
- Ах, ты курва украинская! Получи!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
322568



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