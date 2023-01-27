«Уехала в Донбасс варить суп»: 85-летняя пенсионерка собралась на фронт, но её остановил гололёд

Пенсионерка из Зеленограда собралась тайком уехать на Донбасс, чтобы варить супчик российским солдатам. Она собрала вещи, оставила записку родным и отправилась на вокзал. План бабули разбился о городские реалии — она подскользнулась и попала в больницу.
85-летняя Людмила Васильевна очень интересуется СВО, переживает за наших и очень хочет помочь. Основную информацию бабушка получает из шоу Соловьёва. Наслушавшись своего кумира Людмила Васильевна собрала вещи и отправилась готовить супы, котлетки и пюрешку бойцам. До выхода на пенсию она подрабатывала поваром.
При этом женщина оставила членам семьи записку: «Уехала в Донбасс варить суп» и отправилась на вокзал. К счастью, до поезда старушка не добралась. У входа на вокзал бабушка поскользнулась и разбила голову. Сейчас она под надзором врачей и скоро вернётся домой, сообщает Mash.
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