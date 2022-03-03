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Убойные мемы о стрессоустойчивости и профессиональном выгорании

Убойные мемы о стрессоустойчивости и профессиональном выгорании (17 фото)

Автор:
03 марта 2022 09:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   подборка   прикол   стресс   усталость   
10383
17
Все мы сталкиваемся с ситуациями, когда невозможно больше продолжать делать вид, что ничего не происходит. Пост посвящён стрессу и тому моменту, когда пофигизм просто не работает.
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Метки: Юмор   подборка   прикол   стресс   усталость   

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9  комментариев
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57k
Похабыч 17 часов назад
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Kaoma777 Полчаса назад
Так ведь... Когда кино смотришь, курсор исчезает с экрана...
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8
Илья Большаков 8 часов назад
А Григорий для своих лет неплохо смотрится
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9k
Самка Хорька 14 часов назад
Чая. Ага.
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eutace Самка Хорька 11 часов назад
и килограмм бутербродов )
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1k
Игорь Меншиков 16 часов назад
Стресс ничто, апатия всё
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215
Copycat 17 часов назад
мне помогает водочка под хорошую закуску, желательно мясную - один вечер в неделю и я опять "хоть куда", к тому же если водка нормальная и закусывать и не перебирать то похмелья не будет
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