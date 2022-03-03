Убойные мемы о стрессоустойчивости и профессиональном выгорании

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Все мы сталкиваемся с ситуациями, когда невозможно больше продолжать делать вид, что ничего не происходит. Пост посвящён стрессу и тому моменту, когда пофигизм просто не работает.
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