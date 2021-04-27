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Неповторимое мастерство экспертов лиги лени

Неповторимое мастерство экспертов лиги лени (16 фото)

Автор:
27 апреля 2021 22:53
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   ленивые   лень   лига Лени   подборка   прикол   усталость   
2303
16

Повторить подобное возможно один или несколько раз. Жить так постоянно могут лишь единицы.

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Метки: Юмор   ленивые   лень   лига Лени   подборка   прикол   усталость   
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8  комментариев
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14k
Corvus Corax 2 часа назад
"Интересно, как он заводит собаку домой?"
Легко. Там шлейка. Просто поднимает. Так же, собсна, и спускает гулять.
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4k
Fishki_surfer Полчаса назад
Лампочку можно потом в магазин сдать.
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9k
Кыся 37 минут назад
10. Ну какая ж тут лень? Тут, наоборот, ускорение процесса.
Сгрести мусор/ракушки он не может, будет не так чисто. Он их скорее размажет.
А таскать тачками тоже не комильфо, вот и закидывают лопатами в ковш, потом разом вывезут, быстро, чисто и аккуратно.
А почему водитель не работает? Потому что он не за это деньги получает. Кто как учился, тот так и работает.
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26k
turyst Кыся Полчаса назад
Плюс, экономия солярки.
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−3
Сергей 47 минут назад
Красивая полиция. Если спит, то это значит все спокойно.
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26k
turyst Сергей Полчаса назад
Ага. Полиция засыпает, просыпается мафия.
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4k
schmubu Час назад
весь пост - какое-то унылое гумно...
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8k
Владимир 2 часа назад
>> Интересно, как он заводит собаку домой?
Не вокруг шеи же, поэтому
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