Неповторимое мастерство экспертов лиги лени

2303
16
Повторить подобное возможно один или несколько раз. Жить так постоянно могут лишь единицы.
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17.
Кстати, у поста и продолжение есть
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Легко. Там шлейка. Просто поднимает. Так же, собсна, и спускает гулять.
Сгрести мусор/ракушки он не может, будет не так чисто. Он их скорее размажет.
А таскать тачками тоже не комильфо, вот и закидывают лопатами в ковш, потом разом вывезут, быстро, чисто и аккуратно.
А почему водитель не работает? Потому что он не за это деньги получает. Кто как учился, тот так и работает.
Не вокруг шеи же, поэтому