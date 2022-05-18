Она превращала фильмы в шедевры, но мало кто знает её имя

Все известные советские режиссёры старались снимать фильмы с одними и теми же художниками-постановщиками. И это говорит о том, что важность художника в фильме сложно переоценить. Об одном из таких творческих тандемов пойдет речь в этой статье.

Великий советский режиссер-сказочник Александр Лукич Птушко все свои знаменитые фильмы снимал вместе с художником-постановщиком Ольгой Семёновной Кручининой.