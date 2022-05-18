Она превращала фильмы в шедевры, но мало кто знает её имя

Когда пишут о создателях кино, почему-то очень редко вспоминают о художниках-постановщиках. А ведь именно они, а не режиссёры формируют ту картинку, которую мы с вами в итоге видим на экране.
Все известные советские режиссёры старались снимать фильмы с одними и теми же художниками-постановщиками. И это говорит о том, что важность художника в фильме сложно переоценить. Об одном из таких творческих тандемов пойдет речь в этой статье.
Великий советский режиссер-сказочник Александр Лукич Птушко все свои знаменитые фильмы снимал вместе с художником-постановщиком Ольгой Семёновной Кручининой.
Именно она нарисовала декорации и костюмы героев таких всеми любимых фильмов, как «Каменный цветок», «Илья Муромец», «Садко», «Алые паруса», «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила», «Сказка о потерянном времени» и других фильмов этого режиссёра.
И если Птушко работал только с художницей Ольгой Кручининой, и только ей доверял создание своих будущих кинообразов, то сама Ольга Семёновна с удовольствием работал и с другими режиссёрам, и не только в сказочных или исторических жанрах.
За её эскизами и постановочными рисунками стояли в очереди (иногда в прямом смысле слова!) многие известные советские режиссёры.
С Владимиром Басовым и Эльдаром Рязановым у художницы было по три совместных картины. По два фильм с ней сняли такие мэтры нашего кино, как Григорий Александров и Марк Донской.
А еще она работала художником-постановщиком в фильмах: Михаила Калатозова, Сергея Бондарчука, Григория Рошаля, Вилена Азарова, Георгия Данелии и еще более десятка советских режиссёров. Всего в её активе участие в создании около тридцати фильмов, многие из которых вошли в Золотой фонд нашего кино. И очень важную роль в этом сыграла постановочная работа именно Ольги Кручининой.
Сложность в её деятельности была в том, что в середине прошлого века художник по костюмам был сильно ограничен в ресурсах. Не было привычных сегодня полимерных и синтетических тканей и материалов. Всё приходилось делать из настоящего стекла, камня и металлов.
Костюмы киногероев в фильмах Александра Птушко - это настоящие шедевры, сделанные по старинным технологиям из натуральных материалов. После фильма «Илья Муромец», в котором изобилуют изумительные по своей красоте воинские доспехи, Александр Лукич в шутку называл Ольгу Кручинину художницей по металлу.
Когда помощники режиссёра предлагали ей быстро сделать нужные элементы доспехов из папье-маше, как это делали в те годы в большинстве других фильмов, она возражала им, мол, мы ведь костюмы не для детского утренника делаем, а эти кадры останутся на долгие годы после нас.
Все костюмы Кручининой отличались тонкой прорисовкой кинообраза. Она всегда любила повторять, что секрет успеха в мелочах, в любых незаметных на первый взгляд подробностях и нюансах.
А еще Ольга Семёновна много сил и времени посвящала исторической достоверности своих эскизов и костюмов. Александр Лукич говорил, что если вы разыскиваете Ольгу Кручинину и её нет на киностудии, то, значит, вы найдёте её в читальном зале Ленинской библиотеки.
Она и правда проводила там много времени. Перед каждой новой работой Кручинина изучала историю тех времён, в которых проходил сюжет фильма. Она узнавала об этом не только в библиотеке, но и в музеях, и даже в храмах, изучая старинные иконы. А точнее, она изучала одеяния тех святых, которые были изображены на этих иконах.
Вот такой птицу Феникс придумала Ольга Кручинина к фильму "Садко".
Ольге Семёновна всегда при себе носила небольшой блокнот и карандаш, и, увидев что-то интересное, она тут же делала зарисовки.
В преклонном возрасте, когда ей было сложно выезжать на съёмки фильмов, Ольга Семёновна не могла спокойно сидеть дома. До последних дней она работала, готовила эскизы к картинам, преподавала во ВГИКе, где основала большую учебную программу для будущих художников-постановщиков по которой обучают студентов и сегодня.
Талантливой художницы и педагога не стало в 2007 году на 91-м году жизни. Профессор ВГИКа, заслуженный работник культуры РСФСР, народный художник России Ольга Семёновна Кручинина похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
Источник:
АНТИФИШКИ
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