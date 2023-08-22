В сети показали самый «тощий» дом Вьетнама

Chic Vid House находится в оживленном районе Хошимина, на участке шириной всего 3,9 метра, хотя его длина составляет 19,6 метра, сообщает New Atlas. Дом имеет протяженную и узкую форму, которая была логичным решением для такого земельного участка.

Снаружи дома есть несколько небольших балконов с зеленью, растущей во встроенных горшках, а действующий фасад выполнен в виде ставней из тикового дерева.

Фасады из складных тиковых панелей обеспечивают возможность регулировать вентиляцию и защиту от солнца. Они не только защищают от прямых солнечных лучей, но и предотвращают потерю обзора благодаря своей полупрозрачной структуре. Использование латеритного камня в фасаде — популярного материала в тропических странах, включая Вьетнам — также способствует поддержанию комфортной температуры в помещении. Все эти материалы также служат эстетической цели, придают фасаду загородный стиль.

Интерьер Chic Vid House расположен на пяти этажах. Декор внутри дома выполнен сдержанно и со вкусом, а мебель расставлена так, чтобы выгодно подчеркнуть узкое пространство.