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В сети показали самый «тощий» дом Вьетнама

В сети показали самый «тощий» дом Вьетнама

Автор:
22 августа 2023 13:17
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вьетнам   Тощий дом   дом   недвижимость   удивительно   узкий дом   фото   
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Консультанту по дизайну было поручено создать дом на тесном участке в центре города во Вьетнаме. И у него получилось!

Chic Vid House находится в оживленном районе Хошимина, на участке шириной всего 3,9 метра, хотя его длина составляет 19,6 метра, сообщает New Atlas. Дом имеет протяженную и узкую форму, которая была логичным решением для такого земельного участка.


Снаружи дома есть несколько небольших балконов с зеленью, растущей во встроенных горшках, а действующий фасад выполнен в виде ставней из тикового дерева.


Фасады из складных тиковых панелей обеспечивают возможность регулировать вентиляцию и защиту от солнца. Они не только защищают от прямых солнечных лучей, но и предотвращают потерю обзора благодаря своей полупрозрачной структуре. Использование латеритного камня в фасаде — популярного материала в тропических странах, включая Вьетнам — также способствует поддержанию комфортной температуры в помещении. Все эти материалы также служат эстетической цели, придают фасаду загородный стиль.


Интерьер Chic Vid House расположен на пяти этажах. Декор внутри дома выполнен сдержанно и со вкусом, а мебель расставлена так, чтобы выгодно подчеркнуть узкое пространство.

На первом этаже есть игровая зона с кухней и столовой неподалеку, что позволяет родителям следить за детьми, а стеклянные двери открываются на задний сад.

На верхних этажах расположены спальни, гостиная и кабинет, из которых открывается прекрасный вид на крыши домов. Самый верхний этаж состоит из небольшой террасы на крыше и обеденной зоны с навесом для тени.

Сжатие узких домов на неудобных городских участках становится все более популярным в последние годы из-за роста стоимости земли, и некоторые другие известные примеры включают Slim House в Лондоне и Breathing House с аналогичными пропорциями в другом месте в Хошимине.


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Метки: Вьетнам   Тощий дом   дом   недвижимость   удивительно   узкий дом   фото   
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