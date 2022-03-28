FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Истории 5186 постов • 1239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
О чём не любят вспоминать освобождённые от немцев поляки

О чём не любят вспоминать освобождённые от немцев поляки (7 фото)

Автор:
28 марта 2022 17:27
Сообщество : Истории
Метки: Польша   варшава   восстание   красная армия   нацисты   освобождение   сталин   
1433
7

В их истории есть много «интересных» моментов. Поэтому и не хотят о них говорить.

С момента распада СССР политики некоторых стран заговорили об «угнетении коммунистами стран Восточной Европы». И пытаются это обосновать. Например, в Варшаве под это дело специально создали Институт национальной памяти. Там собирают материалы о якобы притеснении поляков советскими воинами, а позже и политическим строем СССР. Получается у них откровенно плохо, в стиле «натянуть сову на глобус», но они стараются.

Хотя в реальности всё выглядит иначе. Тут на помощь приходят рассекреченные архивы.

×
×

Освобождение Польши началось в 1944 году. Есть Политдонесение от 06.08.1944, в нём сказано, что местные тепло встречают советскую армию и рассказывают, как их грабили и убивали гитлеровцы. Дополнительно указано, что гитлеровцы зверски уничтожили почти всех евреев на территории Польши. Следующая докладная от 24 августа, в ней говорится об отношении католического духовенства к нашей армии. Настороженность сменилась на симпатию и священники призывают жителей помогать нашим бойцам. Качество отсканированных документов не очень - но другого нет.

Например, местные похоронили двух погибших советских лётчиков и поставили им памятник. А ксёндз из Лежайска предлагал поставить мраморный памятник другому погибшему лётчику - Никонову.

Ещё есть выдержки из писем бойцов советской армии. В них они сочувствуют местному населению. Например, вот отрывок из письма красноармейца Черненко: «Здравствуй, мамочка! Я в Польше, живём в большой деревне, где исключительно одни поляки, очень бедные, ходят раздетые и разутые…»

Согласитесь, как-то не вяжется с мифом о «советских захватчиках»?

Другая популярная байка - в том, что это якобы советские войска виноваты в срыве Варшавского восстания. Сейчас любят «пофантазировать», что это мы виноваты в том, что немцы не оставили в городе ни одного целого здания. Но нет - дело было совсем в другом. Польское правительство в изгнании с комфортом обосновалось в Лондоне и оттуда пыталось «рулить» ситуацией. Например, они задумали освобождение Варшавы от нацистов: хотели подгадать и нанести «двойной удар» - поднять в городе восстание  пока армия немцов набросится на нашу РККА.

Но не согласовали это решение с нашим руководством.

Случилось так, что немцы бросились в контрнаступление на советскую армию и немного оттеснили её от Варшавы. И восставшие остались один на один со взбешёнными нацистами, которые устроили в городе настоящий ад. Наша армия разобралась в ситуации, сразу же отправила самолётами помощь восставшим, а сами воины бросились в атаку на фрицев. Шли тяжелейшие бои, с большими потерями с нашей стороны.

Когда РККА всё-таки вошла в город, он был практически полностью разрушен. Немцы от души постарались, и не оставили там камня на камне. Так что это их поляки должны «благодарить» за такое обхождение. А заодно - и своё сбежавшее в Лондон руководство.

Есть сотни и тысячи других свидетельств о дружелюбном настрое поляков к нашим бойцам. Есть приказы и распоряжения нашего руководства, взять хотя бы одно из них: о том, что ни в коем случае нельзя портить польскую инфраструктуру. Например, танкам запрещалось ездить по асфальтированным дорогам, чтобы не ломать полотно.

Есть множество писем от поляков. Например вот такое: от жителей города Кельцы, от 22 января 1945 года.

Но современным польским историкам, да и всем западным тоже, абсолютно всё равно. Они упрямо твердят, что «Советы захватили Восточную Европу». И ни слова о том, что СССР построил там дороги, заводы, фабрики, школы, больницы и детские сады. О том, что советская власть дала людям работу и еду. А тех же поляков мы просто спасли - большинство из них немцы бы сгноили в концлагерях и на невыносимо тяжёлой работе.

И вместо благодарности, слышны лишь вопли про «захватчиков».

Ну ладно, как говорил товарищ Сталин: «После смерти, неблагодарные потомки накидают на мою могилу кучу мусора. Но ветер истории безжалостно развеет её». Так же будет и со всей советской историей, дайте только время.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Польша   варшава   восстание   красная армия   нацисты   освобождение   сталин   
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Ego sum qui sum Час назад
поляки и прибалты слово маленькие мерзкие собачонки - концентрированная безосновательная злость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
3k
Frank Borman 6 минут назад
"Мы освободили Восточную Европу - они нам этого никогда не простят" - Г.Жуков, сразу после войны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Максим 23 минуты назад
Насчет того, что гитлеровцы жестоко уничтожили всех евреев в Польше наглая ложь. евреев согнали в гетто, (которые были почти в каждом городе) вне гетто они прост оне выживали - их уничтожали поляки. В гетто у евреев была своя полицая, органы власти и даже мафия. И уничтожали их не больше чем остальных европейцев. Уничтожены два гетто оба в результате восстаний. Весь этот бред про уничтожали вылез когда создавался миф о Холокосте, чем больше тем лучше. в список уничтоженных и записали 3 млн евреев Польши. Вот только одно но.. столько евреев было в Польше по переписи в 30- году. больше переписей не было. с 30 по 39 год евреев в Польше гнобили, они оттуда бежали куда могли.. около 1.5 млн евреев в 39 году оказались на территории СССР. так чт о Польше на 40 год было около 1 млн евреев. из которых половина уцелела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ПаганецЪ Полчаса назад
Ляхи всю свою историю были курвами с гипертрофированным ЧСВ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Опиум для народа Час назад
Армия Крайова и Армия Людова и их различия в посте не обозначены никак. А это важный фактор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

108622



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Советского вам настроения на целый день !
0
163
Советского вам настроения на целый день !
Циничные факты, о которых вы даже не задумывались
2
136
Циничные факты, о которых вы даже не задумывались
Волна протестов в Европе: из-за чего негодуют местные жители
Волна протестов в Европе: из-за чего негодуют местные жители
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хмельные истины
2
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#страна#факты#картинки#Украина#дтп#знаменитости#сарказм#война
#фото#Россия#животные#прикол#подборка#Рецепт#Еда#комментарии#смешно#Девушка
#люди#фотографии#СССР#интересно#Приколы#аварии#забавно#позитив#шоу бизнес#спецоперация Z

На что жалуетесь?

Вернуться