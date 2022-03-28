О чём не любят вспоминать освобождённые от немцев поляки

В их истории есть много «интересных» моментов. Поэтому и не хотят о них говорить.
С момента распада СССР политики некоторых стран заговорили об «угнетении коммунистами стран Восточной Европы». И пытаются это обосновать. Например, в Варшаве под это дело специально создали Институт национальной памяти. Там собирают материалы о якобы притеснении поляков советскими воинами, а позже и политическим строем СССР. Получается у них откровенно плохо, в стиле «натянуть сову на глобус», но они стараются.
Хотя в реальности всё выглядит иначе. Тут на помощь приходят рассекреченные архивы.
Освобождение Польши началось в 1944 году. Есть Политдонесение от 06.08.1944, в нём сказано, что местные тепло встречают советскую армию и рассказывают, как их грабили и убивали гитлеровцы. Дополнительно указано, что гитлеровцы зверски уничтожили почти всех евреев на территории Польши. Следующая докладная от 24 августа, в ней говорится об отношении католического духовенства к нашей армии. Настороженность сменилась на симпатию и священники призывают жителей помогать нашим бойцам. Качество отсканированных документов не очень - но другого нет.
Например, местные похоронили двух погибших советских лётчиков и поставили им памятник. А ксёндз из Лежайска предлагал поставить мраморный памятник другому погибшему лётчику - Никонову.
Ещё есть выдержки из писем бойцов советской армии. В них они сочувствуют местному населению. Например, вот отрывок из письма красноармейца Черненко: «Здравствуй, мамочка! Я в Польше, живём в большой деревне, где исключительно одни поляки, очень бедные, ходят раздетые и разутые…»
Согласитесь, как-то не вяжется с мифом о «советских захватчиках»?
Другая популярная байка - в том, что это якобы советские войска виноваты в срыве Варшавского восстания. Сейчас любят «пофантазировать», что это мы виноваты в том, что немцы не оставили в городе ни одного целого здания. Но нет - дело было совсем в другом. Польское правительство в изгнании с комфортом обосновалось в Лондоне и оттуда пыталось «рулить» ситуацией. Например, они задумали освобождение Варшавы от нацистов: хотели подгадать и нанести «двойной удар» - поднять в городе восстание пока армия немцов набросится на нашу РККА.
Но не согласовали это решение с нашим руководством.
Случилось так, что немцы бросились в контрнаступление на советскую армию и немного оттеснили её от Варшавы. И восставшие остались один на один со взбешёнными нацистами, которые устроили в городе настоящий ад. Наша армия разобралась в ситуации, сразу же отправила самолётами помощь восставшим, а сами воины бросились в атаку на фрицев. Шли тяжелейшие бои, с большими потерями с нашей стороны.
Когда РККА всё-таки вошла в город, он был практически полностью разрушен. Немцы от души постарались, и не оставили там камня на камне. Так что это их поляки должны «благодарить» за такое обхождение. А заодно - и своё сбежавшее в Лондон руководство.
Есть сотни и тысячи других свидетельств о дружелюбном настрое поляков к нашим бойцам. Есть приказы и распоряжения нашего руководства, взять хотя бы одно из них: о том, что ни в коем случае нельзя портить польскую инфраструктуру. Например, танкам запрещалось ездить по асфальтированным дорогам, чтобы не ломать полотно.
Есть множество писем от поляков. Например вот такое: от жителей города Кельцы, от 22 января 1945 года.
Но современным польским историкам, да и всем западным тоже, абсолютно всё равно. Они упрямо твердят, что «Советы захватили Восточную Европу». И ни слова о том, что СССР построил там дороги, заводы, фабрики, школы, больницы и детские сады. О том, что советская власть дала людям работу и еду. А тех же поляков мы просто спасли - большинство из них немцы бы сгноили в концлагерях и на невыносимо тяжёлой работе.
И вместо благодарности, слышны лишь вопли про «захватчиков».
Ну ладно, как говорил товарищ Сталин: «После смерти, неблагодарные потомки накидают на мою могилу кучу мусора. Но ветер истории безжалостно развеет её». Так же будет и со всей советской историей, дайте только время.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Скатертью дорожка": поклонники "проводили" Брежневу в Польшу
- Гениальное изобретение, которое помогло остановить немцев под Москвой
- Мужчина подрался с представителями ЛГБТ, свесившими с моста свой флаг в память о погибшем друге
- Польские историки напали на след Янтарной комнаты
- Поляк показал, как выглядит его родной город во время пандемии коронавируса
Понравилось46