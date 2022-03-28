О чём не любят вспоминать освобождённые от немцев поляки

Согласитесь, как-то не вяжется с мифом о «советских захватчиках»?

Другая популярная байка - в том, что это якобы советские войска виноваты в срыве Варшавского восстания. Сейчас любят «пофантазировать», что это мы виноваты в том, что немцы не оставили в городе ни одного целого здания. Но нет - дело было совсем в другом. Польское правительство в изгнании с комфортом обосновалось в Лондоне и оттуда пыталось «рулить» ситуацией. Например, они задумали освобождение Варшавы от нацистов: хотели подгадать и нанести «двойной удар» - поднять в городе восстание пока армия немцов набросится на нашу РККА.

Но не согласовали это решение с нашим руководством.

Случилось так, что немцы бросились в контрнаступление на советскую армию и немного оттеснили её от Варшавы. И восставшие остались один на один со взбешёнными нацистами, которые устроили в городе настоящий ад. Наша армия разобралась в ситуации, сразу же отправила самолётами помощь восставшим, а сами воины бросились в атаку на фрицев. Шли тяжелейшие бои, с большими потерями с нашей стороны.

Когда РККА всё-таки вошла в город, он был практически полностью разрушен. Немцы от души постарались, и не оставили там камня на камне. Так что это их поляки должны «благодарить» за такое обхождение. А заодно - и своё сбежавшее в Лондон руководство.

Есть сотни и тысячи других свидетельств о дружелюбном настрое поляков к нашим бойцам. Есть приказы и распоряжения нашего руководства, взять хотя бы одно из них: о том, что ни в коем случае нельзя портить польскую инфраструктуру. Например, танкам запрещалось ездить по асфальтированным дорогам, чтобы не ломать полотно.

Есть множество писем от поляков. Например вот такое: от жителей города Кельцы, от 22 января 1945 года.